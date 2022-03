Un concerto per Lorenzo Orsetti al Teatro Puccini

A tre anni esatti dalla scomparsa,

Ginevra Di Marco, Giovanni Truppi, Giancane, Bestie Rare,

Max Collini, Lucio Leoni, Daniela Morozzi, Whisky Trail

ricordano Lorenzo Orsetti con un evento speciale

L’incasso della serata sarà devoluto al progetto “Ambulatorio pediatrico all’Alan’s Rainbow”

A tre anni dalla scomparsa di Lorenzo Orsetti, la famiglia Orsetti, ARCI Firenze, Blackcandy Produzioni e UIKI onlus organizzano una serata-evento al Teatro Puccini di Firenze in memoria del partigiano internazionalista di Rifredi caduto in combattimento contro l’ISIS a Baghouz (Siria) e in sostegno al confederalismo democratico.

Per l’occasione saliranno sul palco del Teatro Puccini numerosi artisti di rilievo della scena nazionale e che negli ultimi anni hanno dimostrato un particolare attaccamento alla vicenda di Lorenzo Orsetti e della causa dei popoli del Nordest della Siria: Ginevra Di Marco, Giovanni Truppi, Giancane, Bestie Rare, Max Collini, Lucio Leoni, Daniela Morozzi e i Whisky Trail.

L’incasso della serata sarà interamente devoluto al progetto “Ambulatorio pediatrico all’Alan’s Rainbow”, scritto e concepito in occasione del lancio della compilation dedicata a Lorenzo Orsetti “HER DEM AMADE ME. Siamo sempre pronte, siamo sempre pronti” (Blackcandy produzioni 2020).

Con tale progetto si vuole dotare la scuola orfanotrofio Alan’s Rainbow di Kobane (Siria) di un ambulatorio medico pediatrico che possa essere un centro di salute per gli ospiti dell’orfanotrofio, per tutti gli studenti del comprensorio formativo e per tutti gli abitanti che vivono nella zona. La prima fase del progetto doterà l’ambulatorio pediatrico degli adeguamenti e delle forniture indispensabili per poter entrare in funzione il prima possibile. La seconda fase verrà sviluppata dando priorità alle forniture che verranno ritenute necessarie dalla WJAR – Weqfa Jina Azad a Rojava e dall’esperienza maturata durante il primo periodo di funzionamento dell’ambulatorio.

L’ambulatorio pediatrico dell’Alan’s Rainbow sarà intitolato a Lorenzo Orsetti Tekoser, che ha combattuto e dato la vita per la liberazione dei popoli del Nordest della Siria.

I biglietti per la serata sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Puccini, i punti vendita Box Office e online al link https://bit.ly/3IZcNNA.

Info spettacolo

Teatro Puccini – via delle Cascine, 41 – Firenze

Info tel. 055.362067 – https://www.teatropuccini.it