”Un rinoceronte” di Trio Tsaba al PimOff

La balbuzie è un rinoceronte ingombrante, poco conosciuto, di cui si parla a fatica; in questo laboratorio, invece, la balbuzie sarà terreno fertile per un incontro tra pubblico e artisti. Danzeremo, sperimentando e giocando. Avremo modo di osservare come reagisce il nostro corpo a diversi ambienti sonori e di relazione. Rinoceronti sarà il luogo perfetto per danzare sul valore della nostra comunicazione.

Nel 2017 partecipano alla residenza coreografica Focus, organizzata da a.Artisti Associati, Compagnia Arearea ed ERT FVG a Gradisca d’Isonzo (GO), presentando un primo studio de La Toilette. È durante il 2019, tuttavia, che le tre danzatrici si impegnano nel percorso autoriale e che ricevono il sostegno della Compagnia Arearea come Trio Tsaba. Nello stesso anno il collettivo lavora al primo progetto, Rummân, ospite nella forma di studio a Intersezioni – Incroci di arti performative, a cura della Compagnia Artemis Danza. Nel 2020 il Trio Tsaba è selezionato al Festival Strabismi di Cannara (PG) portando in scena, a ottobre, il primo studio di Marea firmato da Irene Ferrara. Marea sarà in residenza durante il 2021 presso La Contrada Teatro Stabile (TS). A luglio 2020 Irene Ferrara e Nicol Soravito sono state selezionate per partecipare a Botteghe Digitali, un progetto delle associazioni 47|04 e Young for fun (GO) che si propone di far interagire artisti con alcune imprese della zona. Da questa ricerca è nata EDEN: kyōkai, performance site specific creata per il ristorante Il Vostro Eden (GO) che ha debuttato durante l’estate 2021.