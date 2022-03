“Vita da Burattini” al Teatro Sociale di Camogli

Si conclude domenica 27 marzo alle 16:00 con lo spettacolo “VITA DA BURATTINI”, proposto dalla Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, la rassegna pomeridiana che il Teatro Sociale di Camogli ha voluto dedicare al mondo delle famiglie e dell’infanzia. Una conclusione che è un arrivederci, poiché il Teatro Sociale considera il settore del teatro per i ragazzi e le famiglie un importante impegno sia culturale che sociale. Un impegno colorato di divertimento e di fantasia, come si addice agli spettacoli rivolti all’infanzia.

VITA DA BURATTINI è l’ultimo spettacolo della Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse dedicato ai bambini, ed è anche un omaggio a Emanuele Luzzati nel centenario della nascita, e a Bruno Cereseto, storico burattinaio della Tosse. Il mondo fantastico di Luzzati è evocato dal fulminante finale dove si mette in scena “La Gazza Ladra” su musica di Gioacchino Rossini, un capolavoro musicale a cui l’artista – insieme a Giulio Gianini – dedicò un delizioso film di animazione. La regia dello spettacolo è di Andrea Collavino e nasce da un’idea di Pietro Fabbri, in scena con Irene Lamponi come attore, burattinaio e ventriloquo. La storia è quella della Compagnia dei Burattini e dei due fratelli che da sempre la gestiscono. Da tempo il pubblico non si presenta in sala e il teatro è vuoto, e a un certo punto cominciano a sparire anche i burattini: ma il mistero alla fine sarà svelato, e l’atmosfera da “giallo” spazzata via dalla travolgente vitalità della Gazza Ladra… per la gioia dei bambini e di tutti i burattini ritornati miracolosamente in scena.

La stagione per i ragazzi prosegue con gli spettacoli dedicati alle scuole, e che verranno rappresentati la mattina alle 10.30.

Martedì 12 aprile alle 10.30 potremo conoscere CAPRICCIOLO’, il violino di Niccolò Paganini. Il TeatroAppesoaunfilo riunisce musica e teatro, tecnica delle ombre e di marionette, per raccontare il mondo del grande artista, compositore e impresario di sè stesso, svelato da chi gli è stato più vicino, il suo violino!

Conclude la rassegna – giovedì 21 aprile alle 10.30 – un altro “superclassico”, interpretato in chiave di “cantastorie” ORLANDO FURIOSO, INVITO ALLA LETTURA DI UN CLASSICO. Franco Picetti lo porta in scena con Eleonora Angioletti e la regia di Giorgio Castagna, reinterpretando, con l’aiuto dei suoi “pupi”, la tradizione orale che vedeva, fin dai tempi antichi, trasmettere leggende e poemi.

La rassegna del Teatro per Ragazzi e Famiglie, curata da Maria De Barbieri, si è proposta – oltre che di divertire il pubblico degli spettatori del futuro – di offrire una varietà di linguaggi: dal teatro d’attore al Teatro Nero, dalla tecnica delle ombre a quello della musica e dei burattini, al cantastorie … per arrivare a tutti, divertendo, emozionando e anche… facendo pensare.

INFO

I prezzi delle domeniche del Teatro Sociale di Camogli per ragazzi e famiglie saranno: € 7 per i bambini fino a 14 anni, € 10 da 14 a 26 anni, € 15 gli adulti. È richiesta mascherina di tipo FFP2 a partire dai 6 anni, e a partire dai 12 è richiesto il super green pass.

Informazioni sul sito www.teatrosocialecamogli.it, scrivendo a biglietteria@teatrosocialecamogli.it o telefonando allo 01851770529, oltre che sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli, così come su Twitter e Youtube.

Teatro Sociale Camogli, Piazza Giacomo Matteotti 5

Informazioni: www.teatrosocialecamogli.it