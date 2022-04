Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Santi Scarcella Trio in concerto

ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

domenica 3 aprile 2022 ore 21,00

SANTI SCARCELLA TRIO

Santi Scarcella: piano e voce

Cristiano Micalizzi: batteria

Francesco Luzzio: basso

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, domenica 3 aprile, con Santi Scarcella Trio.Torna a farci sognare Santi Scarcella, in trio con Cristiano Micalizzi alla batteria e Francesco Luzzio al basso. Il progetto “Da Manhattan a Cefalù”, estremamente articolato, è arrivato fino alla Uconn University americana che ha approvato la profonda ricerca di Scarcella, partito dai canti di lavoro siciliani, messi a confronto con il blues americano, dove il prof. Scarcella e’stato invitato a realizzare concerti e Masterclass.Santi Scarcella è certezza di qualità, premiato più volte come eccellenza Italiana. Vanta collaborazioni quali: Joe Lovano, Stefano Di Battista, Steve Reich, Israel Varela, Scoot Reeves, Kamall Musallam, Giorgio Rosciglione, Giovanni Baglioni, Andrea Mingardi, Marisa Laurito, Catena Fiorello e molti altri.

Diversi gli spazi che lo hanno ospitato in questi anni come il Blu Note di Milano, Piazza Verdi a Trieste, il Parco della Musica di Roma, lo spasimo di Palermo, il Teatro antico di Taormina, Piazza San Giovanni al primo Maggio, oltre che all’estero Malta, Germania, L’America e i Jazz clubs di New York.E’il compositore che ha firmato il documentario per il Ministero degli esteri “Il Cinema parla italiano” in onda su tutte le reti RAI, presente negli istituti di cultura di tutto il mondo.Con il suo “Jazz Siciliano” dal respiro internazionale, Scarcella ha firmato negli anni composizioni piene di personalità, sempre pronto a fare piroette con le mani sul pianoforte, e a rendere i suoi show coinvolgenti, con quell’aspetto teatrale tutto del Sud, non tralasciando mai tematiche quali emigrazione, lavoro, integrazione e soprattutto pace.

L’ALEXANDERPLATZ E’ SANIFICATO CON TECNOLOGIA ACTIVEPURE 24 ORE SU 24

