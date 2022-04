”La Passione secondo Giovanni” di Johann Sebastian Bach

Evangelista Jörg Dürmüller

Gesù Håvard Stensvold

Ancilla Joanna Klisowska

Servus Alessandro Baudino

Pilatus Marco Saccardin

Petrus Piermarco Vinas Mazzoleni

Soprano Ditte Marie Bræin

Controtenore Gabriel Diaz

Baritono Christian Senn

Viola da gamba Cristiano Contadin

Ensemble strumentale e vocale laBarocca

Direttore Ruben Jais

Martedì 12 e venerdì 15 aprile alle ore 20.00, torna all’Auditorium di Milano la Passione secondo Giovanni(versione del 1725) di Johann Sebastian Bach, eseguita dall’Ensemble strumentale e vocale laBarocca diretto da Ruben Jais.

Puntuale come ogni anno, la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdipropone nel periodo pasquale l’esecuzione del meraviglioso repertorio costituito dalle Passioni di Bach.

La Johannes-Passion (BWV 245) è la prima delle due grandi Passionsmusiken oggi conosciute di Johann Sebastian Bach (1685-1750). L’altra è la Matthäus-Passion (BWV 244). La prima esecuzione della Johannes-Passion avvenne il 7 aprile 1724 a Lipsia – chiesa di San Nicola – durante la Settimana Santa, anche se non si esclude una precedente versione composta negli anni di Weimar (1717). E’ la più grandiosa trasposizione in musica della Passione di Cristo scritta fino a quel momento.

La Johannes-Passion venne revisionata più volte da Bach (arie sostituite, strumentazione modificata, cori spostati) però l’essenza dell’opera è rimasta immutata. Martedì 12 e venerdì 15 aprile l’Ensemble strumentale e vocale laBarocca proporrà la versione del 1725.

Il genere musicale della “Passione” vanta tradizioni molto antiche. La recitazione della Historia Passionis costituì fin dai primi secoli del Cristianesimo uno dei momenti più importanti della liturgia della Settimana Santa. Col tempo la Passione divenne un genere musicale autonomo: la ripartizione del testo fra più cantori e l’introduzione della polifonia diede alla Passione ampie possibilità compositive.

Nacque così intorno al XVII secolo la Passione oratoriale; al testo biblico, affidato principalmente all’Evangelista, vennero aggiunte parti testuali non evangeliche utilizzate per le arie, gli ariosi e i cori accompagnati dal basso continuo e da altri strumenti. Questo genere di Passione ebbe particolare fortuna anche nella musica sacra protestante e trovò il suo apice nelle Passioni di Johann Sebastian Bach.

La Johannes-Passion è articolata in due parti (originariamente tra la prima e la seconda parte si teneva una predica). La composizione, ricca di grande drammaticità, inizia e termina con due grandi brani corali; la passione di Cristo è raccontata dall’Evangelista, con interventi di altri personaggi (Gesù, Pilato, Simon Pietro ecc.). L’azione si svolge attraverso le loro voci con la forma del recitativo, sorretto dal basso continuo (organo). In partitura sono presenti anche molti corali, ben 11, per ottemperare alla tradizione luterana, così come arie e ariosi cantati dalle voci di soprano, alto, tenore e basso. Durante questi momenti musicali, dedicati alla riflessione, l’azione si ferma. Le caratteristiche di questi pezzi solistici e l’importanza dell’organico strumentale avvicinano il genere della Passione a quello del melodramma.

L’Ensemble laBarocca eseguirà la Passione secondo Giovanni (Johannes-Passion) per soli, coro e orchestra BWV 245. Un cast internazionale completa le formazioni in scena per il capolavoro del Genio di Eisenach, universalmente considerato una delle massime espressioni artistiche della storia della musica: Jörg Dürmüller (Evangelista), Håvard Stensvold (Gesù), Ditte Marie Bræin (Soprano), Joanna Klisowska (Ancilla), Alessandro Baudino (Servus), Marco Saccardin (Pilatus), Piermarco Vinas Mazzoleni (Petrus), Gabriel Diaz (Controtenore), Christian Senn (Baritono). Alla viola da gamba, Cristiano Contadin. Il Maestro del Coro è Jacopo Facchini.

Conferenza

Il concerto di martedì 12 aprile sarà preceduto alle ore 18.30 dalla conferenza introduttiva Un Dio “fatto uomo”. Come ascoltare la Passione secondo Giovanni, una conversazione tra Mons. Massimo Palombella e Matteo Marni, nel foyer della balconata.

“La musica destinata alla Liturgia, più comunemente chiamata “musica sacra”, può essere sottoposta ad una seria e libera riflessione solo comprendendola nello specifico dell’esperienza religiosa cristiana. Infatti, ciò che caratterizza il Cristianesimo rispetto ad ogni altra esperienza religiosa, è il credere in un Dio “fatto uomo”. Questa semplice affermazione, che nella cultura occidentale è ormai quasi “scontata”, definisce una precisa e chiara visione del mondo e traccia le coordinate per una corretta interpretazione della cosiddetta ‘musica sacra’.”

L’Ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Biografie

Jörg Dürmüller, Evangelista

Il Tenore Jörg Dürmüller svizzero ha studiato al conservatorio di Winterthur e all’Università di musica di Amburgo. Dopo un primo impegno a Bielefeld e a Braunschweig, si è esibito alla Komische Oper di Berlino e alla Volksoper di Vienna, al Teatro Real di Madrid, al Teatro Regio di Torino, al Teatro Champs-Elysées di Parigi, Opera di Stato di Amburgo e in altri Teatri prestigiosi. Ha lavorato con direttori come Ton Koopman, Helmuth Rilling, René Jacobs, Riccardo Chailly, Christoph Eschenbach e Herbert Blomstedt, solo per citarne alcuni. Il repertorio di Jörg Dürmüller è molto ampio e spazia da Bach a Wagner. È stato ospitato da prestigiosi festival musicali da importanti orchestre come la New York Philharmonic, l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo, Gewandhausorchester di Lipsia. Numerose registrazioni testimoniano la sua attività, tra cui la Matthäuspassion sotto la direzione di Ton Koopman e l’Olandese volante con Bruno Weil. Nel 2017 ha inciso “Der Fischer und syn Fru” di Othmar Schoeck con il Musikkollegium Winterthur sotto la direzione di Mario Venzago. Con la Jerusalem Symphony Orchestra è stato recentemente in tournée in Israele. Jörg Dürmüller vive in Svizzera; è professore di canto presso la Scuola Superiore di musica di Friburgo e l’Accademia di Musica estone a Tallinn.

Håvard Stensvold, Gesù

Il basso-baritono norvegese Håvard Stensvold ha studiato alla Royal Opera Academy di Copenaghen con Susanna Eken e al Royal Danish Music Conservatory. È apparso in teatri d’opera e festival come la Royal Danish Opera, la Norwegian National Opera, l’Opera di Cracovia, l’Innsbrucker Festwochen der alten Musik, il Drottningholm Festival di Stoccolma, il Festival di musica antica di Bruges, l’Oscarsborg Opera Festival, solo per citarne alcuni. Il suo repertoriooperistico comprende Papageno in Die Zauberflöte, Guglielmo in Così fan tutte, Don Giovanni, il commendatore e Masetto in Don Giovanni, Figaro in Le nozze di Figaro, Malatesta in Don Pasquale, Schaunard in La Bohème, Brander in La Damnation de Faust, Marco in Gianni Schicchi, Palémon in Thaïs, Angelotti in Tosca, Zuniga in Carmen, Marullo in Rigoletto, Zebul in Jeptha di Händel, Zoroastro in Orlando di Händel, Die Sieben Todsünde di Weill e una serie di ruoli in opere di Monteverdi.

Trascorre molto tempo a cantare musica contemporanea e dovremmo menzionare la sua apparizione in prime mondiali di Baritono in Dead Beat Escapement di Cecilie Ore, The Wooden Soldier in The Doll Doctor di Bengt Perry, Bo Berg, il ruolo principale in Khairos di Knut Vaage e Birger in Ballerina di Synne Skouen, tutti alla Norwegian National Opera, l’opera di Kjell Habbestad The Maid of Norway a Bergen, Norvegia, David nella prima mondiale di David and Bathsheba di Staale Kleiberg a Trondheim, l’opera di Svend Hvidtfelt Nielsen The Little Mermaid, The Soldier nella prima mondiale di Madonna Furiosa di Palmar Johansen e uno dei ruoli principali nella prima mondiale dell’opera Red in Bodoe di Anitra Tumsevica. È molto ricercato come cantante da concerto e lei appare spesso nelle sale da concerto e nei festival di tutta Europa. Ha costruito un repertorio concertistico insolitamente vasto che abbraccia la musica dalle prime opere del XVII secolo fino alle opere del XX secolo.

Håvard Stensvold lavora con direttori come Frank Agsteribbe, Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Lukasz Borowicz, Roland Böer, Francesco Corti, Marcus Creed, Sir Andrew Davis, John Helmer Fiore, Patrick Fournillier, Paul Goodwin, Manfred Honeck, Rubén Jais, Sigiswald Kuijken, Andrew Litton, Andrew Manze, Nicholas McGegan, Lars Ulrik Mortensen, Andrew Parrott, Michel Plasson, Lawrence Renes, Andreas Spering, Robin Ticciati e Bruno Weil.

Ditte Marie Bræin, soprano

Ditte Marie Bræin, nata da uno dei musicisti più anziani della Norvegia e cresciuta a Fanø in Danimarca e a Blommenholm a Bærum, ha studiato all’Accademia norvegese di musica, sotto la guida di Mona Julsrud, Svein Bjørkøy e Randi Stene. Negli ultimi anni si è perfezionata sotto la guida di Susanna Eken. Ditte è tra i più attivi cantanti lirici della nuova generazione norvegese. Ha acquisito una vastissima conoscenza del repertorio sacro esibendosi regolarmente con la maggior parte delle orchestre sinfoniche e dei cori delle cattedrali del paese, collaborando inoltre in diverse occasioni con gli ensemble contemporanei norvegesi Asamisimasa e Axiom, con i quali ha ampliato la sua competenza e il suo interesse nel campo della musica contemporanea.

Ditte si è anche esibita con l’ensemble di musica antica Baroque, con il DR Vocal Ensemble sotto la direzione di Marcus Creed, e ha lavorato con musicisti come Ottavio Dantone, Kati Debretzeni, Enrico Gatti, Paul Agnew e Grete Pedersen. Nel 2013 è stata affiliata all’organizzazione di scambio culturale Transposition e ha fatto parte di una produzione del Messiah di Händel al Teatro dell’Opera di Ho Chi Minh City, in Vietnam. Ditte partecipa a numerose registrazioni discografiche, tra cui con il Norwegian Soloist Choir, dove è stata una cantante regolare dall’autunno 2012. Ditte ha ricevuto una borsa di studio da Sine butenschøns fond per il 2017. Nella stagione 2020/2021 ha preso parte alle anteprime della “Matthew Passion” di Bent Sørensen all’Oslo International Church Music Festival e a “Te Deum” di Henrik Ødegaard, alla registrazione di “Lapse of Time” di Bjørn Morten Christophersen, nonché a concerti con orchestre barocche, Aksiom, Kristiansand Domkor e Kristiansand Symphony Orchestra, Oslo Domkor, Nidaros Oratoriekor e Trondheim Symphony Orchestra, JSB Ensemble Oslo Circles, e il Norwegian Soloist Choir.

Gabriel Díaz, controtenore

Considerato uno dei migliori controtenori della sua generazione, Gabriel Díaz si esibisce regolarmente con molte orchestre e ensemble come La Capella Real de Catalunya, Vox Luminis, La Grande Chapelle, Al Ayre Español e Les Ambassadeurs, sotto la direzione di jordi Savall, Lionel Meunier, Fabian Panisello, Eduardo López Banzo, Marco Vitale, Ivor Bolton e Alexis Kossenko, tra gli altri. Si è esibito numerosi festival in Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Italia, Austria, Svizzera, Estonia, Polonia, Norvegia, Marocco, Messico, Colombia, Perù e Stati Uniti, così come in importanti sedi come l’Opéra Nationale de Montpellier, Opéra de Reims, Palaix de Beaux-Arts a Bruxelles, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Teatro Real de Madrid, deSingel (Anversa), De Doelen a Rotterdam, Vienna Konzerthaus, Warsaw Chamber Opera, London National Theatre, Teatro Mayor de Bogotá e Palacio de Bellas Artes a Città del Messico – per citarne solo alcuni.

Nel 2022 tornerà a esibirsi al Salzburger Festspiele sotto la direzione di Jordi Savall. Ha cantato il ruolo di Andronico nel Tamerlano di Haendel con l’orchestra francese Les Ambassadeurs diretta da Alexis Kossenko al Teatro dell’Opera di Poznan, e ha fatto il suo debutto all’Opera da Camera di Varsavia, cantando il ruolo di Ircano in Semiramide riconosciuta di Leonardo Vinci diretto da Marco Vitale. Ha cantato il ruolo di Galatea in Aci, Galatea e Polifemo di Haendel diretti da Andreas Spering a Siviglia, e Medoro in La Lisarda di Giovanni Battista Mariani con Rogerio Gonçalves al Donaufestwochen (Austria). Gabriel Díaz ha recentemente cantato il ruolo di Pastore ne L’Orfeo di Monteverdi all’Opèra Comique de Paris diretta da Jordi Savall e nel febbraio 2022 ha debuttato al Teatro Real de Madrid nel mondo prima dell’opera contemporanea El abrecartas di Luis de Pablo. Curioso di altri repertori e manifestazioni artistiche, Gabriel Díaz ha esplorato altri modi di espressione come la fusione jazz-classica dello spettacolo Zambra Barroca con il Looking Back Orchestra e prestigioso jazzista, flautista e improvvisatore Andreas Prittwitz presso l’Auditorio Nacional de Música di Madrid. Si è anche esibito nello spettacolo di danza Until the Lions con la Akram Khan Company, fondata e diretta da Akran Khan, uno dei più celebri coreografi di danza contemporanea.

Christian Senn, baritono

Christian Senn ha vissuto in Italia durante la sua gioventù. Dopo la laurea in Biologia, è stato ammesso all’Accademia per giovani cantanti del Teatro alla Scala di Milano, avendo come insegnanti Leyla Gencer, Luigi Alva e Vincenzo Manno. Ha collaborato con direttori come Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Antonio Pappano, Maurizio Benini, Maurizio Barbacini, Carlo Rizzi, Giovanni Antonini, Ottavio Dantone, Fabio Biondi, Jean-Christophe Spinosi, Roberto Rizzi Brignoli, e molti altri. Ha cantato nei maggior teatri d’opera più prestigiosi, tra cui il Teatro alla Scala, la Wiener Konzerthaus, il Théâtre du Châtelet e il Théâtre des Champs-Elysées di Paris, il Palau de la Música di Valencia, il Teatro Regio di Torino, il Teatro del Maggio Musicale a Firenze, il Teatro La Fenice di Venezia, la Kanagawa Hall di Yokohama, il Teatro Municipale di Santiago.

Christian Senn è uno dei più ricercati baritoni per il repertorio Belcantistico in Italia e all’estero, esibendosi in numerosi ruoli operistici di Rossini, tra cui il ruolo-titolo ne Il Barbiere di Siviglia a Berlino, Tel Aviv, Milano, Venezi, Torino, Firenze, Palermo, Verona; il ruolo di Dandini ne La Cenerentola, alla Israeli Opera e al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il ruolo di Taddeo ne L’Italiana in Algeri al Teatro Regio di Torino, alla Versailles Royal Opera e al Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, insieme a Jean-Christophe Spinosi; Filiberto ne Il Signor Bruschino, Germano ne La Scala di seta, e Don Parmenione in L’Occasione fa il ladro per il Théâtre des Champs-Elysées; Pacuvio ne La Pietra del paragone a Parigi e Parma.

Conosciuto per le sue interpretazioni donizettiane, ha cantato il ruolo di Enrico in Lucia di Lammermoor a Bergamo, Bari e a Santiago del Chile; il ruolo di Belcore in L’Elisir d’amore a Bologna; Biscroma Strappaviscere in Le Convenienze ed inconvenienze teatrali, e Malatesta nel Don Pasquale, entrambi al Teatro alla Scala. Christian Senn ha debuttato all’Opéra National de Paris col ruolo di Malatesta in una produzione diretta da Michele Mariotti e messa in scena da Damiano Michieletto. Eccellente interprete mozartiano, Christian Senn ha cantato il ruolo-titolo nel Don Giovanni a Firenze e a Santiago del Cile. E’ stato il Conte di Almaviva in Le Nozze di Figaro a Milano, Napoli e Potsdam; Papageno in Die Zauberflöte a Montpellier, Torino, Verona e Firenze; Guglielmo nel Così fan tutte a Milano, Verona, Bergamo, Santiago del Cile. Riconosciuto interprete del repertorio del periodo barocco, Christian Senn canta Vivaldi e Haendel con eguale efficacia. I suoi ruoli vivaldiani includono La Senna in La Senna festeggiante con Paul Goodwin, Astolfo nell’Orlando furioso con Jean-Christophe Spinosi al Théâtre des Champs-Elysées, til ruolo titolo nel Bajazet, che ha interpretato nei maggiori teatri europei e in Giappone, con l’ensemble Europa Galante diretto Fabio Biondi.

Ensemble strumentale e vocale laBarocca. L’Ensemble strumentale e vocale laBarocca vanta un ricchissimo repertorio, che comprende composizioni tardo-rinascimentali sino a opere del classicismo settecentesco. Grandi capolavori del Barocco come Messiah di Händel, l’Oratorio di Natale e l’Oratorio di Pasqua di Bach, che vengono riproposti annualmente al pubblico, sono ormai diventati appuntamenti tradizionali per la città di Milano durante le relative festività. L’Ensemble strumentale e vocale laBarocca collabora regolarmente con artisti di fama internazionale come Stefano Montanari, Karina Gauvin, Roberta Invernizzi, Sonya Yoncheva, Deborah York, Maria Grazia Schiavo, Celine Scheen, Lenneke Ruiten, Stefanie Iranyi, José Maria Lo Monaco, Sonia Prina, Filippo Mineccia, David Hansen, Paolo Lopez, Cyril Auvity, Makoto Sakurada, Clemens Loeschmann, Randall Bolls, Christian Senn, Benoit Arnould, Klaus Kuttler, Carlo Vincenzo Allemano, Ugo Guagliardo.

Jacopo Facchini, maestro del coro

Dopo il diploma in pianoforte e la laurea in direzione e composizione per coro, si diploma in canto presso il Conservatorio di Firenze perfezionandosi negli anni in canto barocco con S. Mingardo, G. Banditelli, M. Bacelli, R. Basso, M. Chance e G. Lesne, e nel repertorio novecentesco e contemporaneo con A. Caiello. Collabora regolarmente con gruppi vocali e strumentali specializzati nel repertorio antico come Il Canto di Orfeo, Theatro dei Cervelli, Concerto Romano. Si esibisce con l’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi, con il Divertimento Ensemble e con Mdi Ensemble ha collaborato con il pianista C. Picco e con R. Cacciapaglia. Ha preso parte a importanti festival internazionali come Milano Arte Musica, Festival Milano Musica, Ravenna Festival, Festival dei Due mondi di Spoleto, Festival de Royaumont, Festival Bach de Lausanne. Ha preparato e diretto Il Canto di Orfeo. Nel 2017 e 2018 ha diretto i cori dell’Opéra national de Montpellier Occitanie e dell’Opéra national de Lorraine. Nel marzo di questo anno è stato assistente del direttore d’orchestra G. Capuano nella produzione di Orfeo ed Euridice di C. W. Gluck con la regia di R. Carsen presso il Teatro dell’Opera di Roma. Nella stagione 19/20 è Maestro del Coro nelle produzioni de laBarocca sotto la direzione di R. Jais.

Ruben Jais, direttore

Nato a Milano, contemporaneamente agli studi universitari vi ha compiuto quelli musicali presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, diplomandosi in Musica corale e Direzione di Coro e in Composizione Polifonica Vocale, entrambi i diplomi ottenuti con il massimo dei voti. Si è inoltrediplomato in Composizione, sempre presso lo stesso Conservatorio, dove ha anche compiuto gli studi di Direzione d’Orchestra, perfezionandosi in seguito con masterclass all’estero. È stato Maestro del Coro presso il Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi dalla sua fondazione nel 1998 al 2007. Con tale ruolo ha collaborato, tra gli altri, con R. Gandolfi, R. Chailly, C. Abbado, L. Berio, O. Caetani, C. P. Flor, C. Hogwood, V. Jurowski, H. Rilling. Da giugno 2016 a luglio 2019 è stato Direttore artistico e Direttore esecutivo della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, di cui ricopre attualmente i ruoli di Direttore Generale e Direttore Artistico. Il suo repertorio spazia dai grandi capolavori della musica barocca a quelli della musica classica (sinfonie e musica sacra di Haydn, Mozart, Beethoven), nonché alla riscoperta di brani meno conosciuti di compositori dal XVI al XIX secolo (Zelenka, Scarlatti, Durante, Sammartini, ecc.). Dirige musica contemporanea, soprattutto di autori italiani, da Castiglioni a Zanolini, da Anzaghi a Nova, da Ligeti a Messiaen, da Califano a Vacchi.

Nel 2008 ha istituito laBarocca, ensemble specializzato nell’esecuzione della musica di tale periodo storico, con la quale affronta i maggiori capolavori del repertorio sia strumentale che operistico: dal 2009 laBarocca affianca le Stagioni della Fondazione con una serie di concerti-appuntamenti dedicati ai capolavori dei secoli XVI-XVIII, sia in sede che fuori sede. Ha diretto musica strumentale, corale e sinfonica presso varie istituzioni italiane ed estere, quali Biennale di Venezia, Teatro Comunale di Bologna, Milano Musica, Teatro alla Scala, RTSI Lugano, Festival di Saint Moritz, Teatro Real di Madrid, Orchestra Nazionale del Cile, UiS Stavanger Norway. È stato Direttore Musicale della Mailänder Kantorei, formazione legata alla comunità tedesca di Milano, con la quale si è dedicato soprattutto al repertorio di tale nazione, dal Barocco al Romanticismo, affrontando, inoltre, l’esecuzione integrale delle Cantate sacre di J.S. Bach. Da segnalare alcuni importanti appuntamenti che lo hanno visto protagonista insieme all’ensemble laBarocca. Nel 2016, il debutto presso la prestigiosa Wigmore Hall a Londra, dove è stato più volte reinvitato, la regolare partecipazione presso il Festival MITO con concerti a Milano e Torino, l’inaugurazione del restaurato Teatro Gerolamo, alla cui stagione partecipa annualmente, gli altri importanti festival internazionali quali Enescu Festival (Bucarest), Festival Gluck (Norimberga). A breve parteciperà ad una secondo tour italiano organizzato da CIDIM, che coinvolgerà varie città italiane dal Nord al Sud Italia.

