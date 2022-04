La prima edizione di “Barnatar”, rassegna teatrale organizzata dalle compagnie Alkestis CRS, Batisfera, LucidoSottile e Teatro Impossibile

Cinque serate, dieci appuntamenti

in scena fino al 25 aprile in cui stili e linguaggi si intrecceranno

tra spettacoli, incontri, laboratori e degustazioni enogastronomiche.

“Barnatar è il luogo del possibile e del desiderabile, è lo spazio creativo dove abbiamo deciso d’incontrarci per dare vita ad interazioni e scambi artistici”: al via domani (giovedì 21 aprile) al Teatro Alkestis di Cagliari (via Loru, 31) la prima edizione di Barnatar, festival teatrale organizzato dalle compagnie Alkestis CRS, Batisfera, LucidoSottile e Teatro Impossibile.

Cinque serate, dieci appuntamenti, e poi laboratori, incontri e degustazioni enogastronomiche in cui fino a lunedì 25 aprile si incroceranno linguaggi e stili, in una giustapposizione di percorsi artistici con l’obiettivo generare nuovi scorci e prospettive estetiche.

In scena nella cinque giorni teatrale andranno gli spettacoli “La Crociata dei senza fede” della Compagnia Alkestis CRS, “Spanker Machine”, “Lughente e sutìle lughe” di LucidoSottile, “Come sto” e “Mitomania Live!” della Compagnia Batisfera, “Enigma Turing” della Compagnia Teatro Impossibile e “Gente di Mare, Super Eroi e altri Attrezzi Agricoli” di e con Lele Pittoni e Renzo Cugis e la regia di Tiziana Troja.

Una maniera di dare slancio, dunque, all’incontro tra artisti e rivivere la possibilità d’incontro col pubblico dopo i due difficili anni di pandemia, in uno dei teatri più longevi di Cagliari, che in oltre trent’anni di attività ha ospitato opere di Alejandro Jodorowsky, Massimo Michittu, Claudio Morganti, Enzo Moscato, The Living Theatre, Alfieri Teatro, Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, Fernando Arrabal, Else Marie Laukvik, tra gli altri, e importanti festival, rassegne e appuntamenti rimasti impressi nella storia culturale cittadina.

Barnatar è organizzato dalle compagnie Alkestis CRS, Batisfera, LucidoSottile e Teatro Impossibile senza l’ausilio di contributi pubblici.

Il costo del biglietto per il singolo spettacolo è di 16 euro, mentre l’abbonamento giornaliero che comprende due spettacoli e un buffet del Caffè 900 costa 22 euro.

GLI APPUNTAMENTI – Il compito di inaugurare la prima edizione di Barnatar negli storici spazi del Teatro Alkestis sarà affidato giovedì 21 aprile alle 19 alla Compagnia Alkestis CRS, che insieme alla Compagnia d’arte Circo Calumèt metterà in scena “La Crociata dei senza fede”, opera scritta e diretta da Andrea Meloni, nella veste di attore al fiano di Sabrina Mascia. L’immagine di una nuova crociata, non ideologica, né confessionale, che semina l’odio e che sventola il vessillo dell’intolleranza, è la suggestione da cui scaturisce la scrittura e la messa in scena della pièce. A muovere i passi di questa “marcia” dell’idiosincrasia, sono un uomo e una donna, degli Adamo ed Eva in salsa western, abiuranti, fustigatori e cinici. Il bersaglio della loro personale crociata è il mondo occidentale contemporaneo, che la falce del fastidio assoluto colpisce trasversalmente. Nel nome dell’intolleranza non risparmiano niente e nessuno. Nella cacciata dal paradiso, rappresentazione simbolica di un’ideale di vita perduto, forse l’origine di tanto odio. Il lavoro conclude il percorso di studio e sperimentazione avviato nel 2015 dalle due compagnie e ispirato al Kabarett tedesco della Repubblica di Weimar, caratterizzato da una satira caustica e impegnata, volta a denunciare artisticamente la situazione politica e sociale della Germania degli anni Venti e Trenta.

Alle 21 i riflettori si accenderanno per la Compagnia LucidoSottile, in scena con “Spanker Machine”, opera ispirata a Beside the Bonnie Briar Bush dello scrittore e teologo scozzese Ian Maclaren, scritto, diretto e coreografato da Tiziana Troja, con in scena l’attriche Michela Sale Musio. Dietro la quotidianità di Anita si nasconde un otaku celato e tanta desiderata e conquistata solitudine. La casa è un eremo sicuro dove la protagonista costruisce la sua vita perfetta, nonostante sia stata segnata da un passato difficile. Anita e le sue contraddizioni coesistono lontano da tutto e tutti, e vicino alla sua sessualità controversa.

Gli appuntamenti di venerdì 22 aprile si apriranno alle 19 con Batisfera Teatro, in scena con lo spettacolo “Come sto”, scritto e diretto da Angelo Trofa, che lo vede protagonista sul palco con Valentina Fadda. Quotidianamente siamo assediati dalla domanda “come stai?”, una gentilezza di circostanza, una frase affettuosa o semplicemente una mera formalità, che lascia aperto un interrogativo profondo: come sto? Sto bene, sto male, abbastanza bene, abbastanza male. Non è possibile rispondere con tutta la complessità necessaria o è troppo complessa per rispondere con tutta la semplicità necessaria. Come sto è un dialogo sconnesso, un fiume di parole dove stati d’animo, sensazioni, eventi e accidenti concorrono a dare risposta alla domanda “Come stai?”. Mille risposte possibili, tutte insieme, mescolate, in contraddizione. Come sto è uno spettacolo teatrale divertente, che alterna con ritmo serratissimo quadri dal colore diverso. Una struttura drammaturgica apparentemente aperta che lentamente irretisce lo spettatore e i suoi protagonisti con continui rimandi interni. L’opera indaga nella confusione umana, in quel senso di disagio nel ritrovarsi e capirsi, nel fluire di eventi e sentimenti. La spinta continua al presentarsi agli altri come persone di valore e di successo diviene quasi una corazza superficiale, che nasconde frustrazioni e pulsioni sconosciute. Un quadretto assurdo e definitivo, un fluire di parole per definirsi almeno per un attimo, per recintare temporaneamente il caos dilagante, tutto quel rumore che concorre a rendere difficile la risposta all’eterna domanda: “Come sto?”

Due ore dopo (alle 21) riflettori e microfoni accesi per “Gente di Mare, Super Eroi e altri Attrezzi Agricoli” di e con Lele Pittoni e Renzo Cugis e la regia di Tiziana Troja. In una assolata giornata in spiaggia, due sardi, amici storici, riprendono una conversazione che dura da decenni. Ricordi balneari, gite campestri, la Sardegna identitaria, il Piano di Rinascita, l’emigrazione, le elucubrazioni sull’identità politica e culinaria, sulla lingua sarda e sul futuro dell’isola più bella del mondo, sono gli argomenti delle loro esilaranti disamine, talvolta politically incorrect. Solo l’apparizione di bizzarri supereroi e attrezzi agricoli salveranno il popolo sardo dalle sue più evidenti cicatrici e antiche contraddizioni. Lo spettacolo sostituisce “Uno è Trino” della Compagnia LucidoSottile inizialmente inserito nella programmazione, ma annullato a causa di sopraggiunti problemi tecnici.

La serata di sabato 23 aprile vedrà in scena nell’appuntamento delle 19 la Compagnia Batisfera con “Mitomania Live!”, in scena con Angelo Trofa e la regia di Valentina Fadda. Ci sono alcune storie che superano i secoli senza perdere smalto: sono i miti. Poeti, filosofi e letterati di ogni tempo hanno raccontato queste storie secondo il loro punto di vista. Batisfera con ironia, gusto del paradosso e un pizzico di poesia, mette in scena una smagliante versione di storie secolari. “Mitomania Live!” è uno spettacolo interattivo, che prevede la partecipazione del pubblico. Gli spettatori potranno scegliere le storie da ascoltare consultando un particolare menù allestito per l’occasione.

Alle 21 la Compagnia LucidoSottile andrà in scena con una replica di “Spanker Machine”, con le scene di Daniele Coppi, i costumi di Filippo Grandulli, il trucco e gli effetti speciali di Roberta Masia, il light design di Sami lo Giudice e Luca Carta, gli arrangiamenti musicali di Davide Sardo, le foto di Gerti Ibra, la grafica e illustrazione di Maurizio Temporin e Annc Pacunayen e la collaborazione alla drammaturgia dello stesso Temporin con Francesco Guerrini.

La serata di domenica 24 aprile si aprirà alle 19 con “Lughente e sutìle lughe” di LucidoSottile, con la coreografia di Valentina Puddu e Tiziana Troja (anche alla regia). Lughente e Sùtile Lughe è Elena, una donna che possiede il dono sovrannaturale di modificare la sorte delle persone, strappandole dalle braccia della morte e concedendo loro una nuova opportunità di vita. Elena, dal greco “Elène” fiaccola, scintillante, splendente, è anch’essa avviluppata nel suo stesso destino: il filo della vita. Il filo della vita che lei comanda, e che inversamente la comanda a sua volta, la domina e la imprigiona, generando una danza dominatrice e tormentata. Elena compie azioni per innestarsi nella morte e bloccarne l’esito. Queste azioni la indeboliscono: volta dopo volta perde un po’ della sua, di vita. Elena muore per salvare qualcuno, per poi tornare in vita e ricominciare.

Alle 21 protagonista sarà ancora una volta la Compagnia Alkestis CRS, che insieme alla Compagnia d’arte Circo Calumèt metterà in scena una replica dell’opera “La Crociata dei senza fede”, proposta nella giornata di apertura della rassegna, giovedì 21.

Sipario sulla prima edizione di Barnatar lunedì 25 aprile: alle 19 in scena andrà la Compagnia Teatro Impossibile con “Enigma Turing”, scritto e diretto da Felice Colucci, che sarà in scena affiancato da Elio Turno Arthemalle e Emanuela Lai. L’opera racconta la vita di Alan Turing, uno scienziato e logico matematico tra i più geniali del ventesimo secolo. Turing rivivrà sul palco attraverso le tumultuose vicende della sua esistenza: il processo per “reato di grave indecenza” in quanto omosessuale, e la conseguente condanna alla castrazione chimica che gli provocò depressione, ginecomastia e lo rese impotente. Ma la pièce sarà anche l’occasione per celebrare i suoi straordinari successi come scienziato durante la seconda guerra mondiale, che lo portarono a costruire una macchina, chiamata “bomba”, ideata per decifrare i codici prodotti da Enigma, quella utilizzata dai tedeschi per criptare le proprie comunicazioni. “Bomba” significò soprattutto migliaia e migliaia di vite salvate, rappresentò un duro colpo alla corazzata tedesca, e aiutò l’Europa ad uscire dalla terribile seconda guerra mondiale. E ancora oggi, la Bomba di Turing, è considerata l’idea che ha dato vita ai nostri moderni computer.

L’ultimo appuntamento vedrà sul palco alle 21 ancora una volta “Gente di Mare, Super Eroi e altri Attrezzi Agricoli” di e con Lele Pittoni e Renzo Cugis e la regia di Tiziana Troja, in replica dopo l’appuntamento di venerdì 22 aprile.

IL TEATRO – La Cooperativa Teatro Laboratorio Alkestis dal 1983 opera a Cagliari nel campo della sperimentazione teatrale, pur nascendo come compagnia nel 1973 e rappresentando, di fatto, una delle più antiche realtà teatrali della Sardegna. Nel 1991 affitta e ristruttura a Cagliari un proprio spazio denominato Teatro Alkestis nel quale, l’anno successivo, debutta Sabellicus, noto mago e negromante, produzione diretta dal regista e direttore artistico Massimo Michittu, e che riscuote un discreto successo di pubblico. Tra gli spettacoli che hanno debuttato nello storico teatro dalla sua nascita a oggi, si ricorda: Macbeth la coscienza dell’incubo, Il grande sole di Hiroshima, Dove vola la Fenice per la regia di Massimo Michittu; Opera Panica scritta e diretta da Alejandro Jodorowsky; Il bicchiere della staffa e Il linguaggio della montagna diretti da Claudio Morganti; L’Incantanebbia Kabarett diretto da Sabrina Mascia; Rovesci d’amore, La drogheria di Odense, La crociata dei senza fede, Furia e Magnificenza, Il Circo Malacarne, Per filo e per segno diretti da Andrea Meloni, direttore artistico della Compagnia dal 2014. All’interno del Teatro Alkestis la Cooperativa ha organizzato importanti manifestazioni fra le quali: la rassegna teatrale Incontri che ha ospitato artisti e compagnie italiane e straniere come Alejandro Jodorowsky, Claudio Morganti, Enzo Moscato, The Living Theatre, Alfieri Teatro, Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, Fernando Arrabal, Else Marie Laukvik, Ruotalibera Teatro, Ravenna Teatro, Teatro del Sole; Con gli occhi dell’Oriente festival teatrale e musicale che ha ospitato il Teatro Tascabile di Bergamo, Mohssen Kasirossafar, i Master Musicians of Jajouka (Marocco), gli Urs Karpatz (Romania), il gruppo musicale Ensamble Mehr (Iran); Hommage a Antonin Artaud per il quale il Teatro Alkestis ha ricevuto il plauso da parte del mondo accademico parigino per l’accuratezza e la vastità del programma, ma anche l’attenzione della stampa nazionale che l’ha valutata come la più importante manifestazione mai realizzata in Italia sul grande intellettuale francese, e che ha ospitato Serge Malaussena, nipote di Antonin Artaud, e la professoressa Evelyne Grossman, titolare della cattedra di Lingua e Letteratura francese contemporanea dell’Università di Parigi e relatrice per conto delle Editions Gallimard, casa editrice che ha pubblicato le opere di Artaud. L’ultima rassegna organizzata al Teatro Alkestis, che nel 2022 giunge alla sua settima edizione, è Sound Around the Island, realizzata in collaborazione con la compagnia d’arte Circo Calumèt e l’associazione culturale Tàjrà e con il contributo della Fondazione di Sardegna. All’interno dello spazio teatrale, inoltre, vengono realizzati laboratori teatrali e seminari teorico-pratici di formazione dello spettatore e sul lavoro dell’attore, attività che si sono intensificate sotto la direzione artistica di Andrea Meloni, formatore e ricercatore di Teatro Sociale e di Teatro Educativo, diplomato presso la Scuola Internazionale di Teatro “Circo a Vapore” di Roma. Nel 2012 è stata inaugurata, nel foyer del Teatro Alkestis, la minima biblioteca teatrale Le Mômo con l’obiettivo di creare un luogo di incontro e di confronto in cui gli stessi utenti possono promuovere iniziative culturali quali dibattiti, cineforum tematici, presentazione di libri, documentari, reportage fotografici e corti. Grazie alla sua attività più che trentennale, il Teatro Alkestis si conferma come uno dei più antichi e longevi centri culturali dell’Isola.