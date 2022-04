Nel Ridotto dei Palchi prosegue “Il Salotto Musicale”

Martedì 26 aprile, ore 18.30

Giovanni Bertolazzi pianoforte

Musiche di Franz Liszt

Martedì 26 aprile alle ore 18.30 prosegue con il secondo appuntamento del 2022 “Il Salotto Musicale”, la rassegna di concerti che si tiene nel Ridotto dei Palchi “A. Toscanini” del Teatro alla Scala e che è frutto dell’accordo tra il Museo Teatrale alla Scala e l’Associazione Musica con le Ali. Questa rassegna è stata ideata per offrire un’importante occasione di crescita professionale e di visibilità ai giovani musicisti di talento sostenuti da Musica con le Ali nell’ambito della propria azione di Patronage Artistico, e per dare la possibilità al più ampio pubblico di vivere un’esperienza esclusiva in uno dei luoghi più belli della città di Milano, accedendo ai concerti con una tariffa particolarmente contenuta, di soli 10 Euro.

Il protagonista di questo concerto è il pianista venticinquenne Giovanni Bertolazzi, che negli scorsi mesi si è aggiudicato il secondo premio al Concorso Pianistico Internazionale Franz Liszt di Budapest, ottenendo un successo che mancava all’Italia dal 1961, quando il grande Dino Ciani si classificò anch’egli al secondo posto. Considerato uno dei talenti emergenti del concertismo italiano, Bertolazzi è sostenuto dal 2020 da Musica con le Ali.

Nel Ridotto dei Palchi “A. Toscanini” si esibirà in un concerto che non a caso è pensato intorno alla figura di Franz Liszt, in omaggio al grande musicista ottocentesco di cui ancora oggi si conserva al Museo Teatrale alla Scala lo splendido pianoforte Steinway & Sons datato 1838, anno in cui Liszt soggiornò a Milano.

Il programma si apre con l’esecuzione delle trascrizioni lisztiane per pianoforte Isoldes Liebestod di Richard Wagner e Dantes Sonett di Hans von Bülow; la seconda parte sarà invece dedicata ai brani di Liszt Après une lecture du Dante – Fantasia quasi sonata; Studio Trascendentale n. 11 Harmonies du soir e n. 12 Chasse-Neige, per concludersi con la sua celebre e suggestiva Rapsodia Spagnola.

Il concerto avrà inizio alle ore 18.30 e sarà accessibile al pubblico con un biglietto acquistabile in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita TicketOne e presso la biglietteria del Museo Teatrale alla Scala a partire dalle ore 18 del giorno del concerto.

Associazione Musica con le Ali

L’Associazione Musica con le Ali è stata costituita a Milano nel 2016 e rappresenta una realtà di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica attraverso la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità. Di grande valore nell’ambito dell’attività dell’Associazione è Radio MCA, innovativa web radio – dedicata alla musica, ai giovani e alla cultura – pensata come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da Musica con le Ali.

Il progetto “Il Salotto Musicale” è realizzato con Fondazione Cariplo impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate, ma il motore di idee.

Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it