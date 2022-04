Romics 2022, la XXVIII edizione del Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games

Suggestioni da mondi lontani e vicini, la creatività del fumetto oltre ogni confine al centro dell’attesissima edizione primaverile di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games in programma dal 7 al 10 aprile alla Fiera Roma.

La quattro giorni della XXVIII edizione del Festival, sarà come di consueto coloratissime e affollatissima: ad animare la kermesse, oltre duecento espositori dislocati nei quattro padiglioni fieristici, e un fitto calendario di performance, presentazioni, interviste, autori, influencer, tornei, raduni cosplay, games.

“Romics 28, una edizione all’insegna del grande fumetto d’autore e di tutti gli universi creativi che circondano questa straordinaria sfera della creatività – spiega Sabrina Perucca, Direttrice Artistica di Romics – “La celebrazione con l’assegnazione del Romics d’Oro a due figure eccezionali: Laura Scarpa, grande protagonista del fumetto italiano, suo il manifesto di questa edizione di Romics; Vincenzo Mollica e i suoi 40 anni di carriera, da sempre all’opera nella diffusione e valorizzazione del grande fumetto. Tante le sorprese di questa edizione, dalle tavole in anteprima dell’attesissima nuova storia Disney ambientata nell’Antica Roma Gli Urbani Paperi fino all’originale percorso di opere in NFT (Non Fungible Token) dell’artista Fabrizio Spadini, che ci pone interessanti spunti di riflessione sui cambiamenti nel mondo dell’arte con l’avvento del digitale“.

Al centro della nuova edizione del festival restano le tematiche legate alla contemporaneità, dalla libertà alla parità dei diritti e di genere alle tematiche ambientali portate al centro dell’attenzione grazie al dialogo e alle arti del fumetto in tutte le due declinazioni. Attualità è anche impegno per la ricerca di una soluzione pacifica del conflitto: LupicsForPeace è l’iniziativa di Romics volta a sensibilizzare il pubblico, gli autori, gli editori e tutti gli artisti presenti alla pace e al dialogo grazie a un grande e colorato wall che sarà animato dalle grandi firme nazionali e internazionali invitati a lasciare un messaggio.

Autrice, editrice, docente, saggista e storica del fumetto, Laura Scarpa, a cui è stata affidata anche la realizzazione della nuova edizione della kermesse, riceverà il Romics d’Oro, sabato 9 aprile, a celebrazione di una quarantennale carriera che sarà ripercorsa da Massimo Galletti, e domenica 10 aprile il prestigioso riconoscimento sarà conferito al giornalista Vincenzo Mollica per celebrare i suoi 40 straordinari anni di carriera grazie a contributi e saluti di colleghi e amici e la visione di estratti di alcune delle sue più straordinarie interviste.

Torna in presenza il Premio Romics del Fumetto, realizzato col patrocinio del Centro per il libro e la lettura, ma non mancano tante straordinarie novità come l’omaggio a Michelangelo La Neve, scrittore per il fumetto, il cinema e la televisione nell’incontro Il fumetto al cinema: Michelangelo La Neve (Da Martin Mystère al film Diabolik) curato dalla Scuola Romana dei Fumetti, con l’intervento de i Manetti Bros, la presentazione in anteprima della storia Gli Urbani Paperi con il panel Paperi…a Roma!, l’incontro Pari dignità e diritti. La parola alla matita che verte sul tema della diversità, dell’inclusione, della parità dei diritti contro ogni forma di razzismo o di discriminazione e il focus su E così, vuoi diventare fumettista… una riflessione sulle possibilità e difficoltà che si presentano a chi vuole approcciarsi al mondo del fumetto. Ricchissime le iniziative con la presentazione di nuovi testi e buoni volumi, i numerosi appuntamenti dedicati ai Manga, agli anime, ai webtoon e alle novità dall’estremo oriente con la presentazione delle prossime uscite e i progetti del 2022, la presenza della Scuola Romana dei Fumetti, la celebrazione dei 100 anni della costituzione dell’Aeronautica Militare con l’uscita di una collana a fumetti composta da 12 volumi, la presenza delle numerose aree di intrattenimento dedicate al game e card game e la ricchissima Area Cinema sul palco del Padiglione 5 di Romics, nel Movie Village con i più importanti titoli in arrivo in sala in primavera e all’inizio dell’estate. Tra le preview, Animali Fantastici – I segreti di Silente (in sala dal 13 aprile), SONIC 2 – Il Film (in sala dal 7 aprile) per concentrarsi sui focus della nuova edizione con le “voci” italiane del grande schermo, il rapporto tra film e altri media, i “segreti” della creazione di grandi blockbuster e produzioni indipendenti. Romics Special Cinema dell’edizione primaverile del 2022 a Michele Braga, giovane compositore già vincitore di Nastro d’Argento e Ciak d’Oro. Fra le novità della nuova edizione anche il Premio Romics Musica per Immagini, nuovo progetto dedicato ai professionisti della “musica per immagini”. Da giovedì 7 aprile a domenica 10 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle 20:00 alla Fiera Roma, Via Portuense 1645, 00148 Roma (RM), ingresso Nord (tutti i giorni) e Ingresso Est (sabato e domenica). I biglietti sono acquistabili dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket. All’ingresso verrà richiesto il Super Green Pass. Info e dettagli su www.romics.it.

Fabiana Raponi