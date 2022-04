Sonia Bergamasco con il reading dal romanzo “L’evento” di Annie Ernaux

L’incontro sarà parte integrante del focus 2022 del Festival:

Sonia Bergamasco sarà ospite della 29/ma edizione di Sguardi Altrove Film Festival, la storica manifestazione dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile. L’attrice e regista teatrale porterà sul palco del Festival un reading tratto dal romanzo autobiografico L’evento di Annie Ernaux, uscito in Italia edito da L’Orma editore, in cui la scrittrice francese racconta il suo aborto clandestino nella Francia degli anni Sessanta.

Una storia che ha ispirato La scelta di Anne – L’Événement film della regista francese Audrey Diwan Leone d’Oro come Miglior Film alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 78 e tra i candidati ai BAFTA.

Un’opera che trasforma il personale in collettivo, l’intimo in universale, che dimostra quanto la letteratura su questo “evento” sia rimasta per troppo tempo soffocata, priva di dettagli tanto orribili quanto comuni, con cui la Storia delle donne non ha ancora davvero fatto i conti. Un’opera più attuale che mai.

Il reading di Bergamasco sarà parte integrante del focus 2022 del Festival: Le Scelte Etiche consapevoli di Donne e Uomini dei nostri giorni. Uno spazio curato dalla direttrice artistica Patrizia Rappazzo e dalla giornalista e autrice Marta Stella, dedicato a talk, incontri, e proiezioni per una riflessione sui diritti negati e scelte individuali che vedono ancora oggi il corpo della donna come campo di battaglia del nostro tempo.

