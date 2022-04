”The Illogical Show – Trejolie” al Teatro Elfo Puccini

Ideazione Trejolie

con Tomas Leardini Marcello Mocchi e Daniele Pitari

supervisione artistica Paola Galassi

produzione itc2000

Uno spettacolo basato su una comicità surreale – a volte ispirata alla slapstick comedy, altre volte più vicina allo humor inglese – fatta di giustapposizioni e ritmi incalzanti che trascinano lo spettatore in una girandola di momenti musicali illogici, danze assurde, improbabili canzoni e dinamiche che si avvicinano al mondo della clownerie.

Il rapporto sempre conflittuale dei tre personaggi, che costituisce il principio fondante dello spettacolo, crea un fluido continuo di situazioni comiche e poetiche adatte ad ogni tipo di pubblico.

Il percorso artistico del trio (avviato con lo spettacolo Illogical show) prosegue con questa seconda prova teatrale, Illogical Show – Il meglio del peggio, che ricalca le orme del precedente e al tempo stesso ne prende le distanze. Un nuovo impianto registico (affidato questa volta a Paola Galassi) alterna i pezzi di repertorio più conosciuti a nuovi esilaranti sketches. Qui i Trejolie non abbandonano lo stile che li ha fatti conoscere, bensì lo consolidano e lo sviluppano prendendo sempre più confidenza con il loro linguaggio surreale. Come una biglia che rotola e continuamente cambia percorso, le situazioni comiche si intrecciano tra loro creando un flusso comico che cattura, spiazza e sorprende, adatto ad ogni tipo di pubblico.

Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari sono un trio di attori diplomati alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Sviluppano, sin da subito, una grande intesa sul palco, condividendo un’ironia che li unisce già durante la formazione accademica. Dopo il diploma, parallelamente ad un percorso individuale che li porta a recitare in diversi teatri italiani, i tre attori formano il gruppo Trejolie con il quale vincono l’edizione 2017 del talent show targato Sky Italia’s got talent. In seguito alla vittoria portano avanti la loro ricerca artistica sulla comicità in teatro, in Tv e sul Web con progetti personali e diverse collaborazioni.

INFO

TEATRO ELFO PUCCINI, sala Bausch, corso Buenos Aires 33, Milano

Mart/sab. ore 19.30; dom. ore 15.30

Prezzi: intero € 33 / rid. giovani e anziani €17,50 / online da € 16,50

Info e prenotazione: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org