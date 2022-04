Vittorio Cosma con ”Open Machine” a FOG 2022

Primo appuntamento a FOG 2022 con Vittorio Cosma, tra i più importanti musicisti produttori italiani in attività. Prodotto da The Goodness Factory e Music Production, Open Machine è un format unico nel panorama contemporaneo, un happening di improvvisazione che rimette al centro la musica, portando il pubblico direttamente a contatto con i meccanismi del processo della creazione musicale.

Molto più di una performance, si tratta di un’azione concreta che ha l’obiettivo di contribuire a riposizionare la musica nella dimensione sperimentale e culturale a cui appartiene. Le musiciste e i musicisti coinvolti da Cosma nelle varie tappe si incontrano “al buio”, e il pubblico si trova completamente immerso in un autentico momento di creazione artistica.

I tre protagonisti di questo primo appuntamento sono l’artista americano Jeremiah Fraites (membro fondatore della band The Lumineers), il cantautore italiano Pacifico e la stella emergente dell’elettronica Whitemary.

La seconda data del progetto è prevista per il prossimo venerdì 6 maggio negli spazi della Fondazione Il Lazzaretto, a Milano in Via Lazzaretto 15.

Nato a Varese nel 1965, Vittorio Cosma è tastierista, compositore e produttore discografico. Negli anni ha collaborato con i più importanti artisti italiani, da Fabrizio De Andrè alla PFM (di cui era membro), da Elio e le storie tese a Fiorella Mannoia. Ha creato eventi, inventato e partecipato alla creazione di festival musicali, partecipato e scritto programmi TV e radiofonici, diretto orchestre in svariate edizioni del Festival di Sanremo e del concerto del Primo Maggio, creato tantissime colonne sonore per film e pubblicità, collaborando anche con il regista premio Oscar Gabriele Salvatores per Italy in a day.

A Torino dal 2014 The Goodness Factory è uno spazio – intellettuale e fisico – per la promozione di attività artistiche, in particolare di quelle emergenti, per la produzione e la comunicazione di eventi culturali e la diffusione di nuovi linguaggi. È un incrocio di vissuti e di esperienze lavorative molto diverse, un ambiente nato fin dal principio come rete reale e applicata, una dimostrazione di intelligenza collettiva.

Luigi De Crescenzo, in arte Pacifico, nasce a Milano nel 1964. Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano, Pacifico ha all’attivo sei dischi e, tra i molti riconoscimenti, vince anche il prestigioso Premio Tenco per l’opera prima. Scrive inoltre per il cinema e per il teatro, oltre ad aver pubblicato un romanzo.

Ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo e nella sua carriera ha collaborato con Gianna Nannini, Andrea Bocelli, Adriano Celentano, Malika Ayane, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Ornella Vanoni e Antonello Venditti.

Whitemary è uno dei nomi nuovi di 42 Records e dell’elettronica made in Italy, un’artista a tutto tondo che scrive, produce, suona e canta le proprie canzoni. Abruzzese d’origine ma trasferitasi a Roma, è partita dal jazz passando per la canzone italiana, per arrivare infine alla techno tra sintetizzatori analogici e testi che sono come dei mantra. Fa parte di Poche, il collettivo tutto al femminile fondato da Elasi e Plastica, uno spazio aperto e libero per fare incontrare ed emergere le molte artiste e producer che popolano il panorama elettronico italiano.

Classe 1986, Jeremiah Fraites è polistrumentista, compositore, autore e cofondatore della band The Lumineers, nominata a due Grammy Award. Nato e cresciuto nel New Jersey, Jeremiah ora vive a Torino. I Lumineers si sono affermati a livello internazionale nel 2012 con Ho Hey, primo singolo dal loro omonimo album di debutto. L’album ottiene tre certificazioni di platino dalla RIAA negli Stati Uniti e in Canada e un paio di prestigiose nomination ai Grammy Award tra cui “Best New Artist”. Segue nel 2016 CLEOPATRA, fin dal suo debutto al primo posto nelle classifiche di Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

