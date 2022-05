Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Variazioni per violoncello

Martedì 31 maggio e mercoledì 1° giugno, al Teatro Studio Gianni Borgna (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), si terranno i Concerti di diploma di violoncello dei giovani violoncellisti Deniz Ayşe Birdal, Stefano Bruno, Federica Del Gaudio, Andrea Rigano, Francesco Stefanelli che hanno frequentato i corsi triennali di perfezionamento del loro strumento tenuti da uno dei massimi violoncellisti italiani, nonché affermato compositore, Giovanni Sollima, che presenzierà al concerto. I giovani diplomandi eseguiranno musiche di Beethoven, Prokof’ev, Šostakovič, Dvořák, Haydn, Brahms, Bach, Birdal, Walton e Lutosławski, accompagnati al pianoforte da Barbara Panzarella.

Istituiti nel lontano 1939, i Corsi di Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia hanno visto succedersi in cattedra docenti di prestigio internazionale come Alfredo Casella, Franco Ferrara, Bernardino Molinari, Ildebrando Pizzetti, Goffredo Petrassi ed emergere musicisti la cui attività artistica è stata apprezzata in tutto il mondo. Tra gli ex allievi più celebri ricordiamo Carlo Maria Giulini, Roman Vlad, Pina Carmirelli, Daniel Barenboim, Riccardo Brengola, Dino Asciolla, Ivan Fedele, fino agli artisti che hanno frequentato i corsi negli ultimi anni, per esempio i giovani pianisti Alessandro Taverna e Beatrice Rana e la compositrice Silvia Colasanti.

Come ogni anno, i concerti dei diplomandi sono aperti gratuitamente al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Alta Formazione

Anno Accademico 2021/2022

martedì 31 maggio 2022 – ore 15

mercoledì 1° giugno 2022 – ore 10 e ore 14.30

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Teatro Studio Borgna

Concerti di Diploma di Violoncello

docente Giovanni Sollima

diplomandi Deniz Ayşe Birdal, Stefano Bruno, Federica Del Gaudio, Andrea Rigano, Francesco Stefanelli

pianoforte Barbara Panzarella

Deniz Ayşe Birdal

Nata nel 1996, inizia i propri studi al Conservatorio di Istanbul, città presso la quale risiede e studia fino al 2013, anno in cui si iscrive all’Università di Augsburg dove consegue il bachelor con Julius Berger (2018). Dal 2018 frequenta il corso master presso la medesima Università sotto la guida di Hyun-Jung Berger. Dal 2019 studia con Giovanni Sollima all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha vinto molti premi internazionali, tra i quali il “Rudolf Matz Strings Competition”, il premio 2018 promosso dallo “IKSV-Istanbul Culture and Art Foundation and Istanbul Music Festival”, nonché il primo premio e medaglia d’oro alla “Ural-Ekaterinburg Mathematics Competition”. Ha ottenuto prestigiose borse di studio, a partire da quella promossa dal Ministero della cultura tedesco fino a quella del progetto “Yehudi Menuhin Live Music Now”. Ha partecipato a innumerevoli festival internazionali, tra i quali si ricordano “Amsterdam Cello Biennale”, “Instanbul Musica Festival”, “Kronberg Academy Festival”, “Menuhin Festival-Gstaad String Academy”, “ISA Music Festival”, “Kaunas Young Musicians Festival”, “Tignes Music Festival”. Di notevole rilievo è stato il progetto discografico realizzato nel 2020 assieme a Giovanni Sollima nell’ambito della “Amsterdam Cello Biennale”.

Stefano Bruno

Nato nel 2000, inizia fin da piccolissimo lo studio del violoncello, vincendo da subito primi premi e primi premi assoluti in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Come primo violoncello ha fatto parte dell’Orchestra giovanile del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia e collabora con l’Orchestra Sinfonica dello stesso Conservatorio. Si è perfezionato con Antonio Meneses presso il “Centro di Musicologia Walter Stauffer” di Cremona e all’Accademia Chigiana di Siena. Selezionato per il progetto “Il solista e l’orchestra”, ha eseguito le Variazioni Rococò di Čajkovskij con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Foggia nella rassegna “Musica nelle Corti di Capitanata”, e anche per l’Associazione MusicArte di Barletta e per l’Associazione Ateneo Musica Basilicata, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica di Odessa. Nel 2018 ha conseguito il diploma di violoncello al Conservatorio di Foggia con il massimo dei voti, lode e menzione. Attualmente studia con G. Gnocchi alla Scuola di Musica di Fiesole e frequenta il corso di perfezionamento di Giovanni Sollima all’Accademia Nazionale Santa Cecilia. Inoltre ha vinto il Primo Premio all’VIII International Cello Competition “David Popper” for young cellists in Ungheria, oltre allo Special Prize offerto dalla Scandinavian Cello School.

Federica del Gaudio

Federica del Gaudio ha partecipato a diversi concorsi musicali vincendo numerosi primi premi: il 1° premio assoluto al Concorso musicale “I colori dell’Arte” di Taranto e al Concorso Internazionale musicale di Sannicandro di Bari, il 1° premio al Concorso musicale “Euterpe” di Corato, al Concorso musicale “Valeria Martina” di Massafra, al XV Concorso di Esecuzione Musicale di Matera Premio Rosa Ponselle. Ha suonato nell’Orchestra dell’Opera per ragazzi di Jovanotti (“La parrucca di Mozart”, Monopoli, direttore Elio Orciuolo), Orchestra sinfonica del Conservatorio di Bari (Polignano 2106 e per la riapertura dell’Auditorium Nino Rota del conservatorio di Bari (2017 direttore G. Pelliccia), Orchestra giovanile del Conservatorio di Bari (Teatro Petruzzelli, direttore Estevan Velardi), Orchestra “Carlo Quinto” (Monopoli, direttori Mirella Sasso e Paolo Messa), per l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari (Bari e Molfetta, direttore Gianna Fratta), per l’Orchestra Filarmonica di Benevento, presso il Teatro Romano di Benevento (per la manifestazione “Carmen-Balletto in due atti”, direttore Valerio Galli), per l’Orchestra giovanile di Taranto (diretta da Vince Tempera), per l’Orchestra dell’ISSM “L. Boccherini” di Lucca nell’ambito del “Festival Boccherini” (direttore G. Sollima e Gian Paolo Mazzoli, 2017), 100 cellos (E. Melozzi, e G. Sollima, Palermo 2018), per il Maggio Musicale fiorentino con l’orchestra Academy AYSO.

Andrea Rigano

Andrea Rigano, nato a Palermo da una famiglia di musicisti, inizia lo studio del violoncello sotto la guida di Daniela Santamaura per poi entrare al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo nella classe di Giovanni Sollima. Parallelamente si avvicina allo studio della musica antica e del violoncello barocco, con gli insegnanti Andrea Fossà ed Elena Russo ed entra a far parte dell’Arianna Art Ensemble, gruppo specializzato nel repertorio barocco, con il quale collabora abitualmente. Si è esibito per diversi enti e associazioni concertistiche e ha collaborato con l’Orchestra Giovanile Italiana della scuola di Musica di Fiesole. Nel 2014 ha vinto il primo premio assoluto e il premio Sollima al concorso Eliodoro Sollima di Enna.

Francesco Stefanelli

Francesco Stefanelli, nato a San Marino nel 1999, ha iniziato lo studio del violoncello all’età di 7 anni e si è diplomato a quindici anni con il massimo dei voti presso l’Istituto “Lettimi” di Rimini. Nel 2012, appena dodicenne, è stato ammesso a frequentare il corso di violoncello tenuto da Antonio Meneses presso l’Accademia Chigiana di Siena ottenendo il Diploma di Merito. Vincitore del Secondo premio al prestigioso Krzysztof Penderecki Cello Competition di Cracovia (2018), ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali tra i quali il primo premio all’11° Concorso Internazionale “Antonio Janigro” in Croazia (primo violoncellista italiano a vincere la categoria fino a 20 anni). Vincitore della prestigiosa borsa di studio offerta dalla Filarmonica della Scala di Milano quale miglior giovane violoncellista italiano e della “Yamaha Music Foundation of Europe Scholarship”, ha ricevuto inoltre borse di studio dal “Fondo per l’Eccellenza Sammarinese” e dalla “De Sono Associazione per la Musica” di Torino. Ha collaborato con la Filarmonica della Scala sotto la direzione di Daniel Harding, Zubin Mehta, Lorenzo Viotti e ha ottenuto l’idoneità quale primo violoncello dell’Orchestra Cherubini di Ravenna diretta da Riccardo Muti (2019). Recentemente ha effettuato una tournée con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana suonando il Concerto n. 1 di Šostakovič nei teatri di Jesi, Osimo, Fabriano, Macerata.