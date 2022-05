Allo Stensen “Il naso o la cospirazione degli anticonformisti” tratto dal racconto di Gogol

Da Stalin a oggi: la Russia del Novecento in un film d’animazione

Il regista Khrzhanovsky è il più grande dissidente del cinema d’animazione russo

Ultima serata della stagione. Dopo il film ibattito sulla letteratura russa con Irina Dvizova

Venerdì alle 21 al Cinema Stensen ultima serata della stagione, prima delle arene estive. Arriva Il Naso o la Cospirazione degli Anticonformisti, film di animazione tratto da uno dei racconti più famosi della letteratura, “Il Naso” di Nikolaj Gogol e dall’omonima opera buffa di Dmitrij Šostakovič, e firmato dalla regia del più grande dissidente del cinema d’animazione russo Andrey Khrzhanovsky, che ha recentemente firmato – assieme a molti altri tecnici, artisti e registi del cinema d’animazione russo ed ucraino – una lettera di dissenso contro l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. Al termine del film l’incontro con Irina Dvizova, docente di Lingua e Letteratura russa all’Università di Firenze, per riflettere sulle suggestioni del film e sull’eredità della letteratura russa.

Ingresso alla serata 7 euro.

Il film è uno sguardo attento sul XX secolo della Russia soffermandosi soprattutto sulla caduta nella repressione politico/ideologica, mostrando come il Paese abbia sempre percorso ciclicamente questa via. Accompagnato dalle musiche di Šostakovič, il film è dedicato e racconta degli anticonformisti che ebbero il coraggio di opporsi al regime di Stalin e che, proprio per tal motivo, furono perseguitati dal dittatore e parte deportata in Siberia. Tra essi molti intellettuali e artisti, che avevano capito già da tempo quanto la cultura avesse un ruolo delicato e centrale anche all’interno del sistema politico.

Uno dietro l’altro, nel film scorrono tutti i protagonisti del Novecento russo, da Stalin ai suoi ministri Molotov e Mikoyan, dallo scrittore Bulgakov ad una sequenza de La corazzata Potiemkin.