“Anima bella” il nuovo singolo di Ognibene

Dal 20 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “Anima bella” (LaPOP), il nuovo singolo di Ognibene.

“Anima bella” è una canzone delicata come una carezza, dolce e nostalgica, con un testo avvolgente ed un arrangiamento ipnotico a fare da scenografia. Una ballad che racconta di insicurezze sul futuro, della voglia di sentirsi meno soli e di un mare inquieto a fare da triste spettatore.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano racchiude le tragedie emozionali di questo assurdo momento storico che stiamo vivendo. Siamo usciti da un periodo di pandemia nel quale ci sentivamo protagonisti di un film ed oggi ci troviamo invasi da terribili venti di guerra. In questa canzone io e Simone Pozzati, col quale ho rinnovato il sodalizio autorale, raccontiamo le profonde incertezze sul futuro e del bisogno di sentirsi amati e uniti per sentirsi vivi”.

Il videoclip di “Anima bella” ritrae, in modo semplice e spontaneo, un momento intimo e riflessivo nel quale i due protagonisti cercano consolazione e pace nella luce di uno splendido tramonto e nel suono di un mare inquieto.

Guarda il videoclip: https://youtu.be/C4gHW_Jyl2g

Biografia

OGNIBENE, all’anagrafe Davide Ognibene, è un cantautore classe ’86 nato e cresciuto nella suadente Modena. Fin da bambino sviluppa una fervida immaginazione e la capacità di romanzare qualsiasi cosa. Inizia a suonare chitarra a dodici anni scoprendo una predisposizione nella composizione che unita al suo romanzare lo porta a sviluppare l’arte della scrittura musicale. Suona per undici anni con i REMIDA, band modenese, con la quale colleziona tre album e quattro tour. Ad inizio 2020 “Cinque Anni”, il singolo d’esordio, riesce ad incantare critica e pubblico accendendo i riflettori sul progetto. Nel giugno dello stesso anno esce il tanto atteso EP “Il varietà sulla natura umana vol.1” (edito da LaPop) dal quale vengono estratti i fortunati singoli: L’amore coi robot, Eternità ed Elenoire. Questo 2021 vede l’uscita di Come dovrebbero, Per un applauso e L’impossibile singoli che, insieme alla title track “Il varietà sulla natura umana”, andranno a comporre il secondo volume di questo concept album. L’artista è stato selezionato come Miglior Artista Emiliano Romagnolo al Meeting Music Contest di Rimini dal MEI ed ha vinto una produzione, un tour grazie alla Legge sulla Musica della Regione Emilia Romagna.

