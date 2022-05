Continua Teatro Studio Bunker ann02, la rassegna di musica-teatro curata da Accademia dei Folli – con la direzione artistica di Carlo Roncaglia – nello spazio di via Paganini. Lo spettacolo del mese di maggio è un tributo al genio di Fabrizio De Andrè. L’Accademia dei Folli da vent’anni produce spettacoli teatral-musicali che indagano l’universo poetico e musicale dell’artista genovese. Animesalve, in programma il 6, 7, 13 e 14 maggio, è un nuovo concerto-spettacolo in cui gli arrangiamenti originali, cuciti sulle canzoni di Faber, tessono una trama finissima in mirabile equilibrio tra il racconto popolare e la poesia.

Le radici “popolari” dell’intera opera di De André si rivelano tutt’altro che un limite, diventando anzi uno spazio di ricerca sonora dai risvolti sorprendenti. È cosa rara ritrovare in altri autori una simile coerenza artistica, un tale approfondimento poetico e un’eguale intensità compositiva.

Una simile profondità la si ritrova nei contenuti, incredibilmente attuali, di quelle che spesso sono molto più che “canzoni”.

Animesalve è quindi un grande viaggio attraverso personaggi, situazioni, storie che indagano tra le pieghe più recondite dell’umanità. Uno spettacolo scritto e pensato a capitoli, aree tematiche, che ripercorrono il pensiero e l’opera di questo straordinario artista: le figure femminili, gli emarginati, gli oppressi, la morte. Ogni brano racchiude uno sguardo, un punto di vista; ogni capitolo è una speciale dichiarazione d’amore verso l’uomo. Ma se si volesse ridurre a una parola, a un concetto solo, l’opera di De André, allora, senza dubbio, sarebbelibertà.

Ingresso 15€, ridotto under 30 10€.

Animesalve – Omaggio a Fabrizio De Andrè

Venerdì 6 e 13 maggio | ore 21

Sabato 7 e 14 maggio | ore 19.30

Teatro Studio Bunker

via Paganini 0/200, Torino

Biglietti

intero 15€

Ridotto under 30 10€

Prevendite online su www.oooh.events

con

Carlo Roncaglia

Andrea Cauduro corde

Enrico De Lotto basso elettrico

Salvatore Cella fisarmonica

Matteo Pagliardi batteria

Fabio Marianelli percussioni

testo Carlo Roncaglia

arrangiamenti Accademia dei Folli

regia Carlo Roncaglia

Info

www.accademiadeifolli.com

prenotazioni@accademiadeifolli.com

+39 345 6778879