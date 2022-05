Auditorium Parco della Musica, l’evento Scienziate

Oggi, 20 maggio 2022, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, andrà in scena l’evento Scienziate. Talenti da valorizzare per una scienza di successo, promosso e organizzato dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nell’ambito del Festival delle Science. L’evento affronterà l’attualissimo tema della parità di genere nelle scienze, oggi tra gli obiettivi da raggiungere per la Commissione Europea e anche per il PNRR. Un tema chiave per il futuro della nostra società: per questo, siamo tutti invitati, soprattutto le ragazze e i ragazzi, ricercatori e ricercatrici di domani, a riflettere su come donne e uomini possano contribuire equamente allo sviluppo della conoscenza. L’evento è organizzato nell’ambito del concorso per le scuole secondarie di secondo grado Donne e ricerca in fisica: opportunità, ostacoli e sfide, promosso dall’INFN e dal CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali IRPPS, partner del network europeo GENERA – Gender Equality Network in the European Research Area, con il contributo della Società Italiana di Fisica e di Springer Nature.

Dalle 15.00 alle 18.00 i protagonisti saranno le studentesse e gli studenti che hanno partecipato al concorso GENERA, assieme agli ideatori e organizzatori del concorso e ad esperti di politiche per la parità di genere, sarà la giornalista di Radio Rai Sara Zambotti ad accompagnare il pubblico alla scoperta dei video vincitori e a introdurre i numerosissimi ospiti, e successivamente a introdurre la giovane divulgatrice scientifica Linda Raimondo che concluderà la prima parte dell’evento con il suo coinvolgente racconto.

La seconda parte, che avrà inizio alle 18.30, darà voce ad alcune tra le più brillanti ricercatrici italiane in un dialogo tra scienziati e scienziate, moderato sempre da Sara Zambotti assieme al collega di Radio Rai Massimo Cirri, cui parteciperanno Amalia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi in ingegneria aerospaziale e per anni consulente scientifica della NASA, dell’ASI e dell’ESA, Lucia Votano, già direttrice dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, e ancora Marica Branchesi, Anna Grassellino, Margherita Maiuri, Francesca Dordei, Susanna Barsanti, Giulia Zanderighi, Luigi Del Debbio e Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN. Sarà un dialogo che prende spunto dalla voce di scienziate che alla passione hanno saputo unire forza e determinazione, ricoprendo ruoli di grande responsabilità scientifica e ricevendo riconoscimenti a livello internazionale, e che trova il suo naturale proseguimento nell’esperienza di giovanissime ricercatrici. Alla voce delle protagoniste e dei protagonisti sarà alternata la lettura di testimonianze di scienziate che hanno fatto la storia della scienza, per voce dell’attrice Maria Giulia Scarcella, accompagnata dalle illustrazioni animate di Luca Ralli.

Per consultare il programma completo, visita la pagina: Scienziate. Talenti da valorizzare per una scienza di successo | Programma.

L’evento, che si terrà nella Sala Petrassi dell’Auditorium, è aperto a tutti e tutte ed è richiesta la registrazione attraverso il form di registrazione.

L’evento verrà inoltre trasmesso in streaming sui canali YouTube INFN EduPhysics (prima parte) e INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (seconda parte).