Classica, fuoriclasse e giovani talenti in concerto in luoghi d’arte a Firenze, da maggio a luglio 2022

Inaugurazione 2022

Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 – ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore: MARCO ALIBRANDO

Pianoforte solista: SARAH GIANNETTI

Violino solista: NERI NENCINI

Musiche di W.A. Mozart e F.J. Haydn

Nomi noti della musica classica quali il direttore Alain Trudel, il clarinettista Fabrizio Meloni, gli organisti Carlos Paterson, Josef Miltschitzky, Franz Günthner, ma anche giovani talenti che si stanno imponendo in Italia e non solo.

Fedele alla propria filosofia, torna il festival “Mercoledì musicali dell’organo e dintorni”, rassegna fiorentina nata dalle decennali esperienze dei “Mercoledì Musicali della Fondazione CR Firenze” – dedicati alla musica per organo – e di Toscana Classica, associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l’attività professionale di giovani musicisti, cantanti e realtà musicali.

In programma a Firenze da maggio a luglio, l’edizione 2022 prenderà il via sabato 21 e domenica 22 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio. Doppio appuntamento che vedrà protagonista l’Orchestra di Toscana Classica, diretta da Marco Alibrando. Solisti Sarah Giannetti al pianoforte e Neri Nencini al violino. Ad esaltarne le doti saranno due amate pagine di Wolfgang Amadeus Mozart: il “Concerto per violino e orchestra n. 4 K 218”, col suo procedere ora energico ora melodico dello strumento solista, e il “Concerto K 414”, partitura “a metà strada fra il troppo difficile e il troppo facile, molto brillante, gradevole all’orecchio, naturalmente senza cadere nella vacuità”, come la scrisse lo stesso autore. Allo “Sturm una Drang”, nella sua accezione sentimentale e patetica, ci porterà invece la “Trauer-Symphonie” di Franz Joseph Haydn che chiude le serate.

Nel segno di Vivaldi l’appuntamento di mercoledì 25 maggio all’Auditorium Fondazione CR Firenze, insieme ai Solisti di Toscana Classica: Ludovico Mealli, Sarah Margrethe Rusnes Lie, Aurora Landucci, Marco Gallina, Elisa Mori, Samuele Sapienza ed Emma Lanza ai violini, Jacopo Lisanti al flauto e Davide Ancillotti all’oboe.

Programma molto particolare, con in primo piano i concerti per uno, due, tre, quattro violini e basso continuo composti dal “prete rosso”.

Le canne del maestoso organo Tamburini dell’Auditorium Fondazione CR Firenze torneranno a vibrare mercoledì primo giugno: ad affiancare l’Orchestra di Toscana Classica diretta da Andrea Mura, sarà infatti l’organista aragonese Carlos Paterson: allievo di grandi maestri quali Jan Willem Jansen, Olivier Baumont e Antón García Abril, Carlos Paterson vanta una lunga carriera internazionale e numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Internazionale di Composizione ‘Cristóbal Halffter’. Musiche di Georg Friedrich Händel.

I “Mercoledì musicali dell’organo e dintorni” continueranno fino al 19 luglio, toccando spazi ricchi di storia e arte come il Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi, il Cortile del Museo Nazionale del Bargello e il Parco Mediceo di Pratolino.

Dal ricco cartellone, ricordiamo i concerti degli organisti Josef Miltschitzky e Giulio Bonetto, rispettivamente mercoledì 15 giugno e mercoledì 22 giugno all’Auditorium della Fondazione CR Firenze, insieme all’Orchestra di Toscana Classica, direttori Damiano Tognetti e Andrea Severi. Altro fuoriclasse dell’arte organistica, il tedesco Franz Günthner sarà venerdì 8 luglio all’Auditorium della Fondazione CR Firenze, in versione solista, con un programma dedicato in gran parte a Johann Sebastian Bach.

Non mancano concessioni al repertorio contemporaneo, come l’omaggio a Gershwin dell’Orchestra di Toscana Classica, martedì 28 e mercoledì 29 giugno a Palazzo Medici Riccardi. E ancora, l’Orchestre Juventutti di Ginevra diretta da Alain Trudel, domenica 17 luglio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio e il gran finale nel segno del tango, martedì 19 luglio al Bargello, solista Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon.

Biglietti: 15/10 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto anche per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com).

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 339 1632869 – 334 6006361 – www.toscanaclassica.com – toscanaclassica@outlook.com.

Il festival “I Mercoledì musicali dell’organo e dintorni” è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.

Mercoledì 25 maggio 2022 – ore 21

Auditorium Fondazione CR Firenze – via Folco Portinari, 5r – Firenze

I SOLISTI DI TOSCANA CLASSICA

Omaggio a Vivaldi – concerti per uno, due, tre, quattro violini e basso continuo Violini: Neri Nencini, Ludovico Mealli, Sarah Margrethe Rusnes Lie, Aurora Landucci, Marco Gallina, Elisa Mori, Samuele Sapienza, Emma Lanza

Flauto: Jacopo Lisanti – Oboe: Davide Ancillotti

Concerto per 4 violini, archi e basso continuo op.3 n. 1 RV 549

Concerto per oboe, archi e basso continuo RV 454

Concerto per 2 violini, archi e basso continuo RV 510

Concerto per 2 violini, archi e basso continuo op.3 n. 8 RV 522

Concerto per flauto, archi e basso continuo ” Il Fardellino” op.1 n. 3 RV 428

Concerto per 4 violini, archi e basso continuo in Si minore Op. 3 n. 10 RV580

Mercoledì 1 giugno 2022 – ore 21

Auditorium Fondazione CR Firenze – via Folco Portinari, 5r – Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore: ANDREA MURA

Organista: CARLOS PATERSON

G.F. Haendel – Concerto grosso in do maggiore (Alexander’s Feast Concerto), HWV 318

G.F. Haendel – Concerto per organo n. 3 in sol minore, HWV 291

G.F. Haendel – Concerto grosso in sol maggiore, HWV 319

G.F. Haendel – Concerto in fa maggiore per organo e orchestra, HWV 292

G.F. Haendel – Concerto Grosso in fa maggiore, HWV 320

Mercoledì 8 giugno 2022 – ore 21

Auditorium Fondazione CR Firenze – via Folco Portinari, 5r – Firenze

QUARTETTO AMITIÈ

Violini: Marco Lorenzini, Claudio Freducci

Viola: Leonardo Bartali

Violoncello: Sandra Bacci

M. Lorenzini – Quartetto per archi

G. Gershwin – Ouverture Cubana

B. Bartok – Danze Rumene

P. Iturralde – Suite Hellenique

Mercoledì 15 giugno 2022 – ore 21

Auditorium Fondazione CR Firenze – via Folco Portinari, 5r – Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore: DAMIANO TOGNETTI

Organista: JOSEF MILTSCHITZKY

G.F. Haendel – Concerto grosso in sol minore, HWV 324

G.F. Haendel – Concerto per organo in si bemolle maggiore, HWV 308

G.F. Haendel – Concerto grosso in si bemolle maggiore, HWV 325

G.F. Haendel – Concerto in re minore per organo e orchestra, HWV 309

G.F. Haendel – Concerto grosso in do minore, HWV 326

Mercoledì 22 giugno 2022 – ore 21

Auditorium Fondazione CR Firenze – via Folco Portinari, 5r – Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore: ANDREA SEVERI

Organista: GIULIO BONETTO

G.F. Haendel – Concerto grosso in mi minore, HWV 321

G.F. Haendel – Concerto in si bemolle maggiore per organo e orchestra, HWV 306

G.F. Haendel – Concerto grosso in la minore, HWV 322

G.F. Haendel – Concerto in fa maggiore per organo e orchestra, HWV 305

G.F. Haendel – Concerto in la maggiore per organo e orchestra, HWV307

G.F. Haendel – Concerto grosso in re maggiore, HWV 323

Martedì 28 e mercoledì 29 giugno 2022 – ore 21

Cortile di Michelozzo – Palazzo Medici Riccardi – via Cavour – Firenze

Omaggio a Gershwin

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore: DAMIANO TOGNETTI

Arrangiamenti e pianoforte solista: FERNANDO RAMSÉS PEÑA DÍAZ

Voce Solista: VERONICA SANTONASTASO

My one and Only Love

Summertime

Nice Work if You Can´t Get It

Embraceable You

I Got Rhythm

Lady Be Good

Rhapsody in Blue (strings and piano version)

Mercoledì 6 luglio 2022 – ore 21

Auditorium Fondazione CR Firenze – via Folco Portinari, 5r – Firenze

Saxorgano tra sacro e Profano

Organo: ITALO DI CIOCCIO

Sassofono: GAETANO DI BACCO

A. Marcello – Concerto in re minore

I. Di Cioccio – Dialogue

A. Lamproye – Hommage à Saint Hadelin

F. De La Tombelle – Toccata op. 23 per organo

Giovedì 7 luglio 2022 – ore 21

Auditorium Fondazione CR Firenze – via Folco Portinari, 5r – Firenze

Organo: FEDERICO VALLINI

Flauto: PAOLO ZAMPINI

A. Vivaldi – Sonata n. 1 in Do maggiore dal Pastor Fido op. 13 per flauto e b.c.

G.F. Händel – Sonata in La minore HWV 362 per flauto e basso continuo

G.P. Telemann – Fantasia n. 3 in si minore per flauto solo

M. E. Bossi – Chant du soir (organo solo)

G. Lanzetta – Fuga, Adagio e Aria

J. Alain – Le jardin sospendu (organo solo)

Venerdì 8 luglio 2022 – ore 21

Auditorium Fondazione CR Firenze – via Folco Portinari, 5r – Firenze

Organo: FRANZ GÜNTHNER

J.S. Bach – Fantasie und Fuge BWV 542

J.S. Bach – Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654

J.S. Bach – Trio super: Herr Jesu Christ dich zu uns wend´ BWV 655

W. Boyce – Voluntary n. 1

N.J. Lemmens – Fanfare

Lunedì 11 e martedì 12 luglio 2022 – ore 21

Cortile di Michelozzo – Palazzo Medici Riccardi – via Cavour – Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Clarinetto solista: FABRIZIO MELONI

J. Sibelius – Romanza op. 42

W.A. Mozart – Concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore KV 622

E. Elgar – Serenata per archi in mi minore op. 20

Venerdì 15 luglio 2022 – ore 17

Museo Nazionale del Bargello – via del Proconsolo, 4 – Firenze

Barocco con i solisti di Toscana Classica

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Violini solisti: Neri Nencini, Ludovico Mealli, Elisa Mori, Aurora Landucci

Viola solista: Leonardo Bartali

Fagotto solista: Riccardo Rinaldi

Tromba solista: Raffaele Chieli

Clarinetto solista: Francesco Darmanin

A. Vivaldi – Concerto per 4 violini, violoncello, archi e basso continuo in si minore RV 580

A. Vivaldi – Concerto per fagotto, archi e cembalo n. 4 in do maggiore RV 474

G. P. Telemann -Concerto per tromba, archi e basso continuo in re maggiore TWV51:D7

G. P. Telemann -Concerto per viola e archi in sol maggiore twv51:g9

J. Stamitz – Concerto per clarinetto e orchestra in si bemolle maggiore

Domenica 17 luglio 2022 – ore 21 – ingresso libero

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

ORCHESTRE JUVENTUTTI

Direttore: ALAIN TRUDEL

G. Gerswing – Ouverture Cubana

E. Elgar – Concerto per violoncello e orchestra

A. Dvorak – Sinfonia n. 7

Martedì 19 luglio 2022 – ore 17

Museo Nazionale del Bargello – via del Proconsolo, 4 – Firenze

La storia del tango

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Bandoneòn solista: MARIO STEFANO PIETRODARCHI

L. Maiani: Mirada

E. Morricone: Medley

A. Piazzolla: Oblivion

A. Piazzolla: Adios Nonino

A. Piazzolla: Milonga del Angel

A. Piazzolla: Muerte del Angel

R. Molinelli: Poi qualcuno

R. Molinelli: Violentango

A. Rissotto: Sonfit Adios

A. Rissotto: Libertango

Progetto realizzato con contributo di

Fondazione CR Firenze

Ministero della Cultura

Regione Toscana

Città Metropolitana di Firenze

Comune di Firenze

Con il patrocinio di

Città Metropolitana di Firenze

Informazioni e prenotazioni:

Segreteria Toscana Classica, tel. 055-783374 – 340.3944830 – www.toscanaclassica.com

Biglietti, riduzioni e sconti

Biglietti 15/10 euro

Biglietto ridotto per studenti (muniti di tesserino) e over 65 (muniti di un documento).

Biglietto ridotto a 10 euro per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%

Prevendite:

Nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055.210804)

Online su www.ticketone.it (tel. 892.101)

Presso le sedi, nei giorni dei concerti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21