Fabrizio Bosso, Overjoyed è il nuovo singolo

In uscita in digitale venerdì 13 maggio per Warner Music in occasione del compleanno di Stevie Wonder

Fabrizio Bosso rende omaggio a Stevie Wonder nel giorno del suo compleanno, interpretando con il suo quartetto Overjoyed, il nuovo singolo in uscita venerdì 13 maggio per Warner Music. A settembre l’album interamente dedicato al musicista e compositore statunitense, che verrà presentato ufficialmente a Milano giovedì 29 in occasione del JazzMi.

Fabrizio Bosso interpreta uno dei brani più famosi di Stevie Wonder, suo idolo sin da quando ha cominciato a suonare le prime note alla tromba. E non ha scelto a caso nell’ampio repertorio di Stevie Wonder, perché Overjoyed è anche un brano che parla di sogni che si realizzano. È infatti un Fabrizio Bosso “felicissimo” quello che qui rinnova la scelta fatta quando era poco più che adolescente, ovvero, diventare musicista.

Dopo “State of the Art” (2017) e “We Four” (2020), l’uscita di Overjoyed e poi del nuovo album a settembre conferma nuovamente la complicità umana e artistica con il composto da Julian Oliver Mazzariello al piano, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

Formazione:

Fabrizio Bosso, tromba

Julian Oliver Mazzariello, piano

Jacopo Ferrazza, contrabbasso

Nicola Angelucci, batteria

