Il Parioli, La guerra dei libri con Edoardo Albinati ed Elisabetta Rasy

Il 5 maggio 2022 ore 20.30 Edoardo Albinati ed Elisabetta Rasy in Né padre, né madre - Cosa si impara dai propri modelli e come vi si sfugge.

I geni letterari alle prese con l’angoscia dell’influenza a cura dell’Accademia Molly Bloom

5 maggio 2022 ore 20.30 – Edoardo Albinati ed Elisabetta Rasy

Né padre, né madre – Cosa si impara dai propri modelli e come vi si sfugge.

In questa prima stagione teatrale 21/22 il Parioli avvia importanti collaborazioni con prestigiose accademie e scuole di formazione. Una di queste è l’Accademia Molly Bloom, con la quale ha inizio il progetto dal titolo La guerra dei libri, un ciclo di incontri focalizzati sui geni letterari alle prese con l’angoscia dell’influenza.

Il critico letterario Harold Bloom la chiamava “angoscia dell’influenza”: la lotta, non sempre vinta, di un grande scrittore contro il suo precursore, il modello da cui ha attinto ispirazione, temi, voce. Scrivere vuol dire depositare il proprio libro su una pila immensa di libri già scritti, e molto spesso – e auspicabilmente – vuol dire anche vampirizzare qualcuno di quei libri, appropriarsi di ciò che c’è stato prima; tutto questo, è ovvio, comporta enormi angosce di indebitamento e la sensazione fallimentare di non essere riusciti a superare il proprio maestro: Oscar Wilde, ad esempio, era consapevole che la sua Ballata del carcere di Reading fosse un chiaro riflesso della Ballata del vecchio marinaio di Coleridge e si diceva convinto che l’influenza sia un trasferimento di personalità: ogni discepolo si porta via un pezzo di maestro.

Partendo da questo presupposto, l’Accademia Molly Bloom organizzerà quattro appuntamenti gestiti da scrittori che racconteranno una di queste “guerre” letterarie tra discepolo e maestro, per provare a capire come il genio sia un impasto complicato tra tradizione e innovazione.

L’incontro che si terrà il 5 maggio alle ore 20.30 – vede protagoniste due grandissime firme della letteratura italiana: Edoardo Albinati ed Elisabetta Rasy con l’incontro dal titolo: Né padre, né madre – Cosa si impara dai propri modelli e come vi si sfugge.

In una libera conversazione, orientata sulle letture fondamentali e sul proprio apprendistato di scrittori, Rasy e Albinati ragionano sulla misteriosa o talvolta evidente discendenza delle opere letterarie da altre opere che le hanno precedute; in che modo tradizione e originalità si intrecciano in ogni libro; se esista uno stile riconoscibile e se questo rappresenti un pregio o un difetto per uno scrittore. Avere dei discepoli e degli epigoni è necessariamente un segno di grandezza? Cosa significa essere un autore italiano, rispetto all’influenza esercitata dalle letterature in altre lingue, spesso conosciute attraverso traduzioni? Debiti, furti, scuole e influenze, alberi genealogici veri e inventati, ammirazione, imitazione, rifiuto, ribellione e scarto: in quale misura i testi di oggi sono il ritorno e la variazione di ciò che è stato scritto nel passato?

Seguirà poi l’ultimo appuntamento:

12 maggio 2022 ore 20.30 – Emanuele Trevi – Elena Stancanelli

Gli incontri hanno il prezzo di 10€, per info contattare info@mollybloom.it o biglietteria@ilparioli.it

il PARIOLI

Via Giosuè Borsi, 20

TELEFONO 06 5434851 E- MAIL: biglietteria@ilparioli.it – Servizio WhatsApp 3517211283

Orario botteghino

Martedì, Mercoledì, Venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00, Giovedì 10.00–19.00.

Sabato e Domenica 12.00–19.00. Lunedì riposo.

Nei giorni di spettacolo serale la biglietteria è attiva esclusivamente per la recita del giorno stesso.

Gli incontri hanno il prezzo di 10€, per info contattare info@mollybloom.it o biglietteria@ilparioli.it

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile

Parcheggi convenzionati

Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel. 06.89134837

Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380

Garage Nuova Caroncini – Via Caroncini, 50 Tel. 068078601

Tariffa convenzionata dietro presentazione del biglietto dello spettacolo.