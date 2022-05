“In due sotto a ‘na finestra” di Elisabetta Tulli

Regia Paola Tiziana Cruciani

Con Alessandro Salvatori e Andrea Perrozzi

e con Max Spurio alla chitarra

Dopo i successi degli anni precedenti a grande richiesta torna al Teatro Sette la brillante commedia musicale IN DUE SOTTO A ‘NA FINESTRA scritta da Elisabetta Tulli. Esilarante scontro di vite e punti di vista, riflessioni e fraintendimenti, uno spaccato di vita quotidiana accompagnato da alcune delle più belle canzoni della musica tradizionale romana e non solo…

È notte, due sconosciuti si incontrano sotto una finestra illuminata nel cuore di una Roma addormentata, tranquilla, sognante. Sono Simone (Alessandro Salvatori) ed Alan (Andrea Perrozzi); il primo, timido ed impacciato impiegato delle Poste con una carriera artistica mancata alle spalle, l’altro, impetuoso e beffardo Serenante di professione e playboy irriducibile. È proprio dall’incontro di due personalità così diverse che nasce, tra una gag e una risata, un dialogo spassoso, in cui il punto di vista dell’uno riesce ad illuminare il percorso dell’altro. La musica, rigorosamente dal vivo, è vera protagonista della pièce teatrale in cui “Er Bemolle”, interpretato magistralmente da Max Spurio, è l’inseparabile socio di Alan e tra un cruciverba ed una birra accompagna il pubblico nota dopo nota sulle corde della sua chitarra.

La regia di questo divertente spettacolo è affidata all’estro ed alla creatività di Paola Tiziana Cruciani il cui nome è da tempo legato ad una comicità intelligente e mai banale, ad una romanità quotidiana, fresca, piacevole e priva di volgarità, come nella migliore tradizione della commedia all’italiana.

Due splendide voci, tante risate, una chitarra ed una finestra, e chissà che prima o poi qualcuno non si affacci…

“La regia scoppiettante e accurata di Paola Tiziana Cruciani, garanzia di comicità intelligente e arguta, armonizza le componenti di una commedia ben scritta e splendidamente interpretata, con energia, naturalezza e sincerità interpretativa da Alessandro Salvatori e Andrea Perrozzi.” – Andrea Cova – Saltinaria

“In due sotto a ‘na finestra è una commedia genuina, sincera e spontanea: un lavoro garbato e pulito dove dominano i sentimenti buoni, puri, l’amore semplice esaltato dalle poesie di Trilussa e del Belli e dalle canzoni romanesche tradizionali a cui si affiancano i testi originali dei due protagonisti che mantengono e proseguono la tradizione romanesca.” Flaminio Boni

“Sicuramente un elemento che fa dello spettacolo un grande successo è la grande complicità e la perfetta sintonia che legano i due interpreti e trasudano in ogni istante della storia. È palpabile nell’aria il come riescano a stare sul palco con grande disinvoltura godendo ognuno della presenza dell’altro in un perfetto equilibrio fatto di battute lanciate che sicuramente troveranno perfetta conclusione nell’altro, conquistando l’intero pubblico in platea che dopo poco vedrà nella finestra verso cui i nostri protagonisti riversano i propri desideri, la finestra dietro la quale si celano i nostri personali desideri.” Dino De Bernardis – Saltinaria

Teatro Sette

Via Benevento 23, Roma

Info e prenotazioni:

teatro@teatro7.it – 0644236382

Spettacoli da martedì a sabato ore 21.00 Domenica ore 18.00

Biglietti: intero 25,00 ridotto 19,00