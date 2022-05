IUC, concerto straordinario per Ennio Morricone

Due Premi Oscar, milioni di dischi venduti, musiche indimenticabili scolpite nelle memoria collettiva: Ennio Morricone è stato un compositore unico e prolifico, sempre originale, ma inconfondibile che ha scritto nel corso della sua carriera tantissima musica per il cinema e musica assoluta.

La IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti torna a omaggiare il grande compositore romano, per oltre trenta anni anche suo Consigliere Artistico, in Aula Magna della Sapienza, martedì 24 maggio alle ore 20.30, con un concerto straordinario in occasione della presentazione del cd Absolutely…Ennio Morricone vol. 1 (Da Vinci Classics): un progetto originale IUC realizzato dagli storici musicisti e collaboratori del Premio Oscar, il violoncellista Luca Pincini, la pianista Gilda Buttà, il flautista Paolo Zampini.

Lo strepitoso trio si è sempre distinto per il rispetto dell’originalità delle partiture, anche nelle versioni strumentali restituendo in ogni momento l’autenticità del pensiero esecutivo di Morricone.

“Per lunghissimi anni, abbiamo vissuto accanto ad Ennio Morricone. Profondamente, in tutto. Non abbiamo mai immaginato la sua assenza forzata. Nemmeno ora. Ogni giorno qualcosa ci fa interagire con lui, proseguire, con Ennio – le parole dei musicisti in occasione dell’uscita del primo cd del progetto – Quindi, con Da Vinci e IUC abbiamo avviato una serie di uscite discografiche in vari volumi contenenti solo ed esclusivamente sue partiture in originale, come il Compositore desiderava fosse, sempre e comunque. È iniziato un grande compito da svolgere perché conserviamo qualcosa di insostituibile. Ad ogni tappa un disco, sempre diviso tra Cinema e Assolutamente… Ennio Morricone”.

Il concerto propone i brani del cd, alternando alle pagine concepite per il cinema o nella stesura originale o in altre versioni cameristiche realizzate dall’Autore, come Deborah’s theme, dal film C’era una volta in America, Gabriel’s oboe, dal film Mission, Tornatore Suite (La leggenda del pianista sull’oceano, Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, Una pura formalità), pagine di musica assoluta come Invenzione, Canone e Ricercare o Proibito, pezzo del 1972, originariamente concepito per tromba. Per accedere ai concerti è richiesta la mascherina FFP2. In sala saranno osservate tutte le norme covid-19 vigenti al momento del concerto. Biglietti: Interi € 15– € 12 (+DP), Ridotti €12– € 10 (+DP), Giovani Under 30 € 7, Giovani Under 18 € 5. Info: www.concertiiuc.it, 06.3610051-52.

Fabiana Raponi