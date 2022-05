La Cecchina ossia la buona figliuola Teatro Comunale di Ferrara

LA CECCHINA OSSIA LA BUONA FIGLIUOLA

Equivoci e ritmo nel “dramma giocoso per musica” di Niccolò Piccinni su

libretto di Carlo Goldoni, per la prima volta rappresentato a Ferrara in epoca

moderna. Giusepp Verdi la considerò “la vera prima opera buffa”

Giovedì 19 maggio 2022 alle ore 11 (per le scuole)

Venerdì 20 maggio 2022 ore 20

Versione a cura di Marco Titotto e Giovanni Dispenza

Solisti del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara

Regia Giovanni Dispenza Orchestra del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara

Marco Titotto, direttore

Prima della Prima: la compagnia incontra il pubblico con Marco Titotto,

Giovanni Dispenza e Maximilien Seren-Piccinni, presidente del Fondo Niccolò

Piccinni. Modera l’incontro il giornalista e critico musicale Luca Baccolini. Giovedì

19 maggio 2022 alle ore 17 al Ridotto del Teatro, ingresso libero

Ferrara, 17 maggio 2022 – La felice collaborazione fra il Teatro Comunale di Ferrara

e il Conservatorio Frescobaldi continua con la produzione di un’opera che, anche a

detta di Verdi, può essere considerata “la vera prima opera buffa”: La Cecchina

ossia La buona figliuola di Niccolò Piccinni, su libretto di Carlo Goldoni.

Rappresentata per la prima volta a Roma nel 1760, il capolavoro giovanile di Piccinni

fu un vero trionfo, immediato e travolgente su scala europea con un incredibile

numero di repliche fino agli inizi dell’Ottocento.

La Cecchina ossia La buona figliuola sarà messa in scena il 19 maggio (ore 11) per

le scuole e il 20 maggio (ore 20) al Teatro Comunale di Ferrara , nella versione a

cura di Marco Titotto e Giovanni Dispenza. Ingresso 6 euro. Per informazioni e

prenotazioni su www.teatrocomunaleferrara.it, su VivaTicket e in biglietteria.

Saranno protagonisti gli studenti del Conservatorio sul palco come cantanti e

musicisti dell’Orchestra diretti dalla guida esperta di Marco Titotto e dalle docenti

di Canto Gloria Banditelli, Cinzia Forte e Antonella Rondinone. La consolidata

regia di Giovanni Dispenza metterà in moto la macchina degli equivoci nel

concitato ritmo di questo “dramma giocoso per musica” per la prima volta

rappresentato a Ferrara in epoca moderna.

In programma anche il consueto incontro con i protagonisti, Prima della Prima,

giovedì 19 maggio alle ore 17 al Ridotto del Teatro Comunale con il direttore

d’orchestra Marco Titotto, il regista Giovanni Dispenza e il giornalista e critico

musicale Luca Baccolini. In occasione della rappresentazione ferrarese, sarà

presente anche il discendente del grande compositore, Maximilien Seren-Piccinni,

regista e scenografo di origine franco-belga e presidente del Fondo Niccolò Piccinni.

L'incontro è a ingresso libero.

La storia di una ragazza innocente, vittima della sorte, legata alla moda della

commedia larmoyante dovuta al successo di Pamela di Richardson, era stata

l’occasione per esaltare la virtù della ragazza: Goldoni nel suo libretto mette in

evidenza la casualità degli avvenimenti, in modo da permettere un esito positivo

della vicenda, densa di complicati intrecci. L’agnizione, dovuta all’intervento del

pittoresco Tagliaferro, risolve una serie di contrasti altrimenti irriducibili,

compensando così la passata infelicità di Cecchina. Questa figura avrà largo corso

nell’opera buffa (successivo, celebre esempio sarà Nina, o sia La pazza per amore

di Paisiello), assicurando, anche in opere di soggetto differente, uno spazio per la

rappresentazione di un personaggio analogo a quello ideato da Piccinni.

Niccolò Piccinni, nato a Bari nel 1728 e morto a Passy (Parigi) nel 1800, è stato tra

gli ultimi rappresentanti della scuola musicale napoletana e tra coloro che

contribuirono in modo determinante allo sviluppo dell’opera buffa.