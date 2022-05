Ville e Giardini Incantati – L’Estate dell’ORT nelle ville Patrimonio dell’Unesco

L’Estate dell’ORT nelle ville Patrimonio dell’Unesco, ospiti grandi

interpreti con le prime parti dell’orchestra

“Ville e Giardini incantati” arriva alla sesta edizione: 16 concerti in otto Ville

medicee Toscane. Primo appuntamento sabato 21 maggio a Villa La Petraia.

Per l’ORT è subito “Estate” con la sesta edizione di “Ville e Giardini incantati”, la più bella e ricca di sempre. Grandi classici da Mozart a Beethoven, Haydn e Prokof’ev, in 16 concerti da maggio ad agosto allestiti negli splendidi esterni di otto Ville medicee Toscane.

Ospiti di questa edizione direttori come la toscana Beatrice Venezi, bacchetta ospite

principale dell’ORT, dall’attività internazionale e il ricco repertorio fra il barocco e il

contemporaneo; Pier Carlo Orizio nome italiano di chiara fama, direttore artistico del festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo; lo spagnolo Jaume Santonja alla guida, fra le altre, dell’Orchestra Nazionale Basca e ospite regolare dei principali contesti europei; a fine giugno il ventiseienne milanese Diego Ceretta, nuova promessa della classica, giovane e talentuoso; in chiusura un nome conosciuto ed apprezzato come Daniele Giorgi.

Spetta a Villa La Petraia, da dove tutto ha avuto inizio, il compito di aprire la rassegna

sabato 21 maggio (ore 21,30); con replica il sabato successivo, il 28 alla Villa medicea di Poggio a Caiano (stesso orario). Sul podio Beatrice Venezi guida l’ORT e il violoncello della venticinquenne britannica Laura van der Heijden in un programma omaggio al Classicismo italiano con la “Sinfonia in re maggiore” di Cherubini e di Boccherini il “Concerto n.9 in si bemolle maggiore”. Talento emergente che affascina pubblico e critica con la sensibilità del suo suono e delle sue interpretazioni, può già vantare una serie di risultati eccezionali. È vincitrice, a soli 15 anni, del concorso BBC Young Musician; il suo album di debutto 1948 del 2018, con musica russa per violoncello e pianoforte con il pianista Petr Limonov, ha vinto l’Edison Klassiek Award e il BBC Music Magazine Newcomer Award 2019.

A giugno dieci concerti vedranno protagonisti alcune prime parti dell’ORT. Fanno da

palcoscenico gli splendidi esterni delle Ville medicee di Artimino, Cerreto Guidi, Poggio a Caiano, La Petraia e di Poggio Imperiale a Firenze.

Si parte il 9 e 11 giugno con il clarinettista Emilio Checchini, solista nel “Concerto K.622” di Mozart; sul podio Pier Carlo Orizio, che chiude il concerto con la “Sinfonia Classica” di Prokof’ev.

Dal 17 al 21 giugno il primo violoncello Luca Provenzani si fa interprete del “Concerto n.2” di Haydn, segue poi la “Settima Sinfonia” di Beethoven; sul podio il giovane direttore spagnolo Jaume Santonja. A fine mese un altro binomio Haydn/Beethoven, questa volta con il primo violoncello Augusto Gasbarri alle prese con il “Concerto n.1”; poi la “Sinfonia n.2” di

Beethoven diretta dal ventiseienne Diego Ceretta, allievo di Gilberto Serembe, Daniele Agiman, Luciano Acocella e Daniele Gatti (dal 27 al 30 giugno con replica il 9 a Pratolino).

Il 6 luglio nella Villa medicea “La Magia” di Quarrata il fortunato spettacolo con l’attore trasformista Alessandro Riccio dal titolo I Fiati all’Opera in cui il Quintetto a fiati dell’ORT esegue musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini. Sarà poi la volta de Gli Ottoni al … Cinema con musiche di Elfman, Morricone, Williams, Piovani, Zimmer il 25 luglio nel Palazzo Mediceo di Seravezza. In chiusura il 6 agosto gran finale nel Parco mediceo di Pratolino con le musiche di Brahams e Mendelssohn dirette da Daniele Giorgi.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Fondazione ORT e la Direzione regionale musei della Toscana del MiC– è sponsorizzata da Unicoop Firenze e sostenuta da Fondazione CR Firenze.

Ville e Giardini incantati Biglietto posto unico €10,00 – Soci Unicoop €8,00 (+commissioni a seconda del canale di acquisto) / in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi, nei punti vendita del circuito Box Office e Ticketone, e online su www.ticketone.it – Info: tel.055 212320 – teatro@orchestradellatoscana.it

I concerti a Poggio Imperiale, Seravezza e Quarrata sono ad ingresso gratuito con prenotazione. Tutte le info dettagliate su programmi e prenotazioni sono su libero con prenotazione online su www.eventbrite.it – telefonica al numero 055 0681726 / QUARRATA: ingresso libero con prenotazione telefonica al numero 0573 774500

Ville e Giardini incantati 2022

sabato 21 maggio 2022 | Ville medicea La Petraia, Firenze ore 21.30

sabato 28 maggio 2022 | Villa medicea di Poggio a Caiano ore 21.30

Beatrice Venezi direttore

Laura van der Heijden violoncello

Orchestra della Toscana

BOCCHERINI Concerto n.9 per violoncello e orchestra

CHERUBINI Sinfonia in re maggiore

giovedì 9 giugno 2022 | Artimino, Villa medicea La Ferdinanda ore 21.30

sabato 11 giugno 2022 | Villa medicea di Cerreto Guidi ore 21.30

Pier Carlo Orizio direttore

Emilio Checchini clarinetto

Orchestra della Toscana

MOZART Concerto per clarinetto e orchestra K.622

PROKOF’EV Sinfonia n.1 op.25 Classica

venerdì 17 giugno 2022 | Firenze, Villa medicea La Petraia ore 21.30

sabato 18 giugno 2022 | Firenze, Villa medicea di Poggio Imperiale ore 21.30

lunedì 20 giugno 2022 | Villa medicea di Poggio a Caiano ore 21.30

martedì 21 giugno 2022 | Villa medicea di Cerreto Guidi ore 21.30

Jaume Santonja direttore

Luca Provenzani violoncello

Orchestra della Toscana

HAYDN Concerto n.2 per violoncello e orchestra

BEETHOVEN Sinfonia n.7 op.92

lunedì 27 giugno 2022 | Villa medicea di Poggio a Caiano ore 21.30

martedì 28 giugno 2022 | Villa medicea di Cerreto Guidi ore 21.30

mercoledì 29 giugno 2022 | Firenze, Villa medicea di Poggio Imperiale ore 21.30

giovedì 30 giugno 2022 | Firenze, Villa medicea La Petraia ore 21.30

sabato 9 luglio 2022 | Vaglia, Parco mediceo di Pratolino ore 18.00

Diego Ceretta direttore

Augusto Gasbarri violoncello

Orchestra della Toscana

HAYDN Concerto n.1 per violoncello e orchestra

BEETHOVEN Sinfonia n.2 op.36

mercoledì 6 luglio | Villa medicea “La Magia” di Quarrata ore 21.30

I FIATI ALL’OPERA

Alessandro Riccio attore

Quintetto a fiati dell’ORT

musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini

visita guidata alla Villa – info e prenotazioni: 0573 774500

lunedì 25 luglio | Palazzo Mediceo di Seravezza ore 21.30

GLI OTTONI AL… CINEMA

Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’ORT

musiche di Elfman, Morricone, Williams, Piovani, Zimmer

arrangiamenti di Donato De Sena

visita guidata alla Villa – info e prenotazioni: 349 1803349

sabato 6 agosto | Parco mediceo di Pratolino, Vaglia ore 18.00

Daniele Giorgi direttore

BRAHMS Serenata n.2 op.16

MENDELSSOHN Sinfonia n.4 op.90 Italiana

inizio concerti ore 21.30 / Parco mediceo di Pratolino ore 18.00

BIGLIETTO CONCERTO € 10,00 / SOCI UNICOOP FIRENZE € 8,00

+ commissioni a seconda del canale di acquisto

Biglietti acquistabili presso: Online su www.ticketone.it / Biglietteria del Teatro Verdi (via Ghibellina, 97) – tel. 055 212320 / Punti vendita del circuito Box Office – Ticketone / Sul luogo prima del concerto (se non esauriti in prevendita)

POGGIO IMPERIALE e SERAVEZZA: ingresso libero con prenotazione online su www.eventbrite.it – telefonica al numero

055 0681726 / QUARRATA: ingresso libero con prenotazione telefonica al numero 0573 774500