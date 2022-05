La compagnia “Quartetto Tetra” al Regina Margherita di Marcialla

Teatro comico a chilometri zero, sabato 7 maggio 2022 alle 21,30 e domenica 8 maggio alle 17,00 al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Val D’Elsa – Firenze), dove va in scena lo spettacolo tutto da ridere del “Quartetto Tetra” dal titolo “Seguirà brillantissima farsa 2.0”. Con Sara Innocenti, Valentina Paoletti, Ruggero Trentanovi e Damiano Masini. I quattro attori, ispirati dalla geniale comicità degli anni Cinquanta e Sessanta, portano sul palcoscenico una carrellata di esilaranti sketch. Il tutto rigorosamente in bianco e nero. All’interno della sezione “Chilometro zero” della stagione. Ovvero, spettacoli con attori, artisti e compagnie del territorio.

Il programma prosegue domenica 22 maggio alle 17 con il concerto della Scuola di musica della Filarmonica Giuseppe Verdi di Marcialla. Direttore Adriano Scoccati.

La direzione artistica della stagione – Al fianco della direzione artistica di Gianfranco Martinelli (prosa e jazz & wine), troviamo Italo Pecoretti che firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi, mentre Ornella Detti e Laura Masini pensano al teatro popolare toscano. La parte formazione è a cura di Teatro Riflesso.

Organizzazione generale dell’associazione culturale “Marcialla”, con il sostegno del Comune di Barberino Tavarnelle. Con il contributo della Regione Toscana. In collaborazione con Music Pool, La Botteguccia e Teatro Riflesso.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla – Certaldo (Firenze), Telefono e Fax 055 8074348. Web: www.teatromargherita.org – e-mail: info@teatromargherita.org.

Prevendita biglietti: Bar Civico Duecentodue (ex Caffè Italia) Tavarnelle Val di Pesa – telefono 055 0462455, Merceria Gabbrielli/Marcialla – telefono 055 8074217, Bar Sport 21 a Barberino Val d’Elsa – Telefono 3470859549, Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli.

Prezzo dei biglietti: varia da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo.

Non dimentica mai di mettere in carnet proposte di nicchia per appassionati di prosa e musica, ma in generale sarà una stagione per tutti, che guarda soprattutto alle famiglie. Torna la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Firenze), edizione 2021-2021 che dal 21 novembre al 22 maggio mette in cartellone una trentina di appuntamenti tra teatro ragazzi, popolare e vernacolo, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici.

«La rassegna teatrale 2021/22” – spiega il presidente dell’Associazione Culturale Marcialla, Damiano Masini – rappresenta una stagione di rinascita culturale, troppo tempo siamo stati lontano da assistere ad uno spettacolo teatrale, un concerto, per troppo tempo non ci siamo avvicinati ad un palcoscenico, troppo….per questo abbiamo lavorato affinché il Teatro Comunale Regina Margherita possa tornare ad essere un punto di riferimento sul territorio per chi, come noi, ama il teatro e la musica. Non mancheranno, come nelle precedenti edizioni, spettacoli di alto livello artistico, sia teatrali che musicali, bensì la presentazione di tre dischi uno dei quali in prima nazionale. Saranno inoltre con noi Maria Cassi, Gaia Nanni, Alessandro Riccio e altri artisti ancora, non per ultimo i numerosi spettacoli per i bambini, curati da Italo Pecoretti, la rassegna teatrale denominata a km0 e la nostra rassegna di teatro popolare toscano, un’ottima cura a base di risate. Infine vorrei ricordare le nuove produzioni di Teatro Riflesso, che tra l’altro cura la formazione teatrale per grandi e piccoli e Tealtro che da anni ormai collabora con la nostra Associazione».