Lorenzo Consigli e Riccardo Bianchini al Microscena

No-Mind paesaggi sonori seduti comodamente al centro del vostro respiro

Giovedì 12 maggio, ore 21.30

“No-Mind paesaggi sonori seduti comodamente al centro del vostro respiro” a cura di Lorenzo Consigli e Riccardo Bianchini.

Un amore per il basso elettrico che nasce nell’adolescenza di Lorenzo Consigli, una vita di musica che lo porta a collaborazioni nazionali e straniere. Da circa dieci anni, con Pietro Stefanini, ha dato vita alla scuola di musica nel Mugello, Music Valley.

Riccardo Bianchini, si definisce giurista di professione, musicista e scrittore per passione, libero pensatore per vocazione.

Per la prima volta insieme suoneranno al Microscena di Borgo San Lorenzo in via Brocchi 46, giovedì 12 maggio dalle 21.30. Dalla naturale complicità e il feeling musicale instaurato nasce una serata di sperimentazione musicale e rilassamento, con handpan e musica elettronica. Un appuntamento fuori dagli schemi, originale e autentico in cui ambienti elettronici e “musica suonata con le mani” si intrecciano per un’esperienza coinvolgente.

Sabato 21 maggio “Quando eri tu la musica tour 2022” dei Four Rose. Giovedì 26 maggio “Anamorfosi live” con Alan+. Venerdì 27 maggio “Inseguendo una libellula in un prato” con Marlena & Sid ed infine sabato 28 maggio “Coniugarsi è criminale” con Marco Paoli e Irene Barbugli.

Teatro Microscena, un luogo d’arte per l’arte. (https://www.facebook.com/prof ile.php?id=100057337883129) via Brocchi 46, Borgo San Lorenzo. Biglietto 10€ compresa tessera associativa (valore 2€) valida un anno. É indispensabile la prenotazione al 3703092227.

Si ricorda che al Microscena è possibile trovare Il re della giostra, il primo romanzo di Marco Paoli, oltre alle pubblicazioni delle due opere teatrali Vino divino e Panni sporchi.