Al Teatro Olimpico di Roma, dall’11 al 22 Maggio 2022, tornano i super eroi del surreale con un Upgrade dell’ultimo grande successo Gagmen!

Un Super varietà firmato Lillo&Greg composto da cavalli di battaglia e novità assolute: da cult teatrali come “L’Invito a cena” o “Occhio” a rubriche radiofoniche come “Che, l’hai visto?” o “Normalman”; da sketch televisivi ormai storici come “I provini” per arrivare alle nuove fantastiche avventure dei Giustizieri dell’universo!

Una miscela esplosiva che ancora una volta porta in teatro la sintesi perfetta della comicità unica del Duo: arguta, esilarante e decisamente spettacolare come solo Lillo&Greg sanno fare!

Affiancati dagli altri Giustizieri dell’Universo, un improbabile manipolo di inetti supereroi, la storica coppia comica torna sul palco, più forte che mai, con pillole esilaranti di risate concentrate.

Una lettura della realtà colta e intramontabile che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali e per questo immutabili e sempre attuali

TEATRO OLIMPICO

Dal giov al sab h 21:00 Dom h 18:00

Biglietti PREZZI

Poltronissima S 46,00 €

Poltronissima 39,00 €

Poltrona 33,00 €

Balconata 33,00 €

Galleria 27,50 €

Prevendite on line e in botteghino – Piazza Gentile da Fabriano 17

Per informazioni tel. 349 2378200 – biglietti@teatroolimpico.it – www.teatroolimpico.it

TUTTE LE DATE

28 aprile – VERBANIA Teatro Maggiore

29 aprile – TORINO Teatro Colosseo

30 aprile – SARONNO Teatro Giuditta Pasta

2 maggio – FAENZA Teatro Masini

3 e 4 maggio – FORLI Teatro Fabbri

5 maggio – FERRARA Teatro Nuovo

6 e 7 maggio – GORIZIA Teatro Verdi

11 – 22 maggio – ROMA Teatro Olimpico

30 maggio al 1° giugno – BOLOGNA Teatro Celebrazioni

LILLO & GREG

in

GAGMEN UPGRADE

Scritto da

Claudio Greg Gregori e Pasquale Lillo Petrolo

Regia Lillo&Greg

Coregia Claudio Piccolotto

Con

Lillo&Greg

Vania Della Bidia

Attilio Di Giovanni

Marco Fiorini

Scene Andrea Simonetti

Musiche Claudio Gregori Attilio di Giovanni

Costumi Nicoletta Fattibene e Roberto Conforti