“THE BAND”: ultimo appuntamento

L’attesa è finita. È tutto pronto per la quinta e ultima puntata con ‘The Band’, il talent condotto da Carlo Conti prodotto in collaborazione con Palomar Entertainment. L’appuntamento è per venerdì 20 maggio su Rai1, a partire dalle ore 21.25. Al fianco del conduttore toscano, la super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

Sarà una serata dal sapore particolare, a partire dalla location: difatti dal teatro Verdi di Montecatini Terme ci si sposta a Roma per la finalissima. Ed è una location unica, dall’atmosfera magica: ci si ritroverà tutti all’interno del celebre Palastudio dei Cinecittà Studios, lo stesso che ha ospitato la premiazione dei David di Donatello 2022 lo scorso 3 maggio. Un grande regalo per le 8 Band che in queste puntate hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, dimostrandosi in grado di poter tranquillamente reggere una vetrina importante come quella della prima serata di Rai1 (esibendosi sempre dal vivo).

Chi vincerà il titolo di ‘Band dell’Anno’? Ricordiamo gli accoppiamenti: Giusy Ferreri-Cherry Bombs, Irene Grandi-N’ice Cream, Dolcenera-Anxia Lytics, Federico Zampaglione-JF Band, Marco Masini-Mons, Francesco Sarcina-Living Dolls, Rocco Tanica-Achtung Babies, Enrico Nigiotti-Isoladellerose. La classifica è molto corta e dunque nulla è ancora deciso: tutto è ancora possibile. E i gruppi sanno bene che dovranno dare ancora di più per puntare alla vittoria finale.

Novità di questo ultimo appuntamento: i tutor ‘si metteranno in gioco’, duetteranno con le proprie band.

Sarà quindi una puntata da non perdere: le Band si giocano le ultime emozioni e le ultime carte disponibili per vincere. E per offrire ai ragazzi altre opportunità di mettersi in luce, in questo ultimo appuntamento il programma introduce alcune novità. Per esempio alcune Band, oltre a interpretare i grandi successi della musica nazionale e internazionale assegnati dai tutor, presenteranno anche un loro brano originale, in alcuni casi scritto apposta per il programma.

In più, oltre alla proclamazione della ‘Band dell’Anno’, tra tutti componenti dei gruppi che hanno partecipato al programma saranno anche individuati i migliori musicisti e vocalist, che vedremo riuniti in una “Band Ideale” di talenti, che proporranno un loro originale omaggio alla grande Gianna Nannini.