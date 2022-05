Venerdì 27 Maggio all' ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso

Questa è la storia di un ritorno a casa, dopo molti anni. C’è un uomo che una volta era stato un ragazzo e che dopo molti anni ritrova in un caffè un altro uomo che una volta era stato un ragazzo e che aveva, fugacemente amato con tutta la vita dei quindici anni. È la storia della vittoria di un sentimento sul tempo. Come quando è sempre lo stesso giorno. Non sono passati gli anni e non passeranno i secoli. Sarà sempre oggi. E la tua immagine mi sarà compagna in eterno. Il Primo Amore non si scorda mai.

È la storia della sconfitta mancata di un sentimento davanti al tempo; che ci cancella, ci ridicolizza, ci guarisce e ci accompagna, elencandoci ancora le foglie verdi fino a farci scoprire che gli alberi son morti.

La scelta registica è stata quella di evocare stati d’animo più che di descriverli. E quella sensazione di passato che non tornerà più, quell’amaro in bocca che ti rimane quando guardi una fotografia di una felicità ormai andata, di ciò che sarebbe potuto essere ma non è stato (Francesco Roma, “Teatri on line”)

Roberto Turchetta interpreta il testo di Letizia Russo utilizzando una recitazione naturale, quasi colloquiale, senza togliere nulla all’emozione, anzi forse potenziandola proprio perché non partecipa alla farsa di una lingua finta e artificiosa (Enrico Pastore, “Psychodream theatre”)

PRIMO AMORE

Di Letizia Russo

Regia Michele Di Mauro

Con Roberto Turchetta

Assistenti alla regia Gabriele Zecchiaroli e Federica Bonani

Luci Tiziano Ruggia

Suoni Massimiliano Bressan

Produzione Zerkalo spettacolo

INFORMAZIONI:

DATA E ORARIO

Venerdì 27 Maggio ore 21.00

LUOGO:

Ex Convento dell’Annunciata (via Pontida 22, Abbiategrasso)

PREZZI:

INTERO: 15€

RIDOTTO: 10€

INFO e PRENOTAZIONI:

cell. 349 7085598

pianoinbilico@gmail.com

www.pianoinbilico.com

