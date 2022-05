“Tour Eiffel” il nuovo singolo Androman

“Torre Eiffel” è il singolo estivo 2022 firmato Androman. La gioia del genere pop è la regina del pezzo, guida chitarre e bassi in linee melodiche fresche e incalzanti. Dal ritornello, centrale nell’espressione del brano, alle strofe leggere e divertenti il nuovo brano è l’invito e il desiderio, di salire in cima alla Torre Eiffel e viaggiare per il mondo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sono felice di presentare al pubblico il mio nuovo singolo intitolato ‘Torre Eiffel’. Torre Eiffel è quella hit che non sapevi di voler ascoltare, ma che una volta ascoltata, ti viene già voglia di canticchiare e ballare. Auguro un gioioso e spensierato buon ascolto a tutti!”

Biografia:

Androman inaugura il suo percorso nel mondo della musica come dj dall’età di 14 anni, suonando per alcuni anni in discoteche, club e feste private. Sin da subito si dedica a produzioni di genere musicale EDM, per poi sviluppare basi più composte per voci e strumenti. Dopo aver collaborato con alcuni artisti emergenti, comincia ad arrangiare melodie e scrivere testi per se stesso, arrivando alla pubblicazione di singoli indipendenti grazie anche alla collaborazione con musicisti di alto livello, curando con particolarità gli strumenti quali chitarra, pianoforte e violino. Ad oggi, cantautore e produttore delle sue canzoni, “Rendez-Vous”, “Ancorami” e “Ricercato” tra le più recenti, Androman ha ancora molto da dirci, con i suoi testi e la sua musica.

“Torre Eiffel” è il nuovo singolo di Androman disponibile in radio e in digitale il 27 maggio 2022.

