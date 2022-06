Arriva in Italia il terzo libro della serie di Mallory: Mallory contro Max

Dal 9 giugno sarà disponibile, nelle librerie e negli store online, il terzo volume della saga di Mallory: Mallory contro Max.

Dopo aver fatto i conti con un trasloco mal digerito e un ritorno a scuola rocambolesco, nei primi due romanzi della serie intitolati Mallory cambia casa e Mallory torna a scuola, in questo nuovo episodio Mallory – otto anni, tre quarti e un mese – si trova ad affrontare quella che lei ritiene un’ingiustizia bella e buona.

Suo fratello maggiore, Max, che ha già il permesso di andare a letto più tardi rispetto a lei, riesce a convincere i loro genitori a prendere un cane.

Mallory le tenterà tutte pur di non darla vinta al fratello, e per non tradire i sentimenti della povera Cheeseburger, la gatta della protagonista. Riuscirà Mallory nella sua opera di dissuasione? Cosa succederà se un cane dovesse arrivare in casa?

Con l’ironia e la delicatezza che le sono congeniali, Laurie Friedman racconta un’altra delle circostanze che si possono manifestare all’interno di una famiglia, con i conflitti che ne possono sorgere e i messaggi educativi che ne conseguono. Il romanzo è arricchito dalle illustrazioni di Tamara Schmitz.

AUTORE

Laurie Friedman è l’autrice di numerosi libri premiati per bambini, inclusa la nuova serie The mostly Miserable Life of April Sinclair. Attualmente vive in Florida, a Miami.