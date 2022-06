Bombino Il suono del deserto al No’hma

Mercoledì 29 e giovedì 30 giugno, ore 21

Stagione 2021/2022 – Armonie e suoni

Bombino

Il suono del deserto

Lo Spazio Teatro No’hma conclude la variegata rassegna “Armonie e suoni” di

quest’anno con una star internazionale: Bombino, il bluesman del deserto, sarà

protagonista di uno straordinario concerto in doppia data, mercoledì 29 e giovedì

30 giugno alle ore 21. Per l’occasione, ancora una volta No’hma uscirà dalle mura

della sede di via Orcagna, offrendo ai cittadini milanesi uno spettacolo en plein air

nell’ariosa cornice dei vicini giardini di via Zanoia.

Bombino (vero nome Goumar Almoctarm) è nato in Niger ed è cresciuto tra i pascoli

di Libia e Algeria, studiando da autodidatta la tecnica di Jimi Hendrix e Mark

Knopfler. Oggi è conteso dalle star di mezzo mondo per il suo talento e per il suo

rock-blues dallo stile unico, e ha suonato nei più importanti festival musicali,

collaborando con grandi nomi della musica come Stevie Wonder, Keith Richards e,

in Italia, Jovanotti. Bombino è abilissimo a lavorare diversi generi, dal folk, al rock,

passando per il blues e il funk e, naturalmente, il sottogenere “Tuareggae”, di cui è

pioniere e precursore, una particolare unione tra stile reggae e il blues/rock Tuareg.

L’appuntamento sarà il perfetto coronamento della ricca rassegna musicale

2021/2022 di No’hma, che è stata realmente senza confini, tra omaggi a pietre

miliari del rock – i Beatles con il concerto di Sarah Jane Morris, Bowie e ancora i

Pink Floyd – e band come i Surealistas e Les Frères Smith, che fanno della

contaminazione tra generi e culture una propria bandiera: come è da sempre nella

filosofia del Teatro diretto da Livia Pomodoro, uno Spazio aperto, multiculturale e

inclusivo, capace di raccontare la ricchezza della cultura nella sua essenza di dialogo

e incontro tra popoli.

Lo spettacolo è inserito nel palinsesto culturale Milano è Viva, organizzato e

promosso dal Comune di Milano.

L’ingresso al No’hma è come sempre gratuito, previa prenotazione, e lo spettacolo

sarà trasmesso in diretta streaming.

Voce e chitarra:

Bombino

Chitarra:

Kawissan Mohamed

Basso

Youba Dia

Batteria e percussioni:

Corey Wilhelm

