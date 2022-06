Il Cuore di Slavia

ASPETTANDO ‘CUORE DI SLAVIA’…

Torna l’appuntamento oltre i confini, dal 4 all’8 luglio

C’è un cuore trafitto in questi mesi ai bordi d’Europa, e riguarda i paesi slavi, paesi che culturalmente e storicamente sono da sempre vicini e oggi si mostrano nei loro peggiori conflitti. Cercheremo di capirci di più, partendo dal cuore sofferente di quel territorio, l’Ucraina.

Cinque giorni con gli artisti dell’Ucraina per raccontare come l’arte può opporsi alla guerra. Ma anche con film recentissimi di Ucraina, Russia e Bielorussia, presentati in collaborazione con il Trieste Film Festival. E la ripresa de “Il mio amico Hitler” di Yukio Mishima diretto da Andrea Adriatico, a suggerire inquietanti risonanze nelle profonde differenze.

A giorni il programma dettagliato… continuate a seguirci qui, sul sito, sulla app o nei social.

L’appuntamento è compreso nell’abbonamento BLIND.

LA CICALA D’ORO

Concorso per stand-up comedian emergenti

Teatri di Vita bandisce il concorso per artiste e artisti emergenti di stand-up comedy in occasione dell’appuntamento di agosto CUOR LEGGERO. Manda la tua candidatura e un video di 5 minuti per la preselezione e poi partecipa alla gara finale. In premio, risate e applausi e 2.000 euro.

Data di scadenza del bando: 30 giugno.

Leggi il bando

I nostri film sulle piattaforme digitali

I film di Andrea Adriatico prodotti da Cinemare sono disponibili su molte piattaforme digitali.

“All’amore assente” (2007), film drammatico, con Massimo Poggio, Francesca D’Aloja, Milena Vukotic e Tonino Valerii è disponibile su Chili.

“Torri, checche e tortellini” (2015), documentario sul primo centro LGBT sorto a Bologna, è disponibile su Chili.

“Gli anni amari” (2019), film sulla vita di Mario Mieli, con Nicola Di Benedetto, Sandra Ceccarelli e Antonio Catania, è su CG Entertainment, Chili, Google Play, iTunes Store, MUBI, RaiPlay, 1895.Cloud, iorestoinsala, MyMovies I Wonderfull…

Altre informazioni su cinemare.it

Teatri di Vita – Centro internazionale per le arti della scena è in Via Emilia Ponente, 485 – Bologna (IT). www.teatridivita.it

Informazioni

Tel. (+39) 333 4 666 333 • Mail urp@teatridivita.it • Skype teatridivita

Biglietteria

La biglietteria è aperta da lunedi a venerdì, ore 15-18 (in data di spettacolo a partire da 2 ore dall’evento)

Biglietti, abbonamenti e carnet possono essere acquistati online senza costi di prevendita

Dove siamo? https://goo.gl/maps/ Qdt7W