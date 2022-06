Io e le mie Relazioni

Ci aspettiamo un’altra delle fantastiche interpretazioni di Cristiano Paolini e Roberto Fiorentini, che con la direzione tecnica di Gloria di Capua e Maurizio Lambardi, affrontano una tematica quanto mai all’avanguardia, un viaggio all’interno di noi stessi per capire, scoprire e scoprirci. Il coaching relazionale debutta in teatro. Le relazioni sono il nostro successo!! Impara… Prenditi cura delle relazioni.

Il nostro carattere e quello delle persone che ci circondano. Ogniuno di noi ha dei bisogni e dei sogni che creano dinamiche relazionali, generiamo emozioni per noi e per chi ci sta vicino, un intreccio emotivo da cui in certi casi è difficile districarsi. Cristiano e Roberto presentano tecniche e strumenti per capirci qualche cosa di più e come la consapevolezza potrà aiutarti nella vita di tutti giorni sia personale che in azienda.

Cristiano Paolini

Sono da sempre affascinato dalla capacità dell’uomo di superare i limiti suoi e quelli delle sue creazioni. Ho iniziato a Lavorare in F1 nel settore Ricerca e Sviluppo della Lamborghini Engineering e poi in Ferrari nella Squadra test e GP F1. Il desiderio di esplorare nuovi settori mi ha portato In Arval dove sono stato Vice direttore generale, Dir. Operation e Remarketing. Ho fondato varie aziende tra cui uno studio di design, sono titolare di brevetti, sono stato AD di un gruppo che si occupa di Lusso, Fitness e Sanità. Da anni mi occupo professionalmente della gestione delle relazioni e di crescita personale / business Coaching, ho fondato Youman Excellence e sono relationship coach AICOR. La mia vita è un mix di passione e razionalità, lavoro da sempre per creare valore ed emozioni per me e per gli altri.

Ingresso libero fino alla massima capienza consentita (90 persone)

è previsto un light buffet

prezzo: offerta libera