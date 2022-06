Just Music Festival 2022, al via la sesta edizione

Tra i giardini pensili e le sinuose architetture dell’Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone – firmate da Renzo Piano, forte del successo delle precedenti edizioni torna finalmente a Roma il Just Music Festival 2022, uno dei più importanti eventi internazionali che rende la Capitale teatro della migliore ricerca sonora contemporanea. La sesta edizione del festival, a cura come sempre di DNF Booking Crew, torna dopo due anni di fermo con una due giorni no stop, il 4 e il 5 giugno dalle 16 alle 24, di uno dei più importanti brand del clubbing contemporaneo a livello mondiale: il CIRCOLOCO, serata culto nata a Ibiza nell’ormai leggendario club Dc10 e in grado di radunare il meglio della house e della techno in circolazione. In consolle i migliori esponenti della musica elettronica mondiale, dall’eclettica Peggy Gou alla musica visionaria di Seth Troxler, dai set di Cassy e Sossa a Tania Vulcano, da DJ Tennis al due volte vincitore del DJ Awards, Jamie Jones, e ancora dal dj e producer inglese Micheal Bibi ai mix da good vibes di Ageless, passando per Moodymann, fino ad arrivare al 10 giugno alla prima delle uniche due date italiane dei Moderat. Il trio tedesco tedesco tra i più esaltanti della scena elettronica dell’ultimo decennio, composto da Sascha Ring, noto anche come Apparat, e i membri di Modeselektor, Gernot Bronsert e Sebastian Szary, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica presenterà dal vivo More D4ta, il nuovo attesissimo lavoro a sei anni di distanza dall’ultimo. info e dettagli su www.justmusicfestival.it