Matteo Caniglia vince il Premio Hystrio Scritture di Scena 2022

E’ stato assegnato a Matteo Caniglia il Premio Hystrio Scritture di Scena 2022. Il Premio, giunto alla 11° edizione grazie al sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e di Fondazione Cariplo, è rivolto a giovani drammaturghi under 35, con lo scopo di sostenerne la creatività.

In palio per il vincitore un’importante occasione di visibilità: la pubblicazione sulla rivista Hystrio e la mise en espace durante le giornate finali del Premio Hystrio, che si svolgerà quest’anno nell’ambito della prima edizione di Hystrio Festival, dal 15 al 19 settembre 2022 presso il Teatro Elfo Puccini di Milano.

Otto i testi finalisti, scelti fra i 124 testi pervenuti quest’anno: Chilometro 42 di Giovanni Bonacci, Paesaggio estivo con allocco che ascolta di Matteo Caniglia, Il libro delle parole nuove di Simone Corso, Amazon crime di Giorgio Franchi, Glenn. Una variazione di Jonathan Lazzini, Joanna Karol Paul di Giulia Massimini, Alcune semplicissime avvertenze per una fruizione godibile e sicura dello spettacolo a venire di Alessandro Paschitto, Reghìsi di Pietro Sanclemente

La giuria, composta da Federico Bellini, Laura Bevione, Fabrizio Caleffi, Roberto Canziani, Sara Chiappori, Claudia Cannella, Renato Gabrielli, Tindaro Granata, Stefania Maraucci, Roberto Rizzente, Letizia Russo, Francesco Tei e Diego Vincenti e presieduta da Antonio Latella ha assegnato il Premio Hystrio Scritture di Scena 2022 a Paesaggio estivo con allocco che ascolta di Matteo Caniglia. Nato a Firenze nel 1992, Matteo Caniglia è diplomato come autore presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano nel 2017. Dopo aver partecipato, nel 2017 e nel 2018, a due masterclass presso La Biennale di Venezia, viene selezionato con altri dieci autori per il concorso Under 40 della Biennale Teatro. Lavora nella pubblicità e nel campo dei videogiochi, studia grafica 2D/3D, sistemi interattivi e videogiochi presso l’IOC a Barcellona, oltre a scrivere per NintendOn, Game Global e il suo portale di scrittura Scenarios – Narrative Design in Videogames.

La giuria ha inoltre assegnato la Menzione al testo a Joanna Karol Paul di Giulia Massimini, giovane drammaturga e regista romana.

Queste le altre segnalazioni, definite insieme ai partner del progetto:

Segnalazione Romaeuropa per Situazione Drammatica in collaborazione con Romaeuropa Festival/Anni Luce e Associazione Situazione Drammatica/Progetto Il Copione a Il libro delle parole nuove di Simone Corso;

Segnalazione In Scena! Italian Theater Festival NY, in collaborazione con Kairos Italy Theater di New York, KIT Italia e NYU Casa Italiana Zerilli-Marimò ad Amazon Crime di Giorgio Franchi;

Segnalazione Fabulamundi Beyond Borders? in collaborazione con PAV a Paesaggio estivo con allocco che ascolta di Matteo Caniglia.

Segnalazione Teatro Aperto, in collaborazione con Ctb Centro Teatrale Bresciano/rassegna Teatro Aperto ad Alcune semplicissime avvertenze per una fruizione godibile e sicura dello spettacolo a venire di Alessandro Paschitto.