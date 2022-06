Teatro Argentina, Il tempo sospeso

Giovedì 9 giugno (ore 19) il Teatro Argentina diventa palcoscenico de Il tempo sospeso, saggio spettacolo del Laboratorio Pilota del Piero Gabrielli, per la regia di Roberto Gandini, che dirige 35 ragazze e ragazzi con e senza disabilità, e l’accompagnamento dal vivo della musica di una piccola orchestra guidata dal maestro Roberto Gori.

Lo spettacolo riaccende i riflettori sul mondo della scuola dopo aver attraversato due anni di emergenza pandemica, e torna a riflettere sull’esperienza della didattica a distanza (DAD), ponendo attenzione in particolar modo alla dimensione sociale e di condivisione sottratta agli studenti.

«Come raccontare il mondo della scuola dopo due anni di pandemia, di DAD, di studenti a cui è stato di colpo sottratto il contatto con i propri coetanei? È proprio da questa domanda che siamo partiti nell’ideare Il tempo sospeso – racconta Roberto Gandini – Solo che abbiamo cercato di rovesciare la situazione, per passare da una scuola come edificio vuoto, con gli studenti che fanno lezione da casa, a una scuola occupata giorno e notte, da cui i ragazzi non possono uscire e devono fare i conti con un nuovo tipo di socialità, quella che si basa sulla vicinanza, sul contatto, sul senso di comunità. Ma se è stato il virus a costringerli chiusi in casa, nel Tempo sospeso è una nuova calamità, un diluvio ininterrotto, quasi biblico, che trasforma le strade in fiumi, a impedire agli studenti di lasciare la scuola. La drammaturgia, una volta creato il contesto narrativo, nasce da improvvisazioni guidate. Abbiamo proposto ai ragazzi una serie di situazioni che ci sembravano tematicamente interessanti, proponendo loro di immaginare lo sviluppo di queste situazioni. Alcune si sono rivelate ricche di ancora più spunti, altre le abbiamo messe da parte perché ci sembrava che non stimolassero la creatività dei partecipanti al laboratorio. Il risultato è un testo che presenta un impianto omogeneo pur essendo frammentario ed episodico, anche per forza di cose visto che il lavoro è stato sviluppo in due laboratori paralleli, i cui partecipanti si sono incontrati solo nella parte finale del percorso».

La vocazione del Teatro di Roma all’apertura e all’inclusione sociale trova nel Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli uno spazio artistico e culturale che nel 2020 ha compiuto venticinque anni di attività. Dedicato all’integrazione tra ragazzi con e senza disabilità, con il coordinamento artistico di Roberto Gandini e il supporto di uno staff psicopedagogico, il Piero Gabrielli è un punto di riferimento dell’inclusione attraverso un percorso artistico che diventa un momento di scambio tra l’esperienza degli insegnanti e quella dei teatranti, ma anche uno spazio d’incontro con le famiglie costruendo una comunità dove si raccontano storie vere, piene di successi e di delusioni.

TEATRO ARGENTINA_ Largo di Torre Argentina, 52 – 00186 Roma _ www.teatrodiroma.net

Biglietteria Teatro di Roma: tel. 06.684.000.314 _ email biglietteria@teatrodiroma.net

Laboratorio Integrato Piero Gabrielli

IL TEMPO SOSPESO

Saggio | spettacolo del Laboratorio Pilota del Piero Gabrielli 2022

di Roberto Gandini

collaborazione alla drammaturgia Roberto Scarpetti

musica Roberto Gori

scene e costumi Loredana Spadoni

con Giorgia Aversa, Mattia Burruano, Melissa Del Carmen Cahigan, Maura Ceccarelli, Adriana Ciancio,

Alessandro Cianchini, Ilaria Durante, Alexia Giulioli, Alessandro Giorgi, Virginia La Bella, Michele Landolfi, Isabella Laurenzi, Fabrizio Lisi, Edoardo Maria Lombardo,

Alessio Mazzocchi, Andrea Marulla, Sofia Mezzogori, Aurora Orazi, Gabriele Ortenzi, Ettore Pettinelli, Fabio Piperno, Roberto Putti, Emmanuel Rotunno,

Giorgia Sansabini, Livia Spagnoli, Livia Travia, Katia Tarangco Panilo, Beatrice Velardi, Lucia Zorzoli

musicisti Valeria Campidonico, Luca Cozzolino, Lorenzo Gasperoni, Christian Gorla, Federico Pappacoda, Giulia Scimemi

scuole coinvolte

I.I.S. Cine-tv Roberto Rossellini, I.I.S. Confalonieri De Chirico, I.I.S. Via Lentini, 78, Liceo Ginnasio Statale Virgilio,

Liceo Scientifico Isacco Newton, Liceo Vittorio Gassman, Liceo scientifico, linguistico e musicale Galileo Galilei

docenti Cecilia Lopriore e Simona Miloni

Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli

consulenza specialistica Maria Irene Sarti – consulenza pedagogica Anna Leo – segreteria Giorgio Lourier

assistente alla regia Danilo Turnaturi – suggeritrice Giulia Tetta – direttore di scena Paolo Ferrari – foto di scena Achille Lepera

Produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale

info e orari: ore 19.00 – durata 2 ore

ingresso libero: info 06 58333672