Dal 13 al 19 giugno 2022 la Città di Torino sarà la sede di Cantieri 2022, il progetto di alta formazione artistica e sperimentazione multidisciplinare dedicato alle arti performative e organizzato da Play with Food festival, Casa Fools, Earthink festival e Sineglossa, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena”, e con la collaborazione di Combo Torino, il Circolo dei lettori e Spazio Kairòs.

L’obiettivo del progetto, la cui ideazione emerge dalle criticità del settore performativo evidenziate dal periodo pandemico, è quello di promuovere e sostenere la formazione e la professionalizzazione degli artisti che operano nell’ambito del teatro e delle arti performative, offrendo gratuitamente preziose occasioni di alta formazione e sperimentazione con artisti di eccellenza, momenti di confronto e scambio con colleghi, incontro con il pubblico e opportunità produttive.

Al centro di Cantieri si posizionano sei docenti d’eccellenza che guideranno le quattro masterclass di alta formazione: Rosario Lisma, attore, autore e regista di teatro, cinema e tv; Barbara Moselli, attrice e autrice; Mariano Dammacco, drammaturgo e regista, recentemente insignito del Premio Ubu 2021 per il miglior testo teatrale in lingua italiana; Roberto Fassone, artista visivo, Andrea Zaninello, creative technologist, e Federico Bomba, artscience designer. Profili eterogenei per approfondire i principali ambiti delle arti performative, dalla recitazione alla regia e drammaturgia, ma anche esplorare l’incontro e le opportunità offerte da discipline solo apparentemente distanti: l’intelligenza artificiale al servizio della scena

Le quattro masterclass, completamente gratuite, saranno dedicate a 40 professionisti delle performing arts che sono stati selezionati su tutto il territorio nazionale attraverso una open call che si è svolta tra aprile e Maggio 2022 e provenienti dal mondo della danza, del teatro e della performance.

In un’ottica di sostegno e di rete con le realtà cittadine, 12 posti per le masterclass sono stati riservati a lavoratori e lavoratrici dello spettacolo aderenti a C.Ar.Pe., un coordinamento informale che riunisce più di 60 soggetti operanti professionalmente a Torino nel campo delle arti performative, e di cui Play with Food, Casa Fools e Earthink festival sono tra i promotori.

Idee e percorsi si snoderanno tra palcoscenici differenti e prevederanno, oltre alle masterclass riservate agli artisti, anche appuntamenti aperti al pubblico.

Le masterclass

Il programma formativo riservato agli artisti selezionati parte con Rosario Lisma e la sua masterclass di recitazione e regia, dal 13 al 15 giugno a Casa Fools; il 14 e 15 giugno, Barbara Moselli terrà a Spazio Kairòs il suo percorso dedicato alla recitazione; Mariano Dammacco, dal 17 al 19 giugno, condurrà la sua masterclass di drammaturgia al Circolo dei lettori; sempre dal 17 al 19 giugno, a Combo Torino, l’immersione su corpo e intelligenza artificiale con Roberto Fassone, Andrea Zaninello e Federico Bomba

Appuntamenti aperti al pubblico

Gli esiti di quest’ultima masterclass saranno presentati sempre a Combo Torino (corso Regina Margherita 128) domenica 19 giugno dalle 17 alle 19, quando il pubblico potrà assistere ai primi risultati dei lavori degli artisti. Ingresso libero.

Con l’occasione, Combo Torino sarà anche lo scenario in cui si muoverà And we thought | FOOD DATA DIGESTION, il progetto artistico di Roberto Fassone che sperimenta l’imprevisto nel machine learning in analogia con le allucinazioni psichedeliche per esplorare i meccanismi della creatività e della coscienza. L’opera, frutto del processo di ricerca e produzione sviluppato da Sineglossa che coniuga arte e Intelligenza Artificiale in un’ottica ecosistemica, sarà presentata al pubblico venerdì 17 giugno: alle ore 18 si terrà il talk inaugurale con ingresso libero fino ad esaurimento posti, mentre le visite all’opera saranno possibili dalle ore 19 alle 21. And we thought resterà visitabile nelle fasce orarie 11/13 e 16/21 nelle giornate di sabato 18 e domenica 19, giornata finale di Cantieri.

I PROMOTORI

PLAY WITH FOOD – LA SCENA DEL CIBO

Play with Food è dal 2010, in Italia, il primo e unico festival di teatro e arti performative interamente dedicato al cibo e alla convivialità, organizzato a Torino da Associazione Cuochilab, con la direzione artistica di Davide Barbato. Nel 2015 la rivista Hystrio, nel dossier Teatro e cibo, indica Play with Food come esperienza di riferimento tra le programmazioni artistiche dedicate a questo tema. Tra le molte compagnie ospitate nel corso delle edizioni: Lella Costa, Michele Sinisi, Ninni Bruschetta, Teatro delle Ariette, Gabriele Vacis, Frosini/Timpano, I Sacchi di sabbia, Cuocolo/Bosetti, Abbiati/Capuano, Carlo Massari, Daniele Ninarello, Maria Pilar Pérez, Claudio Massari, Stivalaccio teatro, Collettivo LunAzione.

> CASA FOOLS

La Compagnia Fools (composta da Luigi Orfeo, Roberta Calia e Stefano Sartore) nel 2018 rileva a Torino l’ex Caffè della Caduta, nasce così Casa Fools, spazio teatrale che si pone come obiettivo la valorizzazione di artisti, musicisti, attori e compagnie professionali, con un occhio di riguardo ai giovani esordienti. L’idea alla base di Casa Fools è quella di dar vita ad un luogo aperto alla comunità che funga da incubatore di legami, dove la cultura sia il mezzo e non il fine, un luogo dove entrare in contatto con se stessi e con gli altri. Casa Fools è un teatro dalla natura informale e accogliente di una Casa. Una Casa con un Teatro dentro, un Teatro di tutti. Dove artisti e spettatori possono confrontarsi in un continuo dialogo.

> EARTHINK FESTIVAL

Earthink Festival nasce nel 2012 da un’idea di Serena Bavo di Tékhné e dal 2016 promuove attraverso lo spettacolo dal vivo il tema della sostenibilità e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Riconosciuto come primo ed unico festival in Italia di arti performative dedicato alla sostenibilità, Earthink Festival è stato oggetto di Studio di due Tesi di Laurea, e la direttrice artistica è stata ospite in diversi convegni nazionali tra i quali nell’Aprile 2018 per il panel organizzato da WEEC presso l’università Federico II a Napoli, nel giugno del 2019 l’incontro internazionale AIESEC presso l’Università di Torino al Campus Luigi Einaudi, nel dicembre del 2019 per la sustainability week presso l’Università degli studi di Trento, ad Ottobre 2021 durante il Festival dello Spettatore a cura della Rete Teatrale Aretina nella città di Arezzo e recentemente a Venezia , in occasione del convegno “Le politiche culturali ne territori” presso il dipartimento di economia di Ca Foscari.

> SINEGLOSSA

Sineglossa è un ecosistema culturale con sede ad Ancona che, applicando i processi dell’arte contemporanea, favorisce la nascita di nuovi modelli di sviluppo sostenibile in risposta alle sfide globali. Come realtà di ricerca, progettiamo nuove metodologie; come organizzazione culturale implementiamo le best practices realizzando l’incontro tra artisti, università, pubbliche amministrazioni e imprese, nell’intento di creare ecosistemi complessi dove conoscenza, skills e visioni siano combinate per generare innovazione. Approccio e risultati sono ciò che chiamiamo “Nuovo Rinascimento”: un paradigma di cross-fertilization che opera per disegnare soluzioni in grado di apportare benefici a favore dell’intera comunità.

INFO:

Cantieri 2022 è in programma dal 13 al 19 giugno 2022 a Torino in diverse location.

Luoghi e orari

Masterclass di alta formazione. dal 13 al 19 giugno. Partecipazione riservata agli artisti selezionati.

Talk & Opening And We Thought | FOOD DATA DIGESTION. 17 giugno ore 18, presso Combo Torino, corso Regina Margherita 128, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. A seguire, le visite all’opera saranno possibili liberamente dalle ore 19 alle 21.

Visite opera And We Thought | FOOD DATA DIGESTION. sabato 18 e domenica 19 l’opera resterà visitabile liberamente negli spazi di Combo Torino nelle fasce orarie 11/13 e 16/21.

Presentazione lavori performativi FOOD DATA DIGESTION. 19 giugno dalle ore 17 alle 19 presso Combo Torino. Ingresso libero.

Per informazioni scrivere a produzione@sineglossa.it

Per seguirci online:

Play with Food sito | Facebook | Instagram

Sineglossa sito | Facebook | Instagram

Casa Fools sito | Facebook | Instagram

Earthink festival sito | Facebook | Instagram

CREDITS

I progetti Cantieri 2022 e And we thought | Food Data Digestion hanno ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione,offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

Si ringraziano per la collaborazione: Combo Torino, il Circolo dei lettori e Spazio Kairòs.