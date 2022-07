Dal 15 luglio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “Hangover”, il nuovo singolo di Nuela, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 1° luglio.

“Hangover” racconta come attraverso i postumi di una sbronza, vengono riportate alla luce quelle situazioni giovanili da club e da discoteca che c’erano tanto mancate a causa della pandemia. Il brano nasce in quel periodo, quando l’unico desiderio dell’artista era di scappare dalla sua camera e tornare a godersi la vita. Il pezzo prodotto da Stardust Records è caratterizzato da un sound tipicamente House Dance, in un mix perfetto tra la base realizzata da 2ME di Millenari Records e il testo come sempre provocatorio e pungente di Nuela.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Dopo due anni di silenzio, sono pronto a far tremare le discoteche con il mio nuovo singolo HANGOVER”.

Ascolta il brano su Spotify

Biografia

Emanuele Crisanti, in arte Nuela, è un cantante e creator di Roma esploso su internet grazie alla sua “Carote”, il tormentone del 2019. Dopo la sua partecipazione ad X Factor con “Carote” (23 milioni) e “Ti voglio al mio Funerale” (17 milioni), ha continuato il suo percorso musicale insieme a Sony Music e nel 2021 pubblica il suo primo libro con Mondadori “Chi ha rubato le carote?”.

Oltre alla musica è molto presente sui social, ad oggi conta più di 800mila follower su TikTok e 150mila iscritti su YouTube.

“Hangover” di Nuela è disponibile sulle piattaforme digitali dal 1° luglio 2022 e in rotazione radiofonica dal 15 luglio.