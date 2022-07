I Concerti nel Parco Casa del Jazz, Suzanne Vega in concerto

“AN EVENING WITH SUZANNE VEGA”

SUZANNE VEGA

Suzanne Vega, voce e chitarra

Gerry Leonard, chitarra

Tour mondiale Estate 2022

In collaborazione con Ponderosa Music & Arts

Data Unica a Roma

I CONCERTI NEL PARCO ESTATE 2022

Unica data a Roma del suo tour mondiale, una serata con la grande cantautrice SUSANNE VEGA e le sue famosissime canzoni, uno sguardo profondo e poetico sulle storie di gente comune e della vita di città, da New York al mondo

Martedì 19 luglio, alla Casa del Jazz per I Concerti nel Parco,unica data a Roma del suo tour mondiale, “AN EVENING WITH SUZANNE VEGA”, una serata con la grande cantautrice accompagnata alla chitarra da Gerry Leonard. Suzanne Vega è emersa come una figura di spicco del revival della musica folk dei primi anni Ottanta quando, accompagnandosi con la chitarra acustica, cantava nei club del Greenwich Village canzoni folk originali. Portando l’impronta di un magistrale narratore che “osserva il mondo con un occhio clinicamente poetico” (The New York Times), le sue canzoni tendono a concentrarsi sulla vita di città, sulla gente comune e su argomenti del mondo reale. Particolarmente conciso e sobrio, il suo lavoro è immediatamente riconoscibile, assolutamente distinto e riflessivo come lo era quando la sua voce è stata ascoltata per la prima volta alla radio oltre 30 anni fa. I suoi concerti, nelle venue più famose del mondo, sempre sold-out, sono diventati celebri per essere privi di epiche scenografie, ma hanno sempre il potere di trasmettere emozioni intime e profonde.

Suzanne debutta nel 1985 con un primo album omonimo, Suzanne Vega, che viene ben accolto dalla critica. Nel 1987 pubblica il suo secondo album Solitude Standing, che si conferma un successo per la critica e nei quali sono presenti due tra i singoli di maggior successo dell’artista, “Luka” e “Tom’s Diner”. L’album porta Vega ad affermarsi come la prima headliner donna del celebre Glastonbury Festival. Nel 2007 Suzanne pubblica Beauty & Crime con la Blue Note Records, album vincitore ai Grammy Award. L’album si presenta come un riflesso profondamente personale del legame di Vega con la sua città, New York, a seguito della tragedia dell’11 settembre 2001. Pioniera del cantautorato, tra il 2010 e il 2012 intraprende un progetto per reinventare il suo repertorio di canzoni in modo intimo e riservato, creando 4 nuovi album tematici racchiusi nel progetto Close-Up Series e nel 2016 Vega rilascia Lover, Beloved: Songs from an Evening con Carson McCullers, album composto da 10 canzoni, scritte in collaborazione con Duncan Sheik, basate sull’opera Carson McCullers Talks About Love.

Per dare una voce al mondo della musica, messo a dura prova dalla pandemia esplosa nel 2020 e per sostenere la musica indipendente dal vivo, a ottobre 2020, Suzanne Vega, si esibisce in diretta streaming dall’iconico Blue Note Jazz Club di New York: un evento che diventa subito un simbolo dell’unione di musicisti, operatori dello spettacolo e organizzatori di tutto il mondo. Per l’occasione Vega riunisce, oltre a più di ottanta venue e promoter indipendenti negli USA, la formazione al completo di An Evening of New York Songs and Stories (2019), suo ultimo album, e sale sul palco con il collaboratore di lunga data Gerry Leonard alla chitarra (a lungo collaboratore anche di David Bowie), il bassista Jeff Allen e il tastierista Jason Hart.

LUOGO: CASA DEL JAZZ

INDIRIZZO: Viale di Porta Ardeatina, 55 – 00153 Roma

ORARIO SPETTACOLI ORE 21:00

