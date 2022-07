I Concerti nel Parco, Federico Buffa in Italia Mundial 1982 – 2022”

Venerdì 22 luglio, in Prima a Roma lo spettacolo “ITALIA MUNDIAL 1982 – 2022” in cui Federico Buffa, giornalista e volto noto di Sky, assieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco una delle sue storie più belle, Italia Mundial, raccontando l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio in Spagna nel 1982.

L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di Federico Buffa ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e “storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo formidabile “cantastorie”.

Buffa farà rivivere dei personaggi che ancora oggi scaldano i cuori: Paolo Rossi arrivato al mondiale tra le polemiche, il “vecio” Bearzot, i “coyotes” Conti e Tardelli, ma anche l’Honduras, la Polonia di Boniek, Pertini e il colpo di stato spagnolo.

Un viaggio unico nel passato, non solo calcistico, tra emozioni forti, lacrime e risate.

“Un formidabile storyteller, – così Aldo Grasso definisce Buffa – un narratore di storie che si diramano per mille rivoli. O meglio, i racconti di Buffa hanno una struttura ad albero: il tronco è il calcio, i rami sono le connessioni che via via prendono corpo attraverso associazioni, link, collegamenti, divagazioni. A differenza di alcuni giornalisti sportivi che in passato amavano esibire il loro sapere di fronte a una platea non particolarmente attrezzata, Buffa sa che cultura è innanzitutto fare bene le cose, coltivare i dettagli (magari con alcuni vecchi LP)“.

LUOGO: CASA DEL JAZZ

INDIRIZZO: Viale di Porta Ardeatina, 55 – 00153 Roma

ORARIO SPETTACOLI ORE 21:00

“ITALIA MUNDIAL 1982 – 2022”

FEDERICO BUFFA

ALESSANDRO NIDI

Federico Buffa, voce recitante

Alessandro Nidi, pianoforte

Marco Caronna, regia

Prima a Roma

In collaborazione con IMARTS – International Music and Arts