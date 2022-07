I Concerti nel Parco, Carlo Massarini in The Beatbox

Molto più di un tributo ai Beatles, The Beatbox si propongono di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool con una performance dove nulla è lasciato al caso, dalla strumentazione originale ai cambi di abiti e trucco fino ai racconti di Carlo Massarini che sveleranno aneddoti e curiosità

“MAGICAL MISTERY STORY – THE BEATLES LIVE AGAIN”

THE BEATBOX

CARLO MASSARINI

Filippo Caretti, voce, chitarra

Marco Breglia, voce, chitarra, basso

Jacopo Finazzo, voce, chitarra

Federico Franchi, voce, percussioni

Stefano Molinari, percussioni

Storytelling di Carlo Massarini

In collaborazione con The Beat Production Srl – Marina Luca – Menti Associate Srl

Mercoledì 20 luglio,alla Casa del Jazz per I Concerti nel Parco, dopo il sold out al Teatro Olimpico di Roma, ritorna in versione estiva, “MAGICAL MYSTERY STORY – THE BEATLES LIVE AGAIN. Molto più di un semplice tributo ai Beatles, la performance di The Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool.

Attraverso le loro canzoni, i cambi di scena, di abiti e di strumenti musicali, ed i racconti di Carlo Massarini, nell’arco di due ore si rivivrà l’incredibile avventura dei Beatles e di come abbiano cambiato il corso della musica odierna con le loro indimenticabili canzoni.

Sul palco, The Beatbox, formazione nota in tutta Europa, con centinaia di concerti ogni anno e partecipazione ai maggiori festival dedicati ai Beatles, formata da quattro giovani musicisti: Marco Breglia, Filippo Caretti, Jacopo Finazzo e Federico Franchi, che interpreteranno fedelmente i grandi successi del leggendario quartetto di Liverpool.

Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali, per riscoprire l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60.

La scaletta scorre dai primi successi al Cavern Club, fino ad arrivare ai capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970. Carlo Massarini, noto conduttore e giornalista musicale, nell’arco dei quattro cambi scena che scandiscono lo spettacolo, racconterà la storia dei Beatles, svelandone aneddoti e curiosità.

Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, originale e identica a quella usata dai Beatles sia nei loro storici concerti che in sala d’incisione, fino ai cambi di abiti e trucco per farci rivivere il momento storico. I vestiti di scena sono stati confezionati su misura per la band, dalla stessa sartoria inglese che creò quelli dei Fab Four per la tournée americana.

I BeatBox ripropongono le hit della discografia dei Beatles con una accuratezza esecutiva assoluta, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro e vocale del leggendario quartetto.

Info tel. 06.5816987 | 339.8041777

info@iconcertinelparco.it

www.iconcertinelparco.it

LUOGO: CASA DEL JAZZ

INDIRIZZO: Viale di Porta Ardeatina, 55 – 00153 Roma

ORARIO SPETTACOLI ORE 21:00

BIGLIETTI

Da € 25 a € 10 dp inclusi

PREVENDITE INTERNET

www.ticketone.it

PREVENDITE TELEFONICHE

Telefono TicketOne: 892.101

(dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:00)

Prenotazione posti spettatori diversamente abili

Se interessati, gli spettatori diversamente abili e loro accompagnatori possono effettuare la prenotazione dei posti disponibili scrivendo a info@iconcertinelparco.it <mailto:info@iconcertinelparco.it> entro 3 giorni dalla data dell’evento.

VENDITA IN LOCO

La biglietteria a Casa del Jazz è aperta al pubblico dalle ore 18:30 fino a 40 minuti dopo l’inizio dello spettacolo Si consiglia arrivare con congruo anticipo per adempiere alle prescrizioni sanitarie post Covid_19

PARCHEGGIO

La Casa del Jazz è servita da un parcheggio adiacente alla villa, in via Cristoforo Colombo angolo viale di Porta Ardeatina

Arrivare in Bus

Utilizzare la Linea 714, frequenza ogni 6 minuti, fermata Colombo/Marco Polo

Arrivare in Metro

Utilizzare la Linea B, fermata Piramide