“Il principe felice” di Oscar Wilde

By

“Il principe felice”, la commovente novella di Oscar Wilde, raccontata ai bambini come storia d’amicizia e d’amore dalla Fondazione Aida, torna a grande richiesta in Polesine, riproposta da “Il teatro siete voi-Estate 2022”, dopo il successo della stagione autunnale 2021. Per vedere o rivedere questo delicato spettacolo, dove gli attori interpretano i personaggi e li animano con le figure di carta, l’appuntamento è sabato sera, 23 luglio, alle 21, nel parco di Villa Schiatti Giglioli a Ficarolo: una location che pare il castello delle fiabe.

La trama del racconto è quella del testo originale: un principe ridotto a statua, adornato di oro e monili, decide di donare le sue ricchezze ai poveri della città che aveva sempre snobbato, ma per poterlo fare, chiede aiuto ad un rondinotto di passaggio. L’uccellino accetta, anche se sta per arrivare l’inverno e lui dovrebbe volare verso il Sud per salvarsi dal freddo. L’epilogo è il sacrificio del rondinotto.

Al di là della trama e del profondo insegnamento che rilascia, sull’importanza e la forza dei valori fondanti come altruismo, amore e amicizia, l’attenzione dello spettatore è rapita dalla particolare messa in scena della Fondazione Aida. Le due attrici sul palco, Alice Canovi e Annachiara Zanoli, dirette da Matteo Mirandola, mixano narrazione attoriale con l’abilità della carta: narrano, cantano e si muovono, ma contemporaneamente con le mani realizzano tutti i personaggi e gli oggetti del racconto, che prendono vita in un soffio di fantasia. Sotto gli occhi dello spettatore si formano nuvole, rondini, angeli, fiori, tutto con carta e cartoncino, facilmente riproducibili dai bambini.

Il Teatro Sete Voi è un progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo, col sostegno di Circuito regionale multidisciplinare Arteven, Mic e Regione Veneto, il contributo e la collaborazione della Provincia di Rovigo con RetEventi e Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, il patrocinio di Fondazione Banca del monte di Rovigo, il sostegno di Fondazione Rovigo cultura, la partnership dei comuni di Adria, Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Ariano nel Polesine con Pro loco Ariano, Pettorazza Grimani, Bergantino, Stienta, Canda, Corbola, Ficarolo e Rovigo; sponsor Borsari Idb group, Polaris srl, Baccaglini auto, Sabrina Silvestrini Fideuram, Banca del Veneto centrale, Rotary alto Polesine, Il Circolo di Rovigo.

IL CARTELLONE

sabato 23 luglio, ore 21- Ficarolo, parco di Villa Giglioli

Il Principe felice

Fondazione Aida

Il prezioso cuore di carta da una novella di Oscar Wilde

venerdì 29 luglio, ore 21 – Pettorazza, Corte Grimani ora Ricciuti – Ranellucci

Abat Jour la storia perfetta

Pantakin Teatro

Lo spettacolo all’interno della più grande abat jour che vi sarà capitato di incontrare

giovedì 4 agosto, ore 21 – Ariano, piazza Garibaldi

Café Rouge

Circo Bipolar

Un elegante acrobata e un eccentrico giocoliere vi lasceranno senza fiato

sabato 6 agosto 2022 – Costa di Rovigo, piazza San Giovanni Battista

Abat Jour la storia perfetta (REPLICA)

Pantakin Teatro

Lo spettacolo all’interno della più grande abat jour che vi sarà capitato di incontrare

giovedì 25 agosto ore 21 – Rovigo, fiera di San Bartolomeo

Il giro del mondo in 80 giorni (dal Premio Tomeo)

I magici Folletti di ViviRovigo

Fare teatro fa bene alla vita

BIGLIETTERIA:

Ingresso con biglietto di euro 3 per tutti. Il botteghino apre un’ora prima dello spettacolo.

Per prenotare. Mail: prenotazione@ilteatrosietevoi.it

Telefono: 347/6923420

Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20. Sabato dalle 10 alle 13