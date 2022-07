Iseo Jazz: il piano solo senza limiti di Enrico Pieranunzi

Il grande musicista romano sarà protagonista di un imperdibile concerto “Unlimited”

nel corso del quale eseguirà composizioni originali, brani di Bill Evans, pagine di Scarlatti, standard americani e le inconfondibili melodie di Ennio Morricone

La prima delle tre serate iseane della XXX edizione del festival Iseo Jazz si svolgerà sul meraviglioso sagrato della Pieve di Sant’Andrea, spazio dalla perfetta acustica sul quale si specchiano ben tre chiese. Luogo storico della manifestazione e piazza tra le più belle e suggestive del capoluogo del Sebino, il sagrato ospiterà giovedì 7 luglio il piano solo di un musicista di valore mondiale quale Enrico Pieranunzi (inizio live ore 21, ingresso libero; in caso di pioggia, il concerto si terrà al Castello Oldofredi).

Se, nelle precedenti performance in solo il repertorio era la canzone italiana oppure lo sguardo al mondo stride con occhi moderni, in questo caso, come recita il titolo, il concerto sarà “Unlimited”, senza limiti. Pieranunzi è, del resto, un musicista di eccezionale competenza: pianista di formazione classica e jazzistica insieme, si è distinto anche nel primo campo, insegnando per oltre vent’anni pianoforte principale in Conservatorio. La sua conoscenza dell’universo della musica pianistica eurocolta gli ha consentito di portare elementi della tecnica classica all’interno del suo jazz, in cui lo studio e l’interesse per Bill Evans vanno a braccetto con la passione per Bud Powell. La tecnica della musica eurocolta si riscontra soprattutto nella varietà del tocco, nell’uso del pedale e nella competenza armonica. La sua carriera lo ha visto dirigere trii di altissimo livello, sia internazionali (con musicisti quali Marc Johnson, Joey Baron e Paul Motian) sia italiani con lo Space Jazz Trio, ma anche realizzare superbi dischi e concerti in piano solo, in duo (con icone del jazz quali Lee Konitz e Chet Baker) o con organici più ampi.

La sua musica ha sempre dimostrato una forte originalità di tratto e un intenso lirismo. Senza limiti, in questo caso, significa che Pieranunzi spazierà da proprie composizioni di varia natura a quelle di Bill Evans, dall’esecuzione di pagine di Scarlatti che si apriranno a sviluppi improvvisati (come fece in due famosi dischi del primo decennio del Duemila) agli standard americani, per giungere alle inconfondibili melodie di Ennio Morricone, con cui ha più volte collaborato e a cui ha dedicato anche un album in trio. Un repertorio di grande suggestione, che troverà una nuova dimensione sotto le dita di questo formidabile maestro della tastiera.

ISEO JAZZ – XXX edizione, da venerdì 1 a sabato 9 luglio 2022

Il programma

Venerdì 1 luglio

Palazzolo sull’Oglio, Accademia Vavassori, via Kennedy

Gemellaggio tra l’Accademia Vavassori e Iseo Jazz in occasione dei rispettivi trentennali.

Joyce Yuille quartet – American Songbook Today

Joyce Yuille (voce), Stefano Calzolari (pianoforte), Marc Abrams (contrabbasso), Marco Frattini (batteria).

Enrico Intra piano solo – La via italiana al jazz

Enrico Intra (pianoforte).

Sabato 2 luglio

Palazzolo sull’Oglio, Casa della musica, piazzale Dante Alighieri 2

Milano C-Jazz Band diretta da Enrico Intra

Solisti: Emilio Soana, Marco Mariani (trombe), Humberto Amesquita (trombone), Giulio Visibelli, Marco Visconti Prasca (sassofoni), Mario Rusca (pianoforte), Marco Mistrangelo (contrabbasso), Tony Arco (batteria) e gli studenti dei Civici Corsi di jazz di Milano.

Luca Missiti direttore aggiunto.

Premio Giachero.

Progetto speciale del festival in collaborazione con MIDJ, SIENA JAZZ e MUSICA OGGI.

Fabrizio Bai trio – Per Alessandro Giachero

Fabrizio Bai (chitarra 7 corde), Andrea Libero Cito (violino), Giacomo Rossi (contrabbasso).

Progetto speciale del festival.

Domenica 3 luglio

Sale Marasino, Ex Chiesa dei Disciplini, via Provinciale

Carlo Morena piano solo – Looking Back, Looking Ahead

Carlo Morena (pianoforte).

Giovedì 7 luglio

Iseo, sagrato della Pieve di Sant’Andrea, piazza del Sagrato 7

Enrico Pieranunzi piano solo – Unlimited

Enrico Pieranunzi (pianoforte).

Venerdì 8 luglio

Iseo, Lido di Sassabanek, via Colombera 2

Monday Orchestra feat. Fabio Morgera

Omaggio a Miles Davis: Birth of The Cool e altri classici

Fabio Morgera (tromba solista), Emilio Soana (tromba), Giancarlo Mariani (flicorno), Andrea Andreoli (trombone), Alberto Introini (tuba), Andrea Ciceri (sax contralto), Gilberto Tarocco (sax baritono), Antonio Vivenzio (pianoforte), Marco Mistrangelo (contrabbasso), Francesco Meles (batteria). Luca Missiti: direzione.

Sabato 9 luglio

Iseo, porto industriale

Lydian Sound Orchestra

Charles Mingus cent’anni dopo

Progetto speciale del festival

Robert Bonisolo (sax tenore e soprano), Mauro Negri (sax contralto e clarinetto), Rossano Emili (sax baritono e clarinetto basso), Gianluca Carollo (tromba e flicorno), Federico Pierantoni (trombone), Glauco Benedetti (bassotuba), Marcello Abate (chitarra), Marc Abrams (contrabbasso), Mauro Beggio (batteria). Riccardo Brazzale (direzione, arrangiamenti e pianoforte).

Consegna del premio Iseo Jazz alla carriera a Riccardo Brazzale e Corrado Beldì.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21 e saranno a ingresso libero.

In caso di pioggia, i concerti di Iseo si terranno al Castello Oldofredi.

Direzione artistica: Maurizio Franco.

Organizzazione: Musica Oggi e Sviluppo Turistico lago d’Iseo.

On line: www.iseojazz.it

Amplificazione e luci: CDpM Sound Service.

Iseo Jazz utilizza pianoforti San Michele e batterie Le Soprano.

Iseo Jazz ha il patrocinio di MIDJ, Musicisti italiani di jazz.

Media Partner: Rai Radio 3.