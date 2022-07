IUC, Torrisi-Spirito, Trio Kegelstatt e Avos

La rassegna estiva della IUC – Istituzione universitaria dei Concerti – Classica al Tramonto 2022, prosegue nei magnifici spazi del Museo Orto Botanico di Roma, alle pendici del Gianicolo, con un nuovo doppio appuntamento all’insegna della collaborazione con Avos Project – Scuola Internazionale di Musica. Il primo concerto di martedì 12 luglio, ore 20.30, è interamente dedicato al pianoforte con la presenza di due giovanissimi musicisti, Giuseppe Torrisi (classe 2000) e il ventenne Matteo Spirito. Il programma proposto è tutto volto ad esaltare il romanticismo di Chopin con l’esecuzione dello Scherzo n. 1 op. 20, Scherzo n. 2 op. 31 e dei Dodici Studi op. 10. Il secondo concerto delle ore 21.30 è ancora all’insegna della collaborazione con Avos, proponendo due diverse formazioni cameristiche pronte a dividersi il palco: si comincia con il Trio Kegelstatt formato da Lorenzo Corsaro al pianoforte, Niccolò Corsaro alla viola e Filippo Nuti al clarinetto impegnati nel Trio in mi bemolle maggiore “dei birilli” per pianoforte, clarinetto e viola K498 di Mozart. A seguire, una formazione allargata di Avos Project che conta sulla presenza di Matteo Baldoni e Sofia Bandini ai violini, Camila Sanchez e Chiara Mazzocchi alle viole, Maria Geracitano e Alessio Pianelli ai violoncelli e Simone Maurizi al contrabbasso per il brano Metamorphosen del compositore tedesco Richard Strauss. La versione proposta per la IUC è per settetto d’archi dell’Autore stesso, ricostruita da Rodolf Leopold. È sempre consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita, è inoltre necessario munirsi del biglietto del Museo Orto Botanico, acquistabile al prezzo di € 4 direttamente al botteghino del museo. Si prega il gentile pubblico di arrivare al concerto in anticipo per consentire le operazioni di ingresso. Info 06-3610051/2 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, nei giorni di concerto ore 10-12) – www.concertiiuc.it.

Il primo concerto sarà preceduto, a partire dalle ore 20.00, dalla guida all’ascolto di Federico Pariselli, laureando del Corso di Musicologia della Sapienza Università di Roma.

***

Venerdì 15 luglio spazio al sesto doppio appuntamento di Classica al Tramonto 2022: alle ore 20.30 apre la serata il primo concerto con Roma ‘600, un progetto presentato dal Trio Bassifondi con un programma volto a rievocare la vita musicale romana del ‘600 in ogni suo aspetto. Il secondo concerto delle ore 21.30 ospiterà il duo formato da Ludovica Rana al violoncello e Maddalena Giacopuzzi al pianoforte con un programma che prevede due impegnative pagine di Fryderyk Chopin.

***

Novità di quest’anno, il 14 luglio, dalle ore 17 alle ore 20, Gloria Campaner terrà il workshop C# See Sharp – La palestra delle emozioni presso il Museo Orto Botanico. Un progetto ideato e tenuto dalla nota pianista veneta per imparare a esprimere la creatività, vincere le paure, mettere a fuoco le proprie emozioni. Una teoria e una pratica rivolte non solo a chi per un’attività artistica deve a salire su un palcoscenico, ma anche a tutti coloro che siano in procinto di cimentarsi in prove importanti per la propria vita. Il workshop è aperto a un massimo di 20 partecipanti. Modalità di iscrizione e partecipazione sul sito www.concertiiuc.it

***

BIGLIETTI

€ 10,00 (interi) – € 8,00 (ridotti) – € 5,00 (under 30)

Biglietti interi acquistabili online su www.concertiuc.it e su www.vivaticket.com

Presso le rivendite del circuito Vivaticket, oppure interi e ridotti telefonando alla Iuc al n. 06 3610051-2 dal lunedì al venerdì (ore 10-13 e 14-17, nei giorni di concerto ore 10-12).

Il biglietto del concerto dovrà essere accompagnato dal biglietto di ingresso all’Orto Botanico acquistabile presso la biglietteria del museo stesso al costo ridotto di €4,00

INFO: 06.3610051 / 2 – www.concertiiuc.it

Martedì 12 luglio 2022 – Museo Orto Botanico, Università Sapienza, Roma

ore 20.30

Giuseppe Torrisi pianoforte*

Matteo Spirito pianoforte**

Fryderyk Chopin

Scherzo n. 1 op. 20*

Scherzo n. 2 op. 31*

12 Studi op. 10**

In collaborazione con Avos Project – Scuola Internazionale di Musica

***

ore 21.30

Trio Kegelstatt

Lorenzo Corsaro pianoforte*

Niccolò Corsaro viola*

Filippo Nuti clarinetto*

Matteo Baldoni, Sofia Bandini violini**

Camila Sanchez, Chiara Mazzocchi viole**

Mattia Geracitano, Alessio Pianelli violoncelli**

Simone Maurizi contrabbasso**

Wolfgang Amadeus Mozart Trio in mi bemolle maggiore “Dei birilli”per pianoforte, clarinetto e viola K 498*

Richard Strauss Metamorphosen

versione per settetto d’archi dell’Autore, ricostruita da Rudolf Leopold**

In collaborazione con Avos Project – Scuola Internazionale di Musica

