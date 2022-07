Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, Elisabetta Antonini Electric Quartet e Roberto Gatto

JAZZ & IMAGE LIVE @ COLOSSEO 2002

Parco del Celio

(tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna)

mercoledi 27 luglio 2022 ore 21,00

ELISABETTA ANTONINI ELECTRIC QUARTET

ELISABETTA ANTONINI – VOCE, COMPOSIZIONI e ARRANGIAMENTI

LUCA MANNUTZA – PIANO ELETTRICO

FRANCESCO PUGLISI – BASSO ELETTRICO

FRANCESCO MERENDA – BATTERIA

ROBERTO GATTO “ X -OVERSEAS”

Roberto Gatto, batteria

Reinier Baas, chitarra

Alfonso Santimone, pianoforte e tastiere

Frederico Heliodoro ,basso

Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, mercoledì 27 luglio, un doppio concerto: in apertura, Elisabetta Antonini Electric Quartet, a seguire, il nuovo progetto di Roberto Gatto “ X-Overseas”. Elisabetta Antonini, cantante e compositrice significativa nel panorama italiano, la cui ricerca creativa si rivolge da sempre verso progetti originali e percorsi musicali insoliti come il duo Arpa&Voce, il trio cameristico al fianco dell’oboista Paul McCandless o il quintetto The Beat Goes On al fianco di Francesco Bearzatti con cui omaggia la poesia della Beat Generation, sceglie un nuovo ensemble con cui sperimenta un jazz dal linguaggio attuale, ricco di colori sintetici e incursioni elettroniche, e presenta composizioni della stessa Antonini accanto a reinterpretazioni di brani firmati dagli artisti più creativi della scena contemporanea, come Donny McCaslin, Lionel Loueke, Leila Martial.L’Electric Quartet vede al fianco della cantante una poderosa sezione ritmica, Luca Mannutza al piano, Francesco Puglisi al basso e Francesco Merenda alla batteria, affermati, talentuosi e versatili musicisti la cui cifra artistica ed espressiva è ormai nota al grande pubblico. A seguire, Roberto Gatto “X-Overseas”. Nuova avventura musicale per Roberto Gatto, a dimostrazione del suo stato di grazia dal punto di vista creativo, con una formazione inedita ed originale! Un progetto, che si muoverà senza limiti tra Jazz, Elettronica, Musica Brasiliana, Rock…”Per questa prossima estate ho il piacere di presentare questa nuova avventura in compagnia di musicisti fantastici, ho sempre amato le scommesse e anche in questo caso rinnoverò la passione che mi spinge verso nuovi orizzonti, umani e musicali. Fanno parte di questo gruppo: il sensazionale giovane chitarrista Reinier Baas, Alfonso Santimone, pianista e grande forza creativa, già prezioso compagno in un’altra riuscita scommessa con PerfecTrio ma la vera novità per il pubblico italiano è sicuramente rappresentata dalla presenza di Frederico Heliodoro, straordinario bassista e compositore brasiliano già collaboratore di Kurt Rosenwinkel nel gruppo “Caipi”. Mi ha fatto molto piacere ricevere da parte di tutti, manifestazioni di grande entusiasmo all’idea di trovarci insieme per condividere questo nuovo progetto, che si muoverà in molteplici direzioni: le composizioni originali, l’improvvisazione, la tradizione, l’ignoto.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

Accesso gratuito dalle 18,00 alle 21,00 tutti i giorni: EVENTO/SPETTACOLO – LABORATORIO – MOSTRA -INCONTRO

Inizio concerti ore 21,30

Ingresso €5 + consumazione obbligatoria

Ingresso €5 con prenotazione al tavolo per la cena

Info e prenotazioni:

Telefono fisso+39 06 86 78 12 96

Cellulare whatsapp +39 349 977 0309 E-mail info

E-mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

Acquisto biglietti c/o il botteghino della manifestazione