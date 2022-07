Venerdì 8 luglio 2022

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Strehler politico

Venerdì 8 luglio si tiene l’ultimo appuntamento con Strehler politico, il ciclo di

incontri realizzato in collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e

parte della programmazione di Strehler città aperta: un confronto tra figure di

intellettuali contemporanei e figure dal mondo artistico per approfondire il profilo

di Giorgio Strehler nel suo aspetto più politico.

Venerdì 8 luglio, ore 19.30

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Passeggiata Boris Pasternak

Il teatro per la politica: il ruolo dell’intellettuale pubblico

Suggerire e svelare le connessioni tra vita e rappresentazione, tra cultura e politica, tra cittadinanza consapevole e partecipazione. Questa la cifra di Strehler fin dagli esordi del Piccolo, che a partire dagli anni Settanta diventa per lui quasi un’urgenza e poi una priorità: mettere in scena gli umili e gli oppressi, i borghesi e gli aristocratici, la follia e la condizione femminile. Da Shakespeare a Goldoni, da Čechov fino a Bortolazzi, Strehler mette in scena i classici come un’operazione politica per ribadirne l’attualità e la necessità per i contemporanei in un dialogo ininterrotto con la storia e le storie

di tutti. Con Irene Piazzoni, storica, e Elvira Frosini, attrice e regista.

Modera Cristina Battocletti, Il Sole 24 Ore

Ingresso gratuito.

Per informazioni e prenotazioni www.fondazionefeltrinelli.it