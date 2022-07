Direzione artistica Gino Rivieccio

Tra gli ospiti in programma

Ezio Greggio, Ale e Franz, Gigi Finizio, Sandra Milo, Nathaly Caldonazzo, Ebbanesis, Super4 e Vincenzo De Lucia.

Conduce le serate Titta Masi.

La XXII edizione del Premio dedicato al grande attore sangiorgese è organizzata e promossa dalla Città di San Giorgio a Cremano (Na) e realizzata con un contributo della Regione Campania.

Concorsi, musica, comicità sono gli ingredienti principali di una kermesse che da la possibilità a nuovi autori e comici emergenti di essere valutati da una giuria di qualità e competente per l’ambito riconoscimento del Premio Massimo Troisi.

L’ingresso alle serate della kermesse è gratuito ma sarà necessario esibire un invito che potrà essere ritirato a partire da venerdì 8 luglio in Villa Bruno dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

(Per informazioni email: premio.troisi@e-cremano.it oppure tel. 0815654429)

Prende il via il 12 luglio la XXII edizione del Premio Massimo Troisi – Osservatorio sulla comicità, la cui Direzione Artistica torna nelle mani sapienti dell’attore Gino Rivieccio. Fino a sabato 16 luglio la manifestazione si svolgerà presso il parco di Villa Bruno, dove verrà allestita un’arena da 1700 posti, e sarà un’edizione ricca di ospiti nazionali e campani.

Con il claim “Proviamo a fare il Massimo” questa edizione si divide tra musica e comicità e l’obiettivo di ricercare nuovi talenti comici. In tal senso l’assoluta novità è la collaborazione con il prestigioso laboratorio di comicità ZELIG, famoso per il programma televisivo ma soprattutto per aver scoperto i migliori comici italiani dell’ultimo ventennio. La partnership nasce dalla voglia di rafforzare, su scala nazionale, la ricerca dei nuovi talenti artistici. La rassegna prevede la partecipazione di numerosi attori e comici affermati, giovani promesse, musicisti di qualità e volti televisivi noti al grande pubblico.

Si parte alle ore 21:00 di martedi 12 luglio con la Prima semifinale del concorso Miglior Attore Comico.

In conclusione di serata il concerto dei Super4, gruppo vocale formato da Greg Rega, Sabba, Aurelio Fierro Jr. e da Francesco Boccia che farà un omaggio alla canzone italiani degli anni ’60, ’70 e ’80.

Mercoledi 13 luglio sarà la seconda serata con il concorso Migliore Scrittura Comica e miglior Corto Comico. Ospite d’eccezione Ezio Greggio che sarà per la prima volta a San Giorgio il noto attore e comico nonché conduttore del Tg satirico Striscia la notizia.

Nella terza serata di giovedi 14 luglio, sempre dalle ore 21:00, ci sarà la seconda semifinale del concorso Miglior Attore Comico. Ospiti musicali le Ebbanesis duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa che in pochi anni sono diventate un vero fenomeno web.

La quarta serata prevista venerdi 15 luglio ore 21:00 è con il duo comico milanese Ale e Franz formatosi nel 1995 e giunto alla ribalta negli anni 2000 con la partecipazione al programma televisivo Zelig; da allora hanno preso parte a vari show TV di successo, oltre a recitare in film e spettacoli teatrali. Prima della loro show ci sarà il concorso per il miglior Testo Teatrale, quello per la miglior Sceneggiatura Cinematografica e per la Scrittura Seriale di Fiction televisiva.

La kermesse di concluderà sabato 16 luglio con una serata di gala ricca di ospiti.

Dalle ore 21:00 inizierà la Finalissima del concorso Miglior Attore Comico e a seguire l’assegnazione del Premio alla carriera al direttore artistico di Zelig Giancarlo Bozzo.

Il premio “Cremanum d’argento“, ambito riconoscimento per i talenti di San Giorgio a Cremano, sarà assegnato all’attore Massimo De Matteo. Ospiti d’eccezione saranno l’attrice, già musa di Fellini, Sandra Milo, l’attrice ed ex compagna di Massimo Troisi Nathaly Caldonazzo, il musicista Gigi Finizio e il famoso imitatore comico Vincenzo De Lucia.