RomAfrica Film Festival 2022, Voglia di resistenza e di ripartenza

Raccontare l’Africa attraverso il suo cinema e portare a Roma il meglio della produzione cinematografica continentale, sono gli obiettivi del RomAfrica Film Festival (Raff), che nel 2022 taglia il traguardo dell’ottava edizione.

Un’edizione particolare perché arriva dopo le restrizioni imposte dalla pandemia; sia nel 2020 che nel 2021 il Raff si è tenuto ma in formato ridotto. “Quest’anno ci eravamo preparati per tornare a una programmazione di tre giorni, per arrivare nei prossimi anni a quella iniziale di una settimana, e così è stato” raccontano i promotori. “Non eravamo preparati però al conflitto che da febbraio ha sconvolto l’Ucraina e gettato un’ombra che va ben oltre i confini europei. Una situazione che ci tocca da vicino e che sta avendo ripercussioni soprattutto economiche anche sull’Africa”.

Per questo motivo, raccogliendo quello che è lo spirito profondo e positivo del continente africano, l’edizione di quest’anno del Festival avrà per tema “Resistenza. Ripartenza”: un segnale di necessaria fiducia e speranza in un momento in cui l’Africa, l’Italia e il resto del mondo si confrontano con sfide globali che più che mai richiedono unità e reciproca conoscenza.

Le tre giornate del Festival – dal 15 al 17 luglio 2022, alla Casa del Cinema, Villa Borghese, Roma – saranno a ingresso libero a partire dal primo pomeriggio. La rassegna vuole raccontare l’Africa al di là dei luoghi comuni, mostrando al pubblico la varietà e vivacità culturale che questo affascinante continente sa offrire. La serata del 16 luglio sarà organizzata in collaborazione con l’Ambasciata del Sudafrica per celebrare insieme il Mandela Day, in ricordo di un eroe non solo africano, con ospite d’eccezione la figlia di Nelson Mandela Makaziwe “Maki” Mandela. La serata conclusiva vedrà invece la consegna degli Italian Black Movie Awards.Ogni giornata sarà scandita da proiezioni ed eventi collaterali. Cortometraggi e documentari si alterneranno a lungometraggi e momenti di dialogo e riflessione. I lungometraggi e i corti verranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano, mentre alcuni documentari saranno in lingua italiana.La prima giornata si aprirà con una conferenza sugli effetti del cambiamento climatico in Africa. Quindi, all’arena all’aperto, sarà la volta del film La Guérisseuse del regista marocchino Mohamed Zineddaine, che introdurrà la proiezione. Diversi i corti e i documentari che precederanno il film: tra questi, in collaborazione con il Consiglio nazionale degli architetti, un documentario dedicato al Mali e all’opera e ai modelli di cooperazione dell’architetto Fabrizio Caròla e il documentario Storie d’Africa introdotto dal regista Piero Cannizzaro.

Il 16 luglio prenderà avvio con il corto di Wijdane Khalid Tender Threads, in collaborazione con il Festival di Rabat, a seguire il documentario girato in Tanzania Soul travel introdotto dalla regista Guia Zapponi, sino al film conclusivo Lamb, dell’etiope Yared Zeleke. Nel tardo pomeriggio Angelo Ferrari – già corrispondente dell’Agi dall’Africa – presenterà il suo ultimo libro scritto insieme a Raffaele Masto Africa Bazaar, mentre parte della serata sarà dedicata al Sudafrica e alla figura di Nelson Mandela.

Nella giornata conclusiva si partirà con Africa & I, documentario che ripercorre un viaggio attraverso il continente africano di Othmane Zolati, a seguire tre corti a cura di Giancarlo Santone, direttore UOSD- Centro di Salute per Migranti Forzati DAMIFO e la presentazione del libro Kenia del fotografo e giornalista Giancarlo Capozzoli. Prima del film di chiusura, Notre-Dame du Nil di Atiq Rahimi, che ripercorre la storia recente del Rwanda, sarà il momento degli attesissimi Italian Black Movie Awards con la consegna di premi e riconoscimenti a chi il cinema lo fa.

Nel suo insieme, il programma prevede film di recente produzione in anteprima o inediti in Italia, grazie alle collaborazioni con il Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (Fespaco), con il Luxor African Film Festival, con il Francofilm Festival di Roma, il Festival del Cinema di Rabat, i festival del cinema africano di Parigi, Verona e Bologna. Tutte le proiezioni e i momenti di incontro saranno a ingresso libero e fino a esaurimento posti e vedranno la partecipazione di diversi ospiti.

Il Raff è un progetto di Internationalia, Itale20, Le Réseau, Nina International ed è promosso da Eni; gode del Patrocinio della Regione Lazio, del sostegno di Roma Lazio Film Commission, Fondazione Cinema per Roma e aderisce al circuito festival Spazio Indie della Cna. Media partner della manifestazione sono la rivista Africa, il mensile Africa e Affari, il magazine della Cooperazione Italiana Oltremare.

Presidente del festival Cleophas Adrien Dioma

Direttore Artistico Antonio Flamini

Direttore Generale Domenico Petrolo

Direzione editoriale Gianfranco Belgrano e Massimo Zaurrini

Coordinamento Cinzia Jannuzzo

Italian Black Movie Awards

La terza serata del Raff sarà dedicata agli Italian Black Movie Awards, ideati e presentati dall’attrice Ira Fronten in collaborazione con il RAFF. Il cinema diverte, documenta, informa, fa riflettere, educa e tramanda, ma spesso questo strumento di comunicazione, che dovrebbe rispecchiare la comunità che lo alimenta e lo ispira, diventa troppo esclusivo e distante dalla fonte di cui si nutre la sua narrativa: la gente. Il cinema dovrebbe riflettere il mondo che lo circonda, un mondo che è sempre più eterogeneo culturalmente, socialmente, politicamente e geograficamente. Gli Italian Black Movie Awards nascono da un’idea di Ira Fronten e dal desiderio di molte e molti che negli anni non hanno avuto la possibilità di vedere riconosciuto il proprio talento a causa di discriminazioni legate all’origine e al colore della pelle.

La sotto rappresentazione di queste persone nell’industria cinematografica italiana e la conseguente mancanza di opportunità si ripercuote nella qualità della vita lavorativa, rendendo impossibile la crescita artistica per molte artiste e artisti di grande talento. Gli Italian Black Movie Awards intendono dare valore ad artiste e artisti, maestranze e professionalità del settore, aspirano a stimolare e ispirare le nuove generazioni. Ospitati al RomAfrica Film Festival, possono contare quest’anno sul supporto dell’associazione di promozione sociale Amleta e di Acmid Donna Onlus.

ROMAFRICA FILM FESTIVAL – 2022

15-17 luglio Casa del Cinema – Villa Borghese, Roma

15 LUGLIO

15:00

Climate change: The fever of Africa

Conference in English

Sala Kodak

17:00

Il Mali e Fabrizio Caròla

(Mali, Italia, 2019, 10 min, in it.)

Regia: Bruno Maurizi

Sala Deluxe

A seguire

Storie d’Africa

(Italia, Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, 2019, 55 min, in it.)

Regia: Piero Cannizzaro

Introduce il regista

Sala Deluxe

19:00

Skala

(Tunisia, 2021, 14 min, v. o. sott. ingl.)

Regia: Bilel Bali

Sala Deluxe

A seguire

Manche: the African martyr

(Sudafrica, 2022, 46 min, v. o.)

Regia: Meggan Raubenheimer

Sala Deluxe

21:30

La Guérisseuse

(Marocco, 2018, 120 min, v. o. sott. it.)

Regia: Mohamed Zineddaine

Introduce il regista

Teatro all’aperto

16 LUGLIO

16:30

Tender Threads

(Marocco, 2022, 25 min, v. o. sott. it.)

Regia: Wijdane Khalid

Sala Deluxe

A seguire

Toutes les nuits

(Algeria, 2021, 21 min, v. o.)

Regia: Latifa Said

Sala Deluxe

A seguire

Soul travel

(Tanzania, Italia, 2021, 70 min, in it.)

Regia: Guia Zapponi

Introduce la regista

Sala Deluxe

18:30

Presentazione del libro Africa Bazaar di Angelo Ferrari e Raffaele Masto

Sarà presente Angelo Ferrari

Sala Kodak

19:00

Le père de Nafi

(Senegal, 2019, 110 min, v. o. sott. it.)

Regia: Mamadou Dia

Introduce Nolwenn Delisle, Francofilm

Sala Deluxe

21:30

Shaka – iNkosi Yamakhosi

(Sudafrica, 2020, 15 min, v. o. sott. ingl.)

da una storia di Manzini Zungu; alla presenza di Makaziwe Mandela, che ricorderà il padre Nelson Mandela

Teatro all’aperto

A seguire

Lamb

(Etiopia, 2019, 94 min, v. o. sott. it)

Regia: Yared Zeleke

Introduce Nolwenn Delisle, Francofilm

Teatro all’aperto

17 LUGLIO

16:30

Africa & I

(Sudafrica, Marocco, 2021, 90 min, v. o. sott. it.)

Regia: Othmane Zolati

Sala Deluxe

A seguire

Il dono di Blanche

(Italia, 2021, 17 min, in it.)

Regia: Lodovico Prola

Progetto di Giancarlo Santone, che introduce il corto

Sala Deluxe

A seguire

Joy

(Italia, 2020, 15 min, v. o. sott. it.)

Regia: Nour Gharbi

Progetto di Giancarlo Santone

Sala Deluxe

A seguire

Ousman

(Italia, 2020, 15 min, in it.)

Regia: Nour Gharbi

Progetto di Giancarlo Santone

Sala Deluxe

19:00

Presentazione del libro Kenya di Giancarlo Capozzoli

Sarà presente l’autore

Sala Deluxe

A seguire

Lusala

(Kenya, 2019, 61 min, v. o. sott. it.)

Regia: Mugambi Nthiga

Sala Deluxe

21:00

Italian Black Movie Awards

Serata di premiazione presentata da Ira Fronten, ideatrice del premio

Teatro all’aperto

A seguire

Notre-Dame du Nil

(Rwanda, Belgio, Francia, 2019, 93 min, v. o. sott. it.)

Regia: Atiq Rahimi

Introduce Nolwenn Delisle, Francofilm

Teatro all’aperto

Info:

www.romafricafilmfest.it

info@romafricafilmfest.it