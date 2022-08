Gardenia – Piccolo Teatro Streheler

25 giugno 2010: al teatro NT della città di Gand, in Belgio, debutta Gardenia, nato da un’idea di Vanessa Van Durme, celebre attrice belga che ha avuto un ruolo di primaria importanza nel combattere i pregiudizi verso le persone LGBTQ+. Ispirandosi al film Yo soy así (Sono così) di Sonia Herman Dolz – nel quale la chiusura di un cabaret di drag queen, a Barcellona, è l’occasione per gettare uno sguardo tra le vite private di un memorabile gruppo di artisti anziani – il coreografo Alain Platel, il regista Frank Van Laecke e il compositore Steven Prengels danno vita a un progetto unico sotto ogni profilo. Gardenia esplora le turbolente vite di nove persone straordinarie. Non è un’opera di fantasia: è una testimonianza, un racconto intimo che parla di speranze e illusioni, accarezzate e perdute. Sette persone in là con gli anni si muovono con disinvoltura sulla linea d’ombra tracciata tra l’essere uomo e l’essere donna, in contrapposizione e in armonia con un “ragazzo giovane” e una “vera donna”. Ciascuno in cerca di qualcosa, ognuno con la propria intrigante storia da raccontare.

Dieci anni dopo una tournée che ha visto oltre 200 repliche, da Avignone a Berlino, da Amsterdam a Barcellona, passando dal Canada e dalla Russia, la compagnia si è riunita nuovamente; un componente del cast è scomparso, ma gli altri otto sono in scena, ancora una volta, per raccontare chi sono, «pronti a prendere d’assalto il palco / Per emozionare e sorprendere / Per ridere e restare in silenzio / Per brillare e risplendere, ancora una volta, somewhere over the rainbow».

Lo spettacolo si inserisce tra gli appuntamenti per il 50° del Teatro Franco Parenti e va in scena giovedì 8 settembre alle 19.30 e venerdì 9 settembre alle 20.30