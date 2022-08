Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, Il racconto di Riccardo – ovvero la storia di un onesto mascalzone

Per la rassegna Around Shakespeare, uno spettacolo di Carlo Ragone e Loredana Scaramella

Per la rassegna Around Shakespeare, al teatro Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti di Roma, va in scena Il racconto di Riccardo – ovvero la storia di un onesto mascalzone, uno spettacolo di Carlo Ragone e Loredana Scaramella. Lo spettacolo va in scena il lunedì e il martedì, il 22-23 agosto,5-6-19-20 settembre, 3-4 ottobre ore 21.00. Le musiche originali sono eseguite dal vivo da Mimosa Campironi.

Il cantastorie, imbonitore di piazza che con la musica e la capacità affabulatoria intratteneva il pubblico, svolgeva insieme la funzione di informatore, di trasmettitore della tradizione orale e di raccoglitore di miti. Negli Anni Sessanta i mezzi di comunicazione di massa hanno soppiantato questa forma di racconto di ciò che era successo di curioso o di tremendo nei paesi vicini o lontani. In un teatro come il Globe, dove il contatto con il pubblico è potente e carnale, Carlo Ragone reinventa un modo di essere cantastorie coniugando la prassi antica con la musica e con un altro genere popolare tipico dello spettacolo dal vivo: il circo. La comicità e la sentimentalità del clown si fondono all’ironia del cantastorie per creare il filo narrativo di una saga familiare dai toni rosa e neri. Il cantastorie racconta e illustra la vita di Riccardo- re, politico, assassino, seduttore, – ne indossa i panni umani cantando e ballando, ricercando le orme di Viviani. L’interazione e il confronto diretto col pubblico è momento fondamentale, creativo, in cui trionfa un linguaggio trasversale che vuole dare corpo con divertimento e gioco al più comico degli eroi tragici shakespeariani.